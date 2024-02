„V pondělí nejezděte do Prahy!“ Zemědělci šikují traktory. Až skončí s ministrem, chtějí udeřit na ČT

reklama

Šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek uvedl, že v pondělí 19. února v osm ráno započne jízda traktorů na dálnicích u Prahy, jet mají vždy v jednom pruhu, společný cíl bude Ministerstvo zemědělství na pražském Těšnově, kde se předá dopis ministrovi, zdržení zde bude zhruba do 11.30. „Všechny traktory se spojí na dvou hlavních cestách, to znamená na magistrále a z druhé strany od Letňan. Půjde o kolony traktorů, které se budou prolínat. Setkají se u ministerstva, kde by se měl předat dopis ministrovi,“ přiblížil.

Následně se pak přesunou směrem k Malostranskému náměstí, kde bude od 15.00 hodin mítink. „Počítáme s tím, že pokud bude traktorů velké množství, budou parkovat na nábřeží ve dvou řadách,“ uvedl Dufek.

„Drtivá část těch, co to přijedou podpořit, zůstane přes noc na Malostranském náměstí a ráno bude stanoven další program. Uvidíme, jak to bude vypadat v úterý, ve středu a ve čtvrtek, podle toho, jaká bude odezva,“ dodal Dufek.

Řidičům doporučil v pondělí do Prahy vůbec nevyjíždět. „Požádal bych Pražany, občany České republiky, pokud tento den a následující pojedou do Prahy, aby odložili cesty, protože dopravní situace v Praze bude velice složitá a nebude jednoduchá,“ upozornil Dufek.

Významný podnikatel v potravinářství, exprezident Agrární komory ČR a nyní mluvčí blížícího se protestu Zdeněk Jandejsek sdělil důvody protestu: „Dva roky se my, zemědělci, snažíme urgovat vládu, psát jí řadu dopisů a připomínek, aby řešila naše starosti tak, jak to řeší státy v Evropské unii. Dopracovali jsme se k tomu, že máme nejnižší podporu z celé EU. Skoro nikdo nic pro vysoké náklady už nedělá, naše soběstačnost jde úplně do kytek,“ uvedl předseda představenstva zemědělského holdingu Rabbit. Kritizoval špatně nastavenou dotační politiku. „Našim zemědělcům byly sníženy národní dotace o čtyřicet procent.

Jako nejzásadnější problém označil uplatňování „nesmyslného Green Dealu“, který má za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

„Zelený uděl likviduje zemědělství celé Evropy. Green Deal nám ukládá, že bychom měli snížit produkční zemědělství o 25 až 30 procent. Je to všechno postavené na hlavu. Zelený úděl je paskvil pana Timmermanse,“ dodal Jandejsek.

„V dopise, který budeme ministrovi předávat, budeme požadovat jednu zásadní věc – odstoupení od Green Dealu, protože je to zvěrstvo proti lidem, proti kvalitě potravin, proti zdraví lidí,“ zdůraznil Jandejsek.

Slovo si převzal známý moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, a zopakoval, že vládní zemědělská politika je chybná. „Dva roky se ta vyjednávání nikam neposunula, a pokud ano, tak k horšímu. Dva roky se zemědělská politika této země vzdaluje od zdravého i selského rozumu. Dva roky zemědělci varují před uplatňováním politiky Green Dealu. Ve varu je celá Evropa. Zemědělci, kteří se k nám přidali, už nevidí jiný způsob, jak na to upozornit, než pořádný, velký a hlasitý protest, který bude vidět v celé republice. Když si nevypěstujeme jídlo, tak nebudeme mít nikdo!“ zdůraznil Vidlák.

Veškeré aktuální informace o protestu najdou podle Vidláka lidé na stránce Myzemedelci.cz. Zde jsou i konkrétní požadavky zemědělců, například i odstoupení současné vlády.

Green Deal bude první část protestu, druhou část chtějí organizátoři zaměřit vůči veřejnoprávním médiím. Po nich požadují, aby mluvila pravdu a řádným způsobem informovala občany o této mimořádné události. Že informují jen o tom, o čem chtějí, podle nich dokazují tím, že jen velmi málo a ne úplně informují o velkých demonstracích zemědělců odehrávajících se v západní Evropě.

Zemědělské organizace včetně Agrární komory ČR se zatím od protestu distancují, chtějí s vládou nejprve vyjednávat.

