„Vládnou jim lidé, kteří je nenávidí.“ Vážná slova o Německu. Hned vedle to ale taky vře

Německo je od pondělí paralyzováno blokádou naštvaných zemědělců, kteří zablokovali dopravu na mnoha místech země. Zemědělci, kteří protestují proti chystanému snížení dotací na zemědělskou naftu a zrušení dalších úlev, zablokovali centra měst včetně Berlína, Mnichova, Mohuče a mnoha dalších.

K zemědělcům se postupně přidali i dopravci nebo železničáři. V centrech měst se pohybují tisícovky traktorů a kamionů a na okolních tazích vznikají desítky kilometrů dlouhé kolony. Lidé mají problém dostat se do práce, automobilka Volkswagen na několika místech raději zastavila výrobu. Německá vláda ale nehodlá ustoupit a na schválených změnách trvá.

Moderátor Tucker Carlson se podivuje nad tím, že o tak závažné věci americká média mlčí. „Nedává vám to úplně velkou důvěru v americká média, když se ve světě dějí zásadní události, které mohou mít historický charakter a ve Spojených státech téměř nikdo neví, že se něco takového děje a už vůbec ne, proč se to děje,“ říká Carlson.

„A něco takového se přitom právě nyní odehrává v Německu, v nejmocnější zemi Evropy a důležitého amerického spojence v NATO. Tam probíhají masivní protesty, kdy farmáři blokují města a silnice po celém Německu,“ pokračuje Carlson.

Nizozemská reportérka Eva Vlaardingerbroeková tvrdí, že němečtí zemědělci už si řekli dost! „Cítí se nevyslyšení, cítí se nechtění a v zásadě mají pocit, že je vláda vyhazuje z jejich půdy. Mají pocit, že jim vládnou lidé, kteří je nenávidí. Proto vyjeli na silnice a do ulic v masovém protestu, který v takové míře v Německu dosud nebyl k vidění,“ tvrdí reportérka, která je na místě.

Situace je podle ní stejná i v Nizozemsku, kde také probíhaly velké protesty a i v jiných západních zemích, jejichž vlády svazují zemědělce dalšími a dalšími pravidly, restrikcemi a nutnými zelenými inovacemi, přičemž jim poskytují stále menší dotační podporu. Vlaardingerbroeková podotýká, že se k zemědělcům přidala i další nespokojená odvětví a protestující mají podporu velké části obyvatel.

