„Vezu vám dobro.“ Holec se zaměřil na Rakušana. Ošklivě

V úterý večer se na Malé Straně v Praze za přítomnosti fotografů sešli Vít Rakušan a Petr Fiala a půllitrem piva si přiťukli na to, že nebudou po volbách spolupracovat ani s Andrejem Babišem, ani s Tomiem Okamurou nebo Kateřinou Konečnou. „Rakušan zapil pivem, že je nebezpečný lhář,“ komentuje to Petr Holec.
Holec totiž připomíná, že Rakušan slíbil, že ve volbách nepojede Antibabiše, ale „dobrou“ kampaň. „Když dobrá kampaň nezabrala, máme tu nejen pivo proti Babišovi, ale i demonstrace. Rakušan navíc pivem s premiérem Petrem Fialou zapil, že je fakt nebezpečný,“ má jasno Holec.
Podle něj Rakušanovi totiž „dobrá“ kampaň ani nikdy fungovat nemohla, protože lidé už dávno prohlédli jeho lži „prodavače ojetin“, jak ho nazývá. „Představte si ho, jak u vás zvoní doma a říká, vezu vám nějaké dobro... Hned zavoláte policii. Nebo radši nějakou soukromou agenturu, protože Rakušan je politický šéf policie. A té pro změnu šéfuje jeho osobní šéf Martin Vondrášek,“ glosuje Holec.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Rakušan i Fiala se tak zase hezky vrátili k tomu jedinému, co umějí, a to je Antibabiš. „Chvíli to sice Rakušan zkoušel i s podpásovým Antifialou, ani ten ale nezabral. Nebo vlastně zabral: i fanoušci vlády se najednou začali ptát, jestli Rakušan náhodou není levák, když si dělá kampaň proti vlastnímu premiérovi, který navíc přikryl všechny jeho levárny,“ připomíná Holec. „Každopádně je Rakušanovo pivo proti Babišovi usvědčením Rakušana z pokrytectví,“ má jasno Holec.
Holec v komentáři na svých stránkách dále píše, proč se na „pivo“ nedostavil šéf Pirátů Zdeněk Hřib, a ptá se, zda by náhodou neměl Rakušan raději oslovit Andreje Babiše, když tak vehementně varuje před spojením ANO s SPD a Stačilo!. Dále Holec připomíná, že Rakušan chystá společnou manifestaci „demokratických sil“, která bude varovat před vládou ANO, SPD, Stačilo! a dalších, které označuje jako nedemokratické strany. Kdyby se měl Rakušan znovu stát ministrem vnitra, mohl by se tyto strany podle Holce možná snažit i zakázat prostřednictvím dalších zákonů jako „lex Konečná“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič