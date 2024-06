„Vlastenecká kandidátka“ může rozdrtit vládní pětikoalici. Je zde odhad

K zásadní změně prostředí pro nejdůležitější volby v České republice – pro volby do Poslanecké sněmovny – vedlo rozhodnutí Rychetského Ústavního soudu z února roku 2021. Tehdy Ústavní soud rozhodl, že poslanci musí volební zákon změnit. Podkladem pro změnu zákona byla stížnost senátorů ze STAN, KDU-ČSL a TOP 09, kterým vadilo, že malé strany a koalice jsou prý ve volbách diskriminovány. Sněmovna tak pod tlakem Ústavního osudu snížila hranici pro vstup koalic do Poslanecké sněmovny. K tomu, aby se do Sněmovny dostala dvojkoalice, už nebylo třeba deseti procent hlasů. Proto, aby se do PS dostala koalice tří a více stran už nebylo zapotřebí patnáct procent hlasů, ale stačí pouhých jedenáct procent, připomněla Jana Bobošíková.

„Zrušení volebního zákona považujeme za zákeřný útok na samotnou podstatu demokratického řízení naší země,“ sdělila v minulosti Jana Bobošíková. K rušení části volebního zákona došlo tehdy osm měsíců před volbami, což je v rozporu s evropskými zvyklostmi i s právem, což řada politiků ostře kritizovala.

„Současná vládní moc premiéra Petra Fialy začala okamžitě po volbách v roce 2021 přitvrzovat na poli omezování svobody slova. Zatím posledním krokem na poli „boje s dezinformacemi“ a vytvoření té správné komunikační vládní strategie bylo jmenování plukovníka Otakara Foltýna z Vojenské kanceláře prezidenta republiky koordinátorem pro boj s dezinformacemi,“ řekla Bobošíková. A připomněla například jeho lživé výroky, kdy tvrdil, že jeden z ruských admirálů je po smrti, i když to nebyla pravda. I to, jak každého, kdo se jemu znelíbil, obviňoval z náklonnosti k Rusku.

Rozdrobenost mimoparlamentní opozice pětikoalici velmi vyhovovala a spoléhá na ni i nadále. Vláda se vysmívá nejen voličům parlamentní opozice, ale i těm, kteří v Poslanecké sněmovně žádné zastoupení nemají. Ovšem jejich síla se ukázala ve dvou momentech: „Prvním momentem bylo září 2022, kdy se Ladislavu Vrabelovi podařilo na Václavské náměstí dostat víc než sto tisíc lidí protestujících proti Fialově vládě. Druhým momentem pak byly nedávné volby do Evropského parlamentu. Ty jasně ukázaly, že pětikoalici porazit lze,“ dodává Bobošíková.

Devět mandátů v eurovolbách získaly vládní strany – a hned 12 mandátů získala parlamentní a mimoparlamentní opozice. Překvapením jsou podle komentátorů dvě koalice, Přísaha a Motoristé se ziskem více než 10 procent hlasů, a Stačilo!, které se k deseti procentům blíží. V letech 2022 až 2024 mimoparlamentní strany společnou účast ve volbách odmítly, a podle toho jejich volební výsledky dopadly. Ukázalo se, že jen ti, kteří dokázali okopírovat pětikoaliční recept a spojit zdánlivě nespojitelné, slavili úspěch.

Vznik tří výrazných opozičních koalic – kterými jsou SPD a Trikolora, Přísaha a Motoristé, a koalice Stačilo! – pomohl tomu, že více voličů bude mít v Evropském parlamentu své zastoupení. Nebýt ega jednotlivých stranických lídrů, tak by například koalice Přísaha a Motoristé spolu se Svobodnými dosáhla na tři mandáty, tedy stejně jako koalice Stačilo! Jeden mandát by tak ztratilo hnutí ANO i koalice Spolu.

Šéf Motoristů Macinka v televizi Nova 16. června uvedl, že by se mu líbila spolupráce ANO a ODS.

Poslanec Marek Benda z ODS si naopak pochvaluje roztříštěnost mimoparlamentní opozice. Na ní staví opětovně víru ve vítězství koalice Spolu, jak sdělil pro server Aktuálně.cz 12. června. „Vítám každého, kdo to člení, dělí a odebírá hlasy tak, že se nepromění v poslanecké mandáty,“ řekl Benda k mimoparlamentním protestním stranám. Úspěch Motoristů a koalice Stačilo! se podle Bendy ve sněmovních volbách příští rok nezopakuje. „Podle mě dostanou 4,5 procenta, jejich hlasy propadnou a my budeme mít většinu,“ kojí se nadějí Marek Benda.

„Je tu výzva pro ty politiky, kteří stojí mimo Sněmovnu a kterým osud České republiky skutečně není lhostejný. Pokud se nespojí a budou dál dělit voličské hlasy, přispějí k tomu, že se Marek Benda bude radovat z většiny a smát se nad krásně propadlými hlasy mimoparlamentní opozice,“ dodává Jana Bobošíková.

A opakuje, že kdyby cestu k silnějším koaličním spojením před eurovolbami našly vlastenecké strany PRO, ČSSD Jiřího Paroubka a Svobodní, měla by vládní koalice osm euromandátů namísto devíti a hnutí ANO pouhých šest namísto sedmi. Vlastenecké strany by disponovaly sedmi křesly namísto pěti. Tak co myslíte, poučí se?“ zakončuje Jana Bobošíková. A že po Rychetského zásahu má vlastenecká opozice potenciál 34 % v Poslanecké sněmovně, ale pouze když bude spojená.