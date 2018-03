„Už mě serou! Všichni. Hlavně TOPka.“ Kvůli Ondráčkovi zahřmělo v uměleckých kruzích

V pátek odpoledne byl komunista Zdeněk Ondráček zvolen předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS. V tajné volbě byl zvolen těsnou většinou. Pravděpodobně hlasy poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, poslanců KSČM a části poslanců klubu hnutí ANO. Poslanci ostatních klubů se od zvolení Ondráčka distancovali a poukazovali na jeho minulost. Jako příslušník bezpečnostního sboru stál před listopadem 1989 proti demonstrantům, toužícím po svobodě, s obuškem v ruce.

Radka Třeštíková k tomu na sociální síti Facebook poznamenala, že tento muž nemusel být zvolen, pokud by do práce přišli všichni poslanci ODS, ČSSD, TOP 09 nebo Pirátů. Zjednodušeně řešeno těch stran, které se označují za demokratické.

Dáma uznává, že neformální koalice ANO, SPD a KSČM sice má většinu 115 hlasů, jenže to poslance demokratických stran rozhodně neomlouvá a neznamená to, že demokraté můžou přestat chodit do práce. „Každé hlasování je jiné, ne každý z jedné strany hlasuje stejně, ne všichni se dostavují, konkrétně v tomhle hlasování by účast těch nezúčastněných poslanců menších stran zabránila zvolení Ondráčka, tečka,“ doplnila v diskusi pod svým statusem.

Podle všeho ji nejvíc rozčílila TOP 09, která prý pronáší spoustu vznešených řečí, jenže když dojde na lámání chleba, poslanci této strany nejdou do práce v plném počtu. „Piráti mě až tak netočej, mě točí hlavně topka, furt samý vznešený kecy o tom, jak je potřeba chránit demokracii, je jich tam pět a půl a nejsou schopní přijít na hlasování, které je z principu tak důležité a ovlivňuje náladu v celé zemi,“ pokračovala v rozhořčené kanonádě.

Navzdory tomu, jak je zklamaná z dění kolem sebe, odmítá mlčet, protože tuto zemi má ráda a není jí lhostejné, co se s touto zemí děje, a rozhodla se šířit petici na podporu demokracie nadepsanou „Milion chvilek pro demokracii“.

