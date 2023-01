„V takové situaci Rusko není.“ Zaorálek řekl jasně, k čemu je Zelenského plán. A kde se vzal...

reklama

„Umím si představit, že Ukrajina potřebuje připomínat světu, že je státem, který byl napaden, a že Rusko je agresor. A tohle potřebují sdělovat, protože jsou závislí na té pomoci Západu. A tohle chtějí, a dělají to tedy. Stránka sdělovat to světu se jim daří. A já to beru jako další rok, kdy dávají najevo, o co tady jde, aby si to tady všichni uvědomili. Dokonce i svolat ten summit, aby to tady všichni slyšeli, o co tady kráčí. V tom vidím smysl toho plánu. Nemyslím si samozřejmě, že ten plán může být zárodkem nějaké dohody, protože tak, jak je to tam postaveno, že se musejí Rusové vzdát těch území a že mají platit reparace, tak to připomíná státy po kapitulaci, které prohrály válku. Ale v takové situaci Rusko není. Navíc také ten fakt, že podmínky pro účast Ruska jsou tak tvrdě postavené...,“ poznamenal Zaorálek k otázce mírového summitu.

Plán má podle něj zřejmě propagandistický význam. „To, že oni dávají najevo, vysvětlují, o co se jedná, upozorňují na ty důsledky, to není minus... Na druhé straně si myslím, že to není jenom propaganda. Umím si představit, že Amerika mohla vyzvat k tomu, aby ho Ukrajinci sepsali. Jak si to představují, s tím, že budou chtít, aby se o tom takhle mluvilo. Ale třeba ve Washington Post byl článek, který říká, že americká administrativa je vlastně rozdělená na tři skupiny. Jedna z nich: ministr obrany Austin je stoupencem toho názoru, že je nutné Rusko ochromit. Druhá třetina americké vlády je nakloněna plánu Kissingera, který je založen na tom, že by se mělo Rusko stáhnout na úroveň před 24. 2. a měl by se hledat způsob, jak jednat. On mluví sice o těch mezinárodních referendech u těch sporných území nebo u těch území, které oni učinili spornými, s tím, že je to samozřejmě složitá věc,“ sdělil Zaorálek.

„Schopnost Ukrajiny čelit tomu konfliktu je dána tím, co Ukrajině dodáme. A podívejte se třeba na poslední jednání, to byla návštěva pana Zelenského ve Washingtonu, která byla podle mě morálně vítězství a úspěch Zelenského, ale v té věcné oblasti si myslím, že už to tak jednoznačné není. Protože vemte si třeba tu tiskovou konferenci, která proběhla potom – a co tam řekl Joe Biden. Ponechávám stranou ty patrioty, to je tak na ochranu jednoho města... Teď si Američané uvědomují, že je nejsou schopni dodat, nejdřív v roce 2024. Takže to je určité zklamání. Ale teď podstata věci. Zelenskyj chtěl další zbraňové systémy, chtěl rakety s delším doletem. A vzpomeňte si, co řekl Joe Biden: V tom nemohu ustoupit ani o píď, protože my pouze uhradíme ty náklady... Ale nebudeme dodávat další systémy jako rakety s delším doletem a podobně. Proč? Protože by tím porušil dohodu, kterou má v Alianci. A soudržnost Aliance, dohoda se spojenci je základ,“ poznamenal Zaorálek, co je podle něj důležité, že na té tiskové konferenci zaznělo.

„A proč je to tak důležité? Protože ta podstata té dohody je v tom, že se nemohou dodávat zbraně... To sdělují i těm Rusům, že NATO a Aliance v žádném případě, omezuje se pouze Ukrajině chránit se ve vlastních hranicích, ale nepočítá s tím... Hlídá si to, že se to nesmí stát útokem na Rusko... Ta představa, že Rusko musí být zničeno, taková ta představa, že výsledkem toho konfliktu bude, že Rusko, Putin padne, tak tady se jasně říká, že tohle není cíl Aliance. A proč to není cíl Aliance? Protože to je nebezpečné,“ dodal Zaorálek.

Podle něj tak je nutné si ujasnit, co je náš cíl. „U války v Afghánistánu Západ nevěděl, čeho chce dosáhnout, a dopadlo to katastrofou. Je cíl zničit Rusko, nebo je cíl zastavit válku? To si musejí ujasnit politici a musejí mít představu, jak toho dosáhnout. Na realistické koncepce slyší mnoho zemí, nejen v Evropě,“ uvedl Zaorálek.

