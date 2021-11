„Vláda vypouští jed, bojujme společně za budoucnost našich dětí, jinak nás budou nenávidět,“ politici na Letné burcovali dav

reklama

Jako první se mikrofonu ujal šéf Svobodných Vondráček, který poukázal na problematiku rozdělování společnosti, které Česko v současné době pálí čím dál víc.

„Zažíváte jistě spoustu nepříjemných chvil, ať už jdete do resturace, obchodu... stává se, že ti, se kterými jste byli kdysi velcí přátelé, se na vás najednou dívají jako na lidi z jiné kategorie,“ narážel na problém segregace neočkovaných. Z davu se ozývali souhlasné reakce. „Je to strašně smutná věc. A bohužel se to dostává čím dál tím hlouběji,“ doplnil.

Celou situaci připodobnil k jedu, který vláda chrlí mezi lidi: „Ten jed chrlí do naší společnosti jako do těla a ten jed působí tak, že se s tím to tělo uvnitř pere. Jeden orgán pak reaguje jinak než ten druhý a vzájemně si ubližují.

Pravda ale je, že my všichni, svobodní občané, jsme společně jedno velké tělo. A jedině když se zbavíme toho jedu, tak si pomůžeme. Musíme vědět, že to rozdělení není na očkovaný a neočkovaný. Pokud si někdo zeshora přeje, abychom začali ubývat, tak my mu uděláme radost, pokud budeme bojovat proti sobě navzájem.

Pravda je ta, že jediný, kdo je nepřítel, je ten, kdo vkládá jed do naší společnosti. Musíme fungovat jako protijed. Až to všechno skončí, my všichni, co si myslíme, že na tom nejsme stejně, že jsme v různých kategoriích, budeme spolu za čas muset opět žít a zapomenout na to, co se tu dělo. Zapomenout na ty klíny, které mezi nás násilím vrážejí a ve skutečnosti mezi námi nejsou,“ hřímal Vondráček.

„Všichni jsme svobodní občané a ti, kteří nás chtějí otrávit jedem nenávisti, falešnosti a zloby, jsou naši jediní nepřátelé,“ zdůraznil Vondráček a vyzval ty, kteří si myslí, že patří do jiné kategorie, aby se nad touto myšlenkou pozastavili a zamysleli se. „Protože časem se to může vše změnit. Pokud přistoupíme na to, že je zde více kategorií občanů, je jen otázka času, kdy sami budou v kategorii, které se bude ubližovat,“ vyzval.

„Buďme zdravá společnost. Buďme protijedem proti podvádění očkování a proti podvádění všech lidí, kteří si snad myslí, že my můžeme za to, co se tady teď děje. Ne, jedině naši vládci za to můžou,“ uzavřel předseda Svobodných.

Poté předal mikrofon do rukou šéfce Trikolóry Zuzaně Majerové Zahradníkové, která varovala před návratem do totality.

„Spousta lidí mi píše, abychom to změnili. Píší: ‚Vy můžete.‘ Ne, to není ale vy, to jsme my, my všichni!“ uvedla a sklidila hlasitý potlesk publika. „Stojím tu jako člověk, který nikdy nedovolí, aby nám naše svobody byly upírány,“ dodala.

„To, co se teď děje, už není o tom, jestli jste očkovaný, nebo ne. To je přece už dávno o tom, jak nám omezují naše životy, naše svobody. Jak porušují zákony a ženou nás zpět do totalitního režimu, který jsme si my už dávno jednou prožili,“ pokračovala za souhlasného pokřiku davu Majerová Zahradníková.

Následně všechny vyzvala, aby minutou ticha uctili „všechny ty zmařené životy, zaniklé živnosti, psychikou zničené naše děti. A to ne kvůli nemoci, která tu je, ale kvůli nesmyslným, nelogickým vládním opatřením, která ničí životy nás všech.“

Ve Sněmovně je jen dvacet mušketýrů z SPD, kteří se perou za obyčejné lidi, navázal Kobza

Dalším politikem, který promluvil k lidu, byl Jiří Kobza z SPD: „K této adventní neděli jsme od vlády dostali úžasný dárek,“ narážel na uzavření vánočních trhů, které je pro mnoho trhovců likvidační záležitostí a je jedním z důvodů, proč hnutí Chcípl PES tento protest svolalo.

Připomněl, co se v tomto týdnu odehrálo v Parlamentu, když SPD navrhlo jednání o zrušení mimořádného stavu: „Pro tento návrh nás hlasovalo dvacet. Dvacet našich poslanců proti 180 ostatním,“ řekl a demonstrující začali pískat a troubit na klaksony. „Tady úplně jasně vidíte, jak všechna ta hesla, že nebudou další lockdowny a omezení, byly jen prázdné předvolební sliby,“ doplnil.

Přislíbil, že SPD se ve Sněmovně dál bude prát za obyčejné lidi, ale potřebuje jejich podporu: „V Parlamentu nás je dvacet, dvacet mušketýrů, kteří se tam stále perou za tuto zemi, za obyčejné lidi, ale bez vás, bez toho, že se spojíme a budete nás podporovat, bez toho to nedáme. My jdeme s kůží na trh, ale bez vaší podpory nás tam převálcují a budou si dál dělat, co chtějí. A přece jim to proboha nedáme!“ pokračoval za potlesku přítomných.

Upozornil, že „pod příkrovem covidové hysterie se skrývají daleko nebezpečnější věci“: „Je to zelená sebevražda Evropy, je to obrovské zadlužování, je to v podstatě ořezávání národních států ve prospěch byrokracie Bruselu. Nezapomínejme na to. Teď bojujeme o budoucnost našich dětí. Nesmíme to vzdát, musíme se ozvat,“ nabádal.

Vyzval všechny vlastenecké a konzervativní strany, které nyní nemají zastoupení v Parlamentu, aby se spojily. „Pojďte s námi, spojme se, podporujte nás. Nám to dá motivaci a sílu, abychom v tom boji neustávali. Když to vzdáme, jsme v pytli všichni a naše děti nás budou nenávidět,“ vzkázal závěrem polanec Jiří Kobza.

Bojujme za svá srdce a duše, vyzýval Lubomír Volný

„Stále jsme svobodní lidé. Jsme svobodní ve svých srdcích a duších,“ započal svůj projev. „Zakázali nám úplně vše, ale my jsme odvážní, abychom mysleli sami za sebe. A na ty zákazy co? Kašleme!“ řekl a oznámil otevření prvního klubu pro neočkované a jejich sympatizanty v Ostravě-Porubě. „Prosím všechny, zakládejte podobná místa odporu po celé republice,“ vyzýval. „Budete se tam scházet, podporovat a předávat informace. Budete vědět, že nejste sami,“ dodal.

„Díky moderním technologiím nám opravdu mohou vzít svobodu pohybu a budou vědět, zda jsme podlehli, nebo ne. Ale ty technologie stále nejsou tak moderní na to, aby nám vzaly naše srdce a duše. O ty musíme bojovat hlavně,“ poděkoval všem, kdo bojují proti tomuto „zlu a covidové tyranii“.

„Vzdorujeme velkému tlaku médií a zkorumpovaných lékařů i právníků. Udělali jsme to špatně. Nechali jsme nepřítele, aby proti nám použil tu nejhorší zbraň, podařilo se mu nás rozštěpit. Slibuji, že to uděláme znovu a lépe,“ slíbil Lubomír Volný a varoval před mesiáši, kteří slibuji, že nás vyvedou z problémů, ale zavedou nás do propasti. Poté společně s davem skandoval „V jednotě je síla“.

