„V soukromí proruský, babišovský, šlachtovský.“ Wollner propálil, kdo dělá v ČT. Kvůli soudu

Následně popisuje, jaké s dotyčným podřízeným, kterého odmítá jmenovat, prožíval na pracovišti trápení pro jeho neschopnost odvést kvalitní práci. „Od nikoho jiného z mé bývalé redakce nebyla tak velká výroba polotovarů a zmetků, s nimiž jsem se ve střižně trápil dlouho do noci, aby byly správné, férové a pravdivé,“ přibližuje Wollner svým fanouškům, co byl tento jeho podrřízený zač.

A co hůř, byl to prý přívrženec Babiše a Ruska v jednom: „Jeho myšlení bylo v soukromí proruské, probabišovské a šlachtovské, ale holt každý máme nějaké postoje, že. Občas mi u toho ve střižně ujely nervy, to nepopírám,“ pokračuje Wollner, který je nyní hlavním editorem politické sekce Týdeníku FORUM.

Přestože podle svých slov svého podřízeného, kterého neměl v oblibě, vždy bránil, nyní už je na vážkách, zda v tom pokračovat. „Vždycky jsem ho před světem, před nadřízenými i vlastní redakcí bránil a nastavoval za něj vlastní ksicht. Můžete mi říct, že jsem blbej, ale jak ho teď mám po tom všem před soudy bránit, poraďte,“ požádal Wollner o radu své příznivce.

Lidé mu v následné diskusi radili jméno zveřejnit, což Wollner neučinil kvůli povinnosti mlčenlivosti. Rozcházeli se však v názoru, zda by měl svého někdejšího podřízeného u soudu bránit.

Ti rozumnější radili Wollnerovi zachovat profesní čest: „Reportáže jste, předpokládám, dramaturgoval a schvaloval, tak by to nemělo být těžké oddělit od osobního,“ vyslovil se Martin Marek.

Wollner mu zopakoval, co ho stálo úsilí, aby reportáže tohoto podřízeného mohly spatřit světlo světa: „Určitě. Ale Martine, jsou v tom mnohé nuance, jak víte. Nikdy před světem nevytahujete na světlo, jak pracně se ve střižně dobíráte k tomu, aby si dotyčný v reportáži od svých zdrojů co nejvíc udržel odstup,“ vysvětloval a poté ještě dodal: „Jenže po té zkušenosti, když víte, jak manipuloval s mými slovy, už je to osobní spojené s profesním. Ale ano, tak nějak, jak radíte, to stejně udělám,“ podotkl, že dotyčný měl dost možná v úmyslu jej poškodit.

V diskusi také zdůrazňoval, že jeho bývalý podřízený, který čelí žalobám, jej „likvidoval a také manipuloval a lhal“.

Časem, až to bude možné, Marek Wollner připustil, že zveřejní i jméno muže, o němž je nyní řeč. Prý se ale nejedná o Markétu Dobiášovou.

Fotogalerie: - Klausova studie

Wollnerův čas v České televizi byl ke konci velmi divoký. Právě ze strany reportérky a podřízené Markéty Dobiášové byl obviněn ze sexuálního obtěžování a bossingu. Nyní bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák proto vytvořil interní vyšetřovací komisi, která vyslechla desítky zaměstnanců. „Zpráva neobsahuje informace, které by vedly k podezření, že by mohl být spáchán jakýkoliv trestný čin,“ sdělil Dvořák Radě ČT výsledky vyšetřování.

Pražští kriminalisté loni v červenci uzavřeli prošetřování údajného sexuálního obtěžování bývalého redaktora České televize Marka Wollnera s tím, že se ve věci nejednalo o žádné protiprávní jednání ani trestný čin či přestupek.

I přesto Wollner po vzájemné dohodě s vedením televizi opustil, aby ji nepoškozoval. Dál ale bojoval za svou pověst a čest, protože nařčení vůči sobě považoval za absurdní a hrající do karet lidem kolem Andreje Babiše nebo Miloše Zemana, kteří se ho prý kvůli investigativním zjištěním Reportérů ČT snažili zbavit už dlouho.

Aby Wollner dokázal celou situaci lépe zpracovat, napsal knihu s názvem Mňoukání kočky a Dobiášovou zažaloval. „Pro mě byla kniha svým způsobem částečně terapií, ale i detektivkou. Podařilo se mi díky tomu udělat naprosto přesný obrázek o tom, co se stalo, jak se to stalo a proč se to stalo. Je to vlastně vztahová detektivka, kdy se musíte pokusit co nejpoctivěji odhadnout motivace různých lidí, kteří se proti vám postavili, a zároveň odhalit celý mechanismus toho, jak to proběhlo,“ sdělil eXtra.cz.

