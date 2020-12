„Vláda musí říct pravdu!“ Středula se v Partii rozčiloval kvůli očkování

reklama

Špicar podotkl, že finanční změny a koronavirus nejsou ani zdaleka to jediné, co teď české firmy řeší. Upozornil, že je poslední den, kdy může dojít k dohodě o brexitu a pokud se dohoda nezrodí, tak budou mít exportéři další problém navrch. „Co se týká toho rozpočtu, tak ten deficit je obří,“ nechápe s tím, že vládu během konjunktury upozorňovali, že by měla dělat přebytky, místo čehož již od vládních politiků přišly návrhy deficitního rozpočtu ještě před příchodem covidu. „Současná vláda v době konjunktury zadlužovala rozpočet a to se teď podepisuje na tom, jak může pomáhat,“ podotkl.



Místo opětovného zpřísnění restrikcí by raději viděl nové nástroje na podporu ekonomiky. „Vždy na prvním místě musí být to zdraví,“ zmínil pak, že důležité je sledovat to, kolik lidí bude potřebovat nemocniční péči. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Poděkoval zaměstnavatelům, že se snaží chránit zaměstnance. Ti dle něho nejsou kroky vlády nikterak chráněni.



„Na rozdíl od vlády naše velké firmy léto nepromarnily. Oni ho skutečně využili, aby instalovali a začali vymáhat pravidla chytré karantény,“ podotkl Špicar, že velké firmy, které zastupuje, situaci nezanedbaly a byly na současný nárůst epidemie připraveny.



Podle Špicara se nyní již vláda učí a zvládá reagovat dříve. „Doufám, že to vydrží,“ podotkl. Od vlády teď prý potřebují jednu věc – tou je očkování. Špicar doufá, že to na rozdíl od ostatních věcí vláda zvládne. To, že si vzal odpovědnost ohledně očkování na sebe osobně premiér Babiš, uvítal. Andrej Babiš ANO 2011



Řekl, že pokud to zvládne, pak sklidí politické body, ale pokud ne, pak může být terčem kritiky. Na Babišovi teď prý je, jaký bude rok 2021 a zdali se vrátí zpátky růst ekonomiky.



„Česká republika je teď mistrem mít všechno na papíře. To ale neznamená to mít hotové... V Německu už ty stany stojí!“ udeřil.



Středula řekl, že vláda situaci v mnoha ohledech nezvládá. „Lidé si ťukají na hlavu a říkaj: ‚Jaký to má význam‘?“ pronesl k tomu, že se množí zcela protichůdná opatření a vládní restrikce jsou v dosti ohledech nedomyšlené. „Někdo vynechal spoje a nechal letní provoz v zimě, normálně byste jela sama,“ nechápe například to, že v době, kdy je dáváno za důležité dodržovat odstupy, se lidé zbytečně musí hromadit v hromadné dopravě. Fotogalerie: - Hladová okna

Shodl se též se Špicarem v názoru, že nás z problémů vyvede vakcína. Ukázal, že ovšem u nás nepanuje u široké veřejnosti příliš kladný názor na ni – neboť lidé se obávají nežádoucích rizikových vedlejších účinků. Co by sám ohledně těchto jevů vládě poradil? „Vláda musí říct pravdu!“ rázně pravil Středula.



Podle Špicara by měli politici zejména jít vlastním příkladem a ukázat, že oni sami se nechají očkovat.

