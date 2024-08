„V hospodě místo dobrý den ´sláva Ukrajině´. Hrůza.“ Okamura nejen mezi Romy

Mezi desítky tisíc lidí na Chodských slavnostech v Domažlicích zavítal v rámci své kontaktní kampaně předseda SPD Tomio Okamura. S místními občany, včetně řady Romů, hovořil o tom, že Ukrajina odčerpává vybrané peníze z našich daní, o možnostech většího zapojení volyňských Čechů, kteří by měli být upřednostňováni před vládou nahodile přijímanými pracovníky, kteří ani neví, že je nějaká Česká republika. S Tomiem Okamurou po celém odpoledni byla přítomna také poslankyně Marie Pošarová a zástupci Trikolory.

U petičního stánku za zachování české koruny bylo stále plno. Ne každý ale souhlasil. „To je hovadina, zachovat českou korunu,“ bylo slyšet od lidí středního věku.

U atrakcí Okamura zaznamenal, že „lidi už toho mají dost, protože ty složenky už vidí každý měsíc a už nemohou…“ konstatoval a okolo stojící lidé mu přikyvovali.

„Zvýší se daně a pošle se to na Ukrajinu,“ stěžovali si mu další občané Domažlicka. „My chceme vzít peníze Ukrajincům, cizincům a dát je našim lidem – pak budou mít na útraty, na poutě a tak,“ reagoval na to Okamura. Mnoho prodejců totiž toužebně očekávalo nějakého zákazníka.

„Jsou tu mladí espeďáci a další zájemci o SPD,“ pochlubil se Okamura, když se zastavil se skupinkou několika mladých lidí ve věku tak kolem dvaceti let.

„My máme energie nejdražší v Evropě!“ posteskl si dále „náš Tomio“, jak mu mnozí říkali.

„Fialovi stačí, když mu poklepají na rameno,“ konstatoval starší muž.

„To je hroznej hajzl,“ konstatoval další.

„To je nejvíc servilní člověk v EU, zaprodaný člověk. Ta vláda je tak zaprodaná. To je vrchol, budou hnáni k zodpovědnosti… a ty ceny energií… okrádají nás úplně všechny,“ kontroval Okamura.

„A ta byrokracie!“ ozvalo se z davu, který obklopoval Okamuru.

Předseda SPD byl v Domažlicích minimálně popáté, takže mohl hodnotit, co a jak se změnilo. „Pěkná silnice,“ chválil.

A co s Ukrajinci? „Podle ukrajinských zákonů mají brannou povinnost. Chápu, že se jim nechce do války. Jestli oni nechtějí bojovat, tak proč to tam platíme?“ posunul dál diskusi Okamura.

Lidé si mu postěžovali, že v hospodách a restauracích se už ani neříká dobrý den, ale Sláva Ukrajině!

Okamura na to: „To je ještě horší – v Plzni provolávají slávu Banderovi! To je hrůza!“

Žena, pracující léta v pohostinství, si postěžovala: „Už jsem se několikrát raději zamkla v kuchyni a volala policii, že sem vtrhli, prali se… Tihle cizinci prý mají nože a kdo ví co ještě…“

„Protože když si něco dají, tak jim naskočí hřebínek,“ komentoval neradostnou situaci Okamura.

Ukrajinky, které jsou v Česku devět let, jsou nyní doslova zděšené z těch nově příchozích.

Romové a gádžo

S místními Romy se Tomio Okamura zastavil na delší chvíli. „Ve vládě pořád hledají nějaké nepřátele… Vždyť aby tady zůstaly peníze a nešlo to na Ukrajinu, to je požadavek i Romů. A není pravda, jak o nás říkají, že jsme rasističtí. Ani jednou jsem neřekl, že nepřizpůsobiví jsou jenom Romové. Je tady spousta bílých, kteří jsou feťáci a ty nesnáším,“ specifikoval Okamura.

„My vás pozorujeme a máme z vás radost,“ řekly místní domažlické romské ženy. „Manžel dělal od 15 let ve slévárně, teď je mu 58. Já jsem dělala v restauraci. Takže si důchod zasloužíme.“

„Já zreviduju ukrajinská pracovní povolení, protože berou našim lidem práci a hlavně podsekávají naše mzdy,“ slíbil Okamura. „Ale je potřeba volit, aby každý šel k volbám."

„Ukrajina nám bere pořád peníze,“ stěžoval si mladý Rom.

„V EU je tři čtvrtě milionu Ukrajinců a jsou bojeschopní a mají narukovat. Tak proč tam posíláme peníze a zbraně, když nechtějí válčit za svou zem?“ reagoval Okamura. „Když Slováci potřebovali pomoc, tak Ukrajinci nic. Proto je Fico proti nim.“

„Já jsem ze Slovenska a tam je opravdu nemají rádi,“ souhlasil další mladší Rom.

„Na vás parazitují neziskové organizace, které fasují stamilióny z rozpočtu,“ upozornil na další problém Okamura. „Potřebují mít nepřítele, aby fasovaly peníze. A vybraly si, že nepřítel je Okamura. A prý jsem rasista. A přitom máme i romské členy.“

„Kdybyste neměl rád Cikány, tak se s námi nebavíte,“ hodnotila situaci starší žena.

„Ale pro mne je jedno, jestli jste Rom nebo někdo jiný, vždyť jsme přece všichni Češi. Nedělám žádné rozdíly. Kdo je práceschopný, tak není přece nepřizpůsobivý. A když někdo nepracuje, tak ať nežádá dávky. Jsme v kapitalismu. Nevěřte tomu, že Okamura je rasista, jak vám povídají,“ uvedl předseda SPD

„Já se bojím, že bude ještě hůř,“ svěřil se starší muž romské národnosti. „Tady se nestaví žádné bytovky. Na byt se čeká tři roky,“ postěžoval si. „A když chceme, tak najednou nejsou. To je rasismus! Já tady mám děti a rodinu. Jak to, že nemám nárok? A pracuju!! A budeme vás volit!!“

„Já jsem mezi lidmi každý víkend. A diskutuji. A všude, kam přijdu, jsou lidi v pohodě,“ konstatoval dále Okamura,.

„To je sraní s blbečkem,“ procedila mezi zuby dáma středních let. A druhá jí na to odpověděla: „…ale jedinej je vidět. Žádnýho jinýho jsem naživo ještě neviděla. A to už jsem stará páka…Z nich nikdo jen tak nevyleze z brlohu.“

„A co korespondenční hlasování?“ zaznělo. A Okamura ostře: „No to je sviňárna. Já jsem se snažil, jak jsem mohl, mluvil jsem asi 11 hodin. Nechal jsem tam pomalu už zdraví, vždyť mne je už přes padesát. Lidi, kteří tady s námi nežijí, neplatí daně a mnozí ani nemluví česky. A budou rozhodovat! Přitom nemají zodpovědnost… Podívejte se, co dělal Rychetský a teď už mají i prezidenta. Já jsem v druhém kole hodil prázdný lístek, protože tohle je hrozné. To je doba, že? My to doufám vrátíme za rok, až budou volby, zase zpátky.“

Pak dostal od procházejícího muže hrneček s chodskou keramikou. „Já mám stejný,“ uvedl neznámý muž děkujícímu Okamurovi.

K „cenzorovi“ Foltýnovi poté Okamura uvedl: „Přece takhle nemůže hovořit o občanech. Lidi mají právo mít názor. Ale tím vrchním cenzorem je premiér Fiala, který jej ustavil do téhle funkce, a pětikoalice. Foltýn mluví jen to, co chce vláda. Takže on je nástroj, ale kdo mu dává pokyny, to je pětikoalice. Prostě – cenzurovat oponentní názory, šikanovat občany. To je nepřípustné. Musíme vyměnit vládu! Když se nebudou dávat peníze na Ukrajinu, bude tady v Domažlicích ortoped a další specialisté. A pak nebudou problémy s ubytovnami. Peníze ve státě jsou, jenom se pořád dávají někam do ciziny. Tady jsou třeba nízkopříjmoví důchodci, kteří už nechávají léky v lékárně, protože na ně nemají,“ konstatoval předseda SPD.

„Na Chodské slavnosti jezdím pravidelně. Přišel jsem se zeptat občanů na aktuální situaci, co je nejvíce trápí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Okamura. „Hlavním problémem je obrovská nespokojenost s Fialovou vládou, že posílají peníze Ukrajině, že je draho, že se nehájí zájmy českých občanů. Je tu velká podpora SPD. Já jsem tu slíbil, že pakliže budeme za rok ve vládě, utneme peníze Ukrajině a Ukrajincům, uděláme revizi povolení pobytů Ukrajinců, aby tady skutečně zůstali jenom ti, kteří jsou prokazatelně na místech, na kterých nelze přijmout české občany, kteří nejsou k dispozici. Ostatní by se měli vrátit na Ukrajinu. Pak tady jsou místní problémy, chybí tu oční lékař, ortoped, jsou tu problémy s ubytovnami se zahraničními dělníky. Fialova vláda to absolutně neřeší. My se na to zaměříme. Usilujeme o to, abychom mohli být při krajských volbách součástí koalice v Plzeňském kraji.“

Na Volyň a Zakarpatí se jaksi zapomnělo…

„Je třeba ukončit situaci s těmi zahraničními dělníky, kteří tu dělají binec, v Domažlicích i v celém kraji,“ konstatoval Okamura. „Sám jsem navštívil Zakarpatskou Ukrajinu. Rusíni se oprávněně cítí utlačováni Ukrajinci. V každém případě, pakliže má Česká republika nedostatek pracovníků, na jejichž místa nejsou prokazatelně čeští občané, v prvním případě je třeba se obrátit na Volyňské Čechy. Ti lidé jsou etnickými Čechy svým původem a je tam předpoklad, že budou více přizpůsobiví než nějací cizinci, kteří nemají s Českou republikou nic společného. Podobnou politiku dělá Izrael nebo Maďarsko. Dělají to i Němci vůči své menšině, která žije v Rusku kolem Uralu. Takže to je normální politika. Fialova vláda dělá pravý opak. Fialova vláda to dělá tak, že bere hlava nehlava zahraniční dělníky, a zvyšuje se kriminalita, počty českých obětí. Teď si ještě odsouhlasili migrační pakt.“

V závěru jeho návštěvy ještě okusil domažlické nakládané kysané okurky. Majitel stánečku prohlásil, že jej volit sice nebude, ale je mu Okamura sympatický.

Na otázku a pozdrav - jak se máte - odpovídal další muž naštvaně: „Na hovno, protože je tam Fiala“.

„Slováci mají F-16, Maďaři letos gripeny a my, protože to pětikoalice před volbami naslibovala v Americe, F-35, které budou dodávány až někdy,“ konstatoval muž středních let.

„A ani nevíme, co dělá prezident. Pro mne je lepší člověk, u kterého názorově vím, co čekat. A ty jeho názory jsou takové, že máme neviditelného prezidenta. Nedělá tiskovky, protože by se novináři ptali a on politice nerozumí. Jemu je to šumafuk, ale co si lidé zvolili… já jsem udělal, co jsem mohl….,“ konstatoval na závěr své návštěvy na Chodských slavnostech v Domažlicích Tomio Okamura.

