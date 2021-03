,,Už ses z toho vyspal?” Ondřeji Hejmovi se po řečech proti Babišovi a opatřením stala nepříjemnost

V souvislosti s lockdownem, vynucovaným policií a armádou, padají stále tvrdší slova. Ondřej Hejma ve svém vysílání na Xaver Live mluvil dokonce o revoluci a stanném právu. A za jeho slova se do něj pustil jeho kolega, Petr Holec. "Já doufám, že se to Ondřejovi přihodilo cestou sem a že to asi nemyslel vážně. Protože mě to vyděsilo jako mnohé z vás," řekl. Lockdown prý "prostě dáme", protože nejsme rozmazlení, Francouzi ho také přežili. A nemohla chybět kritika ODS.

První obětí, kterou si Holec ve vysílání vzal na paškál, byl "Tchajwanec" Miloš Vystrčil a jeho nápad, že by lidé na home office část mzdy odevzdávali potřebnějším. Vystrčil se později opravil, že se nejednalo o šťastné vyjádření a že pouze chtěl vyjádřit, že není možné, aby náklady krize nesli jen někteří. Ale i tak Holec soudil, že to byla "demolice v přímém přenosu" a divil se, že ODS byla vždy stranou ekonomie a ekonomiky a pak přijde Vystrčil s tímto.

"Nedej Bože, aby to někdo vzal a oprášil," pokračoval a dodal, že u ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové by toto čekal a média by si ji vychutnala, ale Vystrčila ignorují. Komentátor Petr Honzejk z Aktuálně.cz okolo něj dokonce začal dle Holce budovat ochranný val. Podotkl, že Vystrčilovi nic nebrání začít u sebe, někoho, kdo má po okolí zavřenou hospodu, jistě zná. Rýpl si, že svého času premiér Petr Nečas (ODS) kritizoval tzv. dalajlámismus, ale tehdy byla ODS ve vládě. Ale nyní je v opozici, takže Vystrčil navštívil Tchaj-wan.

Co se týče současné situace, komentátor mínil, že se s námi táhne 40 let komunismu, kdy obcházet předpisy a zákony byla výhra. "Dneska už to tak neplatí, současná opatření nejsou proti lidem a jejich obcházení se obrátí proti lidem. To je bohužel pravda. Ten současný lockdown je bohužel důsledkem toho obcházení," řekl. Konstatoval, že členové vlády jsou vyčerpaní a je to na nich vidět. "Ať už si myslíte o Babišovi a Hamáčkovi cokoliv, tak nemůžete těm politikům, hlavně těm ministrům, kterých se covid bytostně týká, nemůžete je obvinit, že by se snad flákali," řekl a dodal, že se nediví, že vybraný kandidát na šéfa komunikace ministerstva zdravotnictví nenastoupil.

A pak se pustil do vystoupení Ondřeje Hejmy, které mnozí v komentářích kritizovali. Jak Hejma četl věci z papírů, tak to Holcovi připomenulo, jak se četly nejhorší zprávy v Československé televizi. Hejmovo naštvání přičítá tomu, že asi měl nějakou příhodu s policisty, když jel do Xaverova studia. "Možná se z toho Ondřej už vyspal, možná to je jeho upřímné vyznání, já nevím," spekuloval. Sám byl ovšem jeho slovy zhrozen.

"On měl v poutáku slovo revoluce. Já, když vidím slovo revoluce, tak utíkám, zdrhám. Pro nás libertariány není nic horšího než revoluce. Revoluce je masakr a po revoluci následuje diktatura a teror," stěžoval si a dodal, že po francouzské revoluci následovalo zmíněné, po ruské také. Pád režimu v Československu podle něho žádná revoluce nebyla a právě proto diktatura a teror nenásledovaly. Doplnil, že Hejmu vždy považoval za klausovce a Klause prý musí revoluce děsit stejně jako jeho. Zde dodejme, že už v dubnu roku 2020 mluvil prezident Klaus o "vzpouře davů".

Také kritizoval Hejmu za to, že vyzývá ke spojení opozice a svržení vlády. Na tom se mu nelíbilo, že pak by tedy zřejmě vládla nějaká forma pětikoalice. A vzhledem k lídrům jednotlivých stran a přítomnosti Pirátů byl Holec jednoznačně proti. "Představte si, jak by tento člověk bez zkušenosti s vládní politikou řešil covid," rýpal například do Petra Fialy. O šéfce Topky prohlásil, že nikdy nic nedělala a jediný management, který má za sebou, je management svých sociálních sítí. A i ty jí prý někdo píše. Jediný, kdo zkušenost má, je šéf lidovců Jurečka. Piráti? "Ježíšmarjá, podívejte se do Prahy, kde Piráti vládnou, kde máme autistického primátora Hřiba, který neumí odřídit ani pražské zastupitelstvo. Chcete tyhle lidi hodit do současné covidové krize? Já opravdu ne," vyjádřil se komentátor. Varoval, že by to mohlo dopadnout jako na Slovensku.

Ani vládu odborníků neviděl jako dobré řešení, protože "odborníky" vždy vybírají strany a politici. "To je sice hezká idea, ale tak to nefunguje. Už jsme tady měli několik vlád odborníků a všechny dopadly špatně," připomenul.

"Já doufám, že se to Ondřejovi přihodilo cestou sem a že to asi nemyslel vážně. Protože mě to vyděsilo jako mnohé z vás. A docela mě tím zaskočil," pravil. "Ale jestli je to jeho názor, tak ho řekl, je to v pořádku, já s ním jenom ne že nesouhlasím, ale děsí mě," doplnil.

Okomentoval také prohlášení, že v Česku de facto platí stanné právo. "My nezažíváme nacistickou okupaci, my nezažíváme sovětskou okupaci. Fakt ne. Máme tu lockdown a la France. A Francouzi ho taky přežili. My ho přežijeme taky. Jsou to tři, možná čtyři týdny. To prostě dáme, nejsme přece úplně rozmazlení lidi. Já třeba chápu, že pro mě v Praze je to určitě jednodušší, než pro někoho, kdo musí cestovat do práce mezi okresy, takže mu to komplikuje život. Ano, já jsem v komfortnější situaci, to uznávám, ale i tak to musíme zvládnout," mínil Holec. Doplnil, že lockdown mají i některé části Francie a Itálie. "Takže skutečně v tom nejsme sami, není to stanné právo, proboha. Není tady žádná vojenská okupace," tvrdil.

Ani s Hejmovým tvrzením, že se policie a armáda obrátily proti českým občanům, nesouhlasil. "To je prostě vymáhání těch restrikcí, jejich dodržování, tady budeme mít lockdown asi na dalších pět let, protože se toho nezbavíme. Takže covidu zmar," zakončil.

