„Ví, že by neobstáli.“ Profesor Budil seknul vrchnost. Velký plán? Je to jinak

Rozhovor s profesorem Ivo T. Budilem přinesl Nadační fond Svědomí národa. Mimo jiné hovořil o premiérovi Petru Fialovi (ODS), který se podle něj bohužel chová jako premiér Ukrajiny. „Respektive zatahuje nás do sporu, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti, do sporu, který se vymyká i naší geografické, ale v zásadě i morální sféře,“ dodal Budil.

reklama

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 2663 lidí

Vládnoucí vrstvy naší země podle moderátora rozhovoru historicky vynikají v servilitě vůči větším bratrům. Proč? Je to v nás nějak zakódované, je to nutnost? A kam takové elity vedou v zemi národ?

„Není to nutnost. Nic není v dějinách předem dáno, vždycky záleží na rozhodnutí lidí nebo nějaké užší vrstvy sebevědomých občanů. Máme smůlu v tom, že v rámci světového řádu, jehož ohnisko se vytvořilo v severozápadní Evropě v 16., 17. století, jsme se bohužel ocitli v pozici periferie. A periferie je nejen oblast, která je využívána ekonomicky, která je využívána jako zdroj laciné pracovní síly, surovin a podobně, ale periferie je také stav ducha. A tento stav ducha je tady bohužel dlouhodobě kulturně přenášen. A to až do dnešních dní, jak vidíme,“ zmínil Budil.

Dále se Budil vyjádřil k tomu, zda pokud vyjdeme z aktuální situace, může Česká republika vůbec být sebevědomou zemí s vlastní politikou, s vlastními zájmy, a přitom samozřejmě spolupracovat s dalšími zeměmi. „Samozřejmě. Já si myslím, že tak od začátku měla být nastavena. Je to země, která by neměla mít žádné iluze o východu, západu, severu, jihu a podobně, která by měla využívat v maximální míře své vlastní intelektuální, přírodní průmyslové zdroje. Čili by se měla chovat sebevědomě a nikdy se nespoléhat na to, že bude v nějaké sféře vlivu, který ji ochrání,“ poznamenal Budil.

Své pak řekl i k tomu, zda je premiér Petr Fiala aktuálně premiérem Česka, nebo Ukrajiny.

„Chová se bohužel jako premiér Ukrajiny, především. Respektive zatahuje nás do sporu, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti, do sporu, který se vymyká i naší geografické, ale v zásadě i morální sféře,“ dodal Budil.

A jaká je podle jeho slov šance vymanit se z kolektivistických ideologií, které omezují jednotlivce pod rouškou ochrany jakéhosi vyššího blaha?

„Víte, kolektivistické ideologie, já si nemyslím, že by měly do budoucna v naší civilizační sféře vzhledem k obecnému kognitivnímu úpadku nějakou velkou šanci. Toho, čeho se spíše obávám, je postupný civilizační rozklad, respektive to, že Evropa bude redukována na úroveň Latinské Ameriky,“ dodal Budil.

Fotogalerie: - Předání štafetového kolíku

„Nebojme se toho, že se staneme zase nějakou součástí nějaké veliké mašinerie. Protože naše elity už na postavení takové mašinerie nemají ani kognitivní, ani morální sílu. Bojme se spíš rozkladu. Bojme se toho, že nebudeme relevantní,“ řekl Budil.

V České republice podle jeho slov neprobíhá svobodná, otevřená diskuse o věcech veřejných. Vládnoucí elity se podle jeho slov bojí o svoji pozici, a proto cenzurují a bojují s dezinformátory.

„Nemyslím si, že od narozdíl elit minulosti mají určitou ideologii, světonázor, že mají nějaký velký utopický model a podobně. Myslím si, že na tohle úplně rezignovali a hlavně je ani nikdy nenapadlo, že by něco podobného mohli mít. Jednoduše si chtějí udržet svoji pozici, protože podvědomě cítí, že na ni nemají svými silami, mentálními, intelektuálními a podobně, že jsou v zásadě nezasloužené a že při jakékoliv menší politické, historické krizi, ve které elity minulosti obstály, oni by neobstáli. Tím pádem se snaží za každou cenu si tuto pozici udržet co nejdéle, pokud to lze, a v zásadě od začátku, od zárodku eliminovat jakékoliv alternativy,“ dodal Budil.

Média podle jeho slov neinformují, v zásadě se snaží vyhledávat ohniska intelektuálního nebo morálního odporu a likvidovat je.

„A zároveň podporují, šíří jaksi tu kolektivní konformitu, která je pro společnost příznačná,“ míní Budil.

Psali jsme: A ten mluví o organizovaném zločinu? STAN to vrátil Babišovi Bude kšeft, radoval se zbrojař z USA z napětí na Ukrajině. A více Okamura (SPD): Zločinecká skupina měla krytí i v České televizi Dejte Rusům území a dojednejte mír, vzkázali Ukrajině v Německu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama