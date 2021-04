„Varuji vás.“ V ČT nečekaně o řežbě s Ruskem. Vrbětice a uprchlíci. Pak bylo zle

„Já bych jim radil, až budou sbírat ty střepy, tak ať se moc nepořežou a aby tu situaci dále neeskalovali. Myslím, že to podstatné špatné už se stalo a teď je potřeba s tím nějak žít... Bez ohledu na chyby Ruské federace jsme my udělali diplomatické chyby a budeme s těmi chybami žít.“ Tak v ČT varoval českou diplomacii někdejší 1. náměstek ministra zahraničí prof. Petr Drulák. Karel Schwarzenberg, též přítomný v pořadu Události, komentáře, české diplomaty pochválil, nicméně se solidaritou EU dle něj moc počítat nemůžeme: Chovali jsme se totiž sobecky, když šlo o uprchlíky. Po skončení pořadu se debata přesunula na sociální sítě, kde Druláka znectil třeba exministr financí Ivan Pilip.

Bývalý náměstek Ministerstva zahraničí a velvyslanec ve Francii Petr Drulák má za to, že to české tajné služby v kauze Vrbětice už přehnaly.

„Z toho, co je nám předkládáno o dvojici ruských agentů, člověk získá dojem, že to jsou jakýsi Pat a Mat, kteří chodí po Evropě a nikde nic nedokážou zařídit. Připadá mi, že autoři toho oficiálního narativu už to tentokrát trochu přehnali,“ řekl Drulák pro Echo Prime.

Drulákovo vyjádření převzal i ruský státní server Sputnik.

Slova bývalého náměstka na Ministerstvu zahraničí zvedla ze židle šéfredaktora serveru Forum24.cz Pavla Šafra.

„Je opravdu důležité na takové tendence k barbarskému chování u příslušníků naší ‚elity‘ upozorňovat. Je to projev dost děsivého morálního i intelektuálního úpadku,“ vypálil rozzlobeně.

Jenže tím to neskončilo, Drulák se objevil také v Událostech, komentářích České televize, kde proti němu zasedl čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Schwarzenberg chválil českou vládu, že postupuje razantně.

„Musíme s Ruskem jednat jako rovný s rovným. Když oni ztenčili naše velvyslanectví, jak to udělali, tak my to musíme udělat taky,“ řekl jasně Schwarzenberg s tím, že to, co se děje v česko-ruských vztazích, je nepříjemné, ale z české strany nevyhnutelné.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Drulák oponoval, že se Česko dopouští chyb.

„My směřujeme ke zrušení diplomatických vztahů s Ruskem v situaci, která je poměrně informačně nejasná. Proto to, co zatím víme od soboty, podle mého názoru zatím není dostatečně ověřená ani prokázaná informace a ta eskalace, která začala o víkendu, vlastně pokračuje,“ vyjádřil Drulák pochybnosti o informacích českých tajných služeb. „Ultimáty se nedá dělat diplomacie. Když dává velká země malé ultimátum, tak je to většinou smutné, a když malá země dává ultimátum zemi velké, tak je to většinou směšné,“ dodal Drulák.

Připomínal, že Američané chybovali v roce 2003 s válkou v Iráku a o pár let později i Francie v Libyi. Plody těchto nešťastných politik podle Druláka sklízíme dodnes.

Zatímco ve Velké Británii se po útoku na Sergeje Skripala diskutovalo dlouho a dlouho, podle Druláka týdny, a pak teprve ostrovní vláda přikročila k některým krokům, Česko bleskově vyhostilo 18 diplomatů. „Nemáme plné důkazy a rychlost té reakce vůbec neodpovídá situaci,“ poznamenal Drulák s tím, že je velmi zvědav, zda budou i další členské země NATO a EU vyhošťovat ruské diplomaty. „Docela o tom pochybuji,“ poznamenal.

Schwarzenberg kontroval, že Česko odmítalo pomoc dětem – uprchlíkům, takže teď nemáme pozici v EU právě nejlepší.

„Ale my se musíme taky držet. V zahraniční politice je důležitá výdrž a důslednost,“ poznamenal kníže.

Klání před kamerami České televize naleznete zde

Drulák si však trval na svém a zdůrazňoval, že by česká vláda neměla dále zvyšovat napětí. „V této situaci už se skutečně hodně rozbilo. Já bych jim radil, až budou sbírat ty střepy, tak ať se moc nepořežou a aby tu situaci dále neeskalovali. Myslím, že to podstatné špatné už se stalo a teď je potřeba s tím nějak žít... Bez ohledu na chyby Ruské federace jsme my udělali diplomatické chyby a budeme s těmi chybami žít.“

Publicista serveru Seznam Zprávy Vojtěch Gibiš se rozhodl uvést Drulákova slova na pravou míru.

„Exvelvyslanec Drulák kritizoval vládu za tvrdý a nesmyslný postup. V ČT teď vyprávěl, že v Salisbury to Britové týdny rozmýšleli a pak teprve vyhostili, přestože šlo o dva mrtvé. Pan Drulák se mýlí. V Salisbury nebyli mrtví a Británie vyhostila Rusy 5 dní po prvním podezření,“ napsal publicista na twitteru. „K útoku na Skripalovy došlo 4. března. 6. března bylo zjištěno, že šlo o nějakou nervově paralytickou látku. 12. března Mayová oznámila, že šlo o ‚novičok‘ a že z toho UK podezřívá Rusko. 17. března UK vyhostila 23 diplomatů,“ doplnil.

Novinář serveru Aktuálně.cz Jan Horák konstatoval, že kauza Vrbětice ukázala, jak kdo přemýšlí.

„Na téhle česko-ruské krizi vyvolané útokem ruských tajných služeb je krásný to, že všechno nasvítila. Nikdy jako před tím je jasné, kdo je kdo a kde stojí,“ poznamenal Horák s tím, že se to ukázalo i u Petra Druláka. „Je s podivem, jak dlouho mělo Rusko náměstka na českém Ministerstvu zahraničí,“ dodal.

Bývalý ministr financí Ivan Pilip slovní palbu na Druláka uzavřel.

„Drulák je propagátor francouzské verze radikální levice, ze kterého Lubomír Zaorálek (ČSSD) udělal 1. náměstka na MZV a pak velvyslance v Paříži, odkud ho nakonec málem museli vyvést, protože nechtěl opustit funkci. Skvělý výběr...“

Psali jsme: Začal rozvrat. Biden je jen kulisa. Ben Kuras se bojí o svět Tomáš Halík: Za Vrbětice může Zeman Odvážný, správný, férový krok. Opozice chválí Kulhánka za vycenění zubů na Rusko Petříček na ČT: Ustupovat Zemanovi není dobře

