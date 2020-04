„Veliký ho*no, prasečí očička. Řídit se EU, tak jsme mrtví.“ Klaus ml. bourá kameru: Parazity do práce! A nejen to

Když se moderátor Klause ptal na to, kdy by podle jeho názoru měly přijít zpátky na scénu galavečery s bojovými sporty, nechyběl Klausovi optimismus. "To nikdo neví, ale myslím si, že to bude dřív, než si všichni myslí," míní Klaus. "Ta hypotéza, že tu virus bude do nekonečna, než vyhubí lidstvo, tak to si nemyslím, že je pravda. Až to nějak pomine, tak se lidé vzpamatují strašně rychle, to jsme viděli po válkách," sdělil. Na podzim už podle něj svět poběží.

"Byl bych rád, kdyby různý parazity, kteří nic nedělají a žije se jiim dobře, nahnala tahle krize a opatření státu na pracovní místa," řekl velmi důrazně Klaus. Tato republika podle jeho slov platila stovky miliard korun lidem, kteří už několikátou generaci nepracují.

"A teď by setsakra měla peníze vracet lidem, kteří pro tu republiku pracovali," míní. Těm, kteří čekají ale na pomoc od státu, poradil, aby na nic takového moc nečekali. "Nevěřte slibům. Musíte se nějak postarat sami o sebe. Musí se sehnat práce co je, v zemědělství, tamhle, tuhle. Čekat na vládu, až rozchechtá pracáky, to je socialistický sen," uvedl. Činorodí lidé se musí dle jeho slov starat sami o sebe, což tato krize ukázala.

Klaus má také jasno, kde by se mohlo ušetřit. "Zrušit Senát, zrušit nesmyslné úřady, zrušit inkluzi ve školách, to je prostě jasné," zdůraznil Klaus, který odmítá, aby se vytiskly peníze a dělalo se, že se vlastně nic neděje.

Své pak Klaus řekl také k návratu do škol. "Mám čtyři děti, s tou nejmenší se učím doma na střídačku s manželkou. Zdravé to není, děti mají být ve škole. Až to jenom trošku zdravotně půjde, tak bych s tím neotálel. Ale teď bych to ani nijak moc neřešil, nejdůležitější teď je ekonomický koronavirus," zdůraznil, že to je ten průšvih, který se musí řešit.

Klaus je velmi výrazným odpůrcem inkluze. "Je to lhaní dětem. Je to taková hra, protože oni pak nebudou piloti s asistentem, nebo cévní chirurgové s asistentem," řekl. Vyprávěl i o tom, jak se někteří jedinci z praktických škol mohou prosadit, kdy mají třeba živnostenský list. "To je krásný příběh. Super. Žijí ve společnosti, mají vlastní příjem, když se to ještě podaří, rodinu nebo něco, tak je to prostě zázrak. Pánbůh jim nějak nenadělil, ale prostě dosáhli toho úspěchu, co mohli, protože máte spoustu lidí, kterým nic není a dosáhnou velký hovno," řekl Klaus ml. Vadí mu, když se z těchto lidí dělají chudáci a dávají se jim na vše papíry.

A co Klausův vztah k Evropské unii? "Jsem pro to, abychom vypověděli Lisabonskou smlouvu. Já nechci tyhle dobráky, aby rozhodovali o našich životech. Nechci, aby mi vládla paní Ursula von der Leyenová. Fakt ne," zdůraznil Klaus ml. "Kdybychom se řídili v této krizi evropskými radami, tak jsme tady polovina lidí mrtvých," rozčiloval se Klaus. Číše dle jeho názoru přetekla.

Klaus je také proti tomu, aby se Česko změnilo v zemi, kde jej budou monitorovat kamery. "To bych radši umřel na koronavirus," dodal. "Já jsem pro to, ať nechá stát lidi bejt," míní. Digitální buzerace je podle jeho slov nejhorší.

To, že Klaus šel do politiky až před padesátkou, vnímá jako výhodu. "Upřímně, nemám moc rád, když tam lezou ti různí mladíci, kteří v životě nic nedělali, jenom maximálně vysírali v nějakém akademickém senátu jako studenti a v životě nepracovali. Já kdybych byl diktátor, tak zavedu, že poslancem může být až někdo, kdo to má zaplacené na daních, ty čtyři roky," dodal. "V parlamentu vidíte ta prasečí očička, jak běhají, jak to těm lidem kalkuluje, co jim to přinese, nepřinese, takové ty úsměvy... A zase jsem díky tomu viděl v republice spoustu skvělých lidí," uvedl.

"Řekl bych, že Česká republika je krásná země, mám to tady rád, tak je to moje země. Máme spoustu šikovných lidí, Češi jsou hrozně adaptabilní, to bylo teď vidět u těch roušek. Naštěstí, zaplaťpánbůh, ty naše holky, střední generace, ještě umí vařit, babičky a ta střední generace má šicí stroj," poznamenal Klaus, čeho si na Česku váží. "Neztratili jsme základní instinkty. Pořád máme také technologickou inteligenci, úroveň zdravotnictví je prostě vysoká," dodal závěrem Klaus.

