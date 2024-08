„Už jdou. Obešli nás, nebo jsme utekli.“ Ukrajinci sledují ruské úspěchy

Někdejší ukrajinský důstojník a spolupracovník organizace OSNIT, která čerpá informace z otevřených zdrojů, vojenský analytik vystupující na sociálních sítích pod označením Tatarigami_UA, popsal, proč je pro Ukrajinu tak důležité město Pokrovsk a proč Rusové tolik touží po tom ho získat.

Analytik hned na úvod zdůraznil, že dlouho hrála roli klíčového bodu na frontě Avdijivka. Šlo o dobře opevněné město, přes které proudil materiál a šlo o opětný bod při případné budoucí snaze získat Doněckou oblast zpět. Ale na jaře 2024 Avdijivka padla do ruských rukou. Agresoři zasypali Ukrajince obrovským množstvím klouzavých bomb a ti se nakonec stáhli.

„Silnice spojující Pokrovsk s Kostjantynivkou byla dlouho ruským cílem. Jeho odříznutí by zhoršilo zásobování vojáků v sektoru Bachmut–Horlivka. Potenciální ztráta Pokrovska představuje operační hrozbu pro logistiku v regionu, od Vuhledaru po Horlivku,“ upozornil analytik.

Rusové podle něj v tomto sektoru postupují tak rychle, že jim to umožnilo obejít řadu obranných linií, které se Ukrajinci pokusili vybudovat po pádu Avdijivky. Obranné linie, ale i to, jak je Rusové obešli, ukazuje mapa organizace OSINT. Satelitní snímky prý také ukazují, že se Ukrajinci z některých pozic stáhli, aniž by tyto obrané pozice byly zcela zničeny, což naznačuje, že se obránci napadené země museli stáhnout např. proto, že už neměli munici, nebo nebylo k obraně pozice k dispozici dost vojáků.

„Zatímco obavy z nedostatku opevnění za Avdijivkou jsou na místě, hlavním problémem je nedostatek pracovních sil a jednotek k jejich obraně. Bez ohledu na to, jak dobře je obrana postavena, pokud bude obsazena pouze na 10–20 % kapacity, pravděpodobně bude ztracena,“ upozornil analytik.

Ukrajinci pravděpodobně z pokrovského směru stáhli některé jednotky na obranu Charkovské oblasti, která byla pod tlakem před ruským útokem na Pokrovsk a tyto jednotky pak při ruském postupu za Avdijivkou scházely.

„Ukrajina má možnosti stabilizovat linii, včetně nasazení nových brigád, přemístění sil z Kurska a Charkova nebo přerozdělení praporů ze stabilnějších front. Čas je však proti obráncům a hrozí vážná operační katastrofa,“ zdůraznil někdejší ukrajinský důstojník.

