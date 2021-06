„Vo*e, chceš, aby tady byla feťácká republika? Neberte si do huby Babiše.“ Projížděli jsme krajem vinných "sklépků"

PŘEDVOLEBNÍ REPUBLIKA Ten parlament na to s**e. Dám si kozla za čtyřicet korun a je to normální. Jsou to k***y. Je mi na zvracení už jen když o tom přemýšlím. To jsme se mimo jiné doslechli na jižní Moravě, na území vinných "sklépků" kolem Znojma. Zaškemrali jsme u "klubu" a tohle všechno tam zažili.

Žádný Znomjo, vidíš ho dvojmo. Já ho dlouho neviděl a to jsme ze Šatova vyjížděli při slušné viditelnosti zhruba v jedenáct. No, jenže. Ve Chvalovicích byly zrovna otevřené sklepy, tedy konala se tam akce stejného názvu. Za sklenku a nějaké žetony člověk dostal "nefalšovaný" přehled o tom, co tam místní vinaři kují za tekuté pikle. Jsme na území, kterému se říká Znojemská vinařská podoblast.

Sklepní ulička a Žarošané

"Tady jsme vždycky volili KDU-ČSL, alespoň já a mí kámoši. Ale když se dali do spolku s tou pražskou partou, tak ať jdou někam. Ne, volit je nebudu, to radši SPD," prohlásil jeden z návštěvníků otevřených sklepů ve Chvalovicích. Pražskou partou přitom myslel TOP 09. Ostatně zanedlouho tam bude hrát "hevík" Arakain, jejímž zakládajícím zpěvákem byl Aleš Brichta, ortodoxní volič Svobody a přímé demokracie (SPD). Třeba dodat, že Brichta Arakain opustil už v roce 2002.

Řečnický orgasmus

Jedu, i když to bolí. A dostávám se do vsi a do "klubu", který nemohu prozradit. Ze dvou důvodů. Mám je rád a nejsem udavač. "My tady ale nechceme turisty," odpověděla mi starší dáma tam. Škemral jsem "dejte mi pít". Nikdo přeci neodvrhne pocestného. Dostal jsem se dovnitř a ona s manželem se pro mě stali přechodnou rodinou. "Měli jsme tady dvanáct kontrol během pár roků, tak se nediv, že jsme tak ostražití. Jsme oba v důchodu a už nemáme zapotřebí se zrovna tímhle trápit. Tak jsme z toho udělali klub," řekl mi on.

A tam jsem zažil lidový řečnický orgasmus. Sedím, mlčím a poslouchám... "Ten parlament na to sere... Dám si kozla za čtyřiačtyřicet korun a je to normální. Jsou to k***y. Je mi blbě a na zvracení už jen když o tom přemýšlím," prohlásil starší pán a později se odkulhal na záchod. "Neberte si do huby Babiše, ten zatím udělal pro republiku nejvíc," vymezil se další v obraně premiéra. "ČSSD a KSČM jsou k smíchu," na to první. "Jestli to, vole, dá Babiš a Šlachta, bude dobře. Tak, jak má být. Vole, cajk," rozhorlil se druhý. Trochu jsem si tam připadal jako udavač ze Švejka. Nepsal jsem si poznámky na klotový rukáv, ale ukládal je do paměti a teď je předkládám vám.

Vláda feťáků

"Chceš, aby ti tady vládli feťáci?" Jsem pořád ve stejném klubu, vole. To stádo vyřčených volů, co máme za sebou, už čítá přes tisíc kusů a další sem chodí ze všech stran. "Vrazej ti tam nadbytečný metry a migranty a budeš platit jak mourovatý. A v tu chvíli vytáhnu kulomet, vole. Největší zlo je ODS, protože nám zakázali volit Zemana, vole. Komunisti byli menší zlo, vole," pokračuje debata.

Ostatně podobné řeči, máte-li zájem, si přečtete v knize Jaroslava Rudiše Český ráj. Je to sice jedna z jeho nejhorších, ale takových "chytráckých perel" je tam habaděj, vole. Nějak se toho hovězího dobytka ne a ne zbavit. "Za komunistů se žilo líp. Lančmítová konzerva byla plná masa a ne jako dnes. Teď to má k masu stejně daleko, jako arab k vepřovýmu. Teď jsem si jednu koupil a nežral to ani pes," pokračují v debatě. Ale za chvíli už svištím do Jaroslavic, do dalších "sklépků".

