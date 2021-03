„Vocas s covidem. Mobil u huby.“ Vykoukl a tam chlapi s pivem. Ještě teď civí. Pravda ze špitálů

reklama

Primář Tomáš Vacek z nemocnice v Jablonci nad Nisou například píše: „Už sem ani ty rekordy nepíšu. Dneska jsme dosáhli mety 100 hospitalizovaných pacientů. Všechno už je to těžce za hranou možného.“

Uz sem ani ty rekordy nepisu. Dneska jsme dosahli mety 100 hospitalizovanych pacientu. Vsechno uz je to tezce za hranou mozneho. — Tomas Vacek (@VacekTom) March 10, 2021

Další historku přidal neurolog Matěj Slovák z Lékařské fakulty UK: „Z okna covidária jsem se vyklonil v atombordelu se štítem, abych slyšel hlas v telefonu. Venku na ulici mě zahlédli dva chlapi, co stáli frontu u hospodského výdejového okénka. Zděšeně si na mě ukazovali. Lidi netuší, co se děje za zdmi pár metrů od nich.“

Z okna covidária jsem se vyklonil v atombordelu se štítem, abych slyšel hlas v telefonu. Venku na ulici mě zahlédli dva chlapi, co stáli frontu u hospodského výdejového okénka. Zděšeně si na mě ukazovali. Lidi netuší, co se děje za zdmi pár metrů od nich. #CentrumPrahyTrochuJinak — Matěj Slovák (@slovak_matej) March 9, 2021

„Na podzim jsme si říkali, že sice máme v krizi na ventilátorech šedesátníky, ale ještě u nás nebyl mladej, zdravej, aktivní sportovec, tak je nějaká šance. Dnes máme převážně lidi 30–50 let a se zdravým sportovcem bohužel splněno. A venku se demonstruje za svobodu a rozvolnění,“ postěžovala si v pondělí anestezioložka Lucie.

Na podzim jsme si říkali, že sice máme v krizi na ventilátorech šedesátníky, ale ještě u nás nebyl mladej, zdravej, aktivní sportovec, tak je nějaká šance. Dnes máme převážně lidi 30–50 let a se zdravým sportovcem bohužel splněno.

A venku se demonstruje za svobodu a rozvolnění???? — Lucie (@luci_sv0) March 8, 2021

Na demonstrace přišly i další reakce. Zdravotní sestra Martina děkovala policii, že zastavila autobusy s lidmi, kteří směřovali na víkendovou demonstraci.

„Pán, 50+, pro zachování anonymity mu říkejme třeba Mudrc, do včerejška tým chřipečka. Od včerejška na kyslíku. Kyslík věčně staženej z huby i přes četné napomínání sester. Věčně na telefonu a stěžuje si, že se to furt nelepší. Saturace 91. S kyslíkem na hubě 98...

Furt se ptá na pičoviny. Level dvanáctiletý dítě. Sestra mu změří teplotu: Teplotu nemáte. Mudrc: A kolik mám?

Sestra: Horní tlak máte trochu vyšší. Ale nic hroznýho.

Mudrc: A kolik?

Sestra: 160. Ale fakt to nic neznamená. To může být po tý infuzi. Hodně jsme vás zavodnili, tak je jasný, že to stoupne.

Mudrc: A kolik by to muselo být, abyste mi na to dali nějakej prášek?

Mudrc: Pani doktorko, mě syn sehnal ten Ivermektin. Ale já tomu nerozumím, tak se s vámi chci poradit, jestli si ho můžu vzít.

Doktorka: A vy víte, jak se to bere?

Mudrc: No mně známej říkal, že 5 tablet najednou, pak den nic a pak zase 5 tablet.

Doktorka: Já jsem neuroložka. Znám to jen z médií. Musím se poradit s infektology.

O pár hodin později Mudrc telefonuje s paní Mudrcovou.

Mudrcová: Tak co, už sis to vzal?

Mudrc: Ne, doktorka říkala, že se musí poradit.

Mudrcová: No tak to já jí jdu zavolat!

O něco později přichází doktorka.

Ten Ivermektin vám nemůžeme povolit. Je to experimentální léčba, vy navíc máte remdesivir, mohlo by to způsobit kontraindikace.

Mudrc: Dobře, já jsem to tak nějak čekal.

O pár hodin později další telefonát s Mudrcovou.

Mudrc: Tak jsem si to vzal.

Mudrcová: Fakt? A kolik?

Mudrc: No pět, jak říkal Franta.

Mudrcová: Ty hele a je to bezpečný?!

Zajímavý teda je, že i když sotva sýpe, tak má dost energie na obtelefonování všech známejch, aby se pochlubil, že je ve špitálu. Kdyby si radši nasadil tu kyslíkovou masku, vocas.

Další telefonát s Mudrcovou. Jak ti je?

Mudrc: Mírný zlepšení. Líp se mi dýchá. Saturace 98 (ano ty vole, s kyslíkovou maskou na hubě, ty máš u huby už hodinu telefon).

Mudrcová: Tak to je dobře, normální je 95 (není) a ty máš víc. Jarda mě přesvědčoval, že je to strašně dobrej lék. Že to zabije všecky ty bakterie (to bude ten koronaVIR)! To tam určitě ani neznali, co?

Mudrc: Ne, no.

A teď si paní Mudrcová stěžuje, že na ní byla paní doktorka zlá, když jí po telefonu prudila s odčervením pro koně. BONUS: Pán je Ph.D., zřejmě v technickém oboru.“

Tak vám ležím 3. den ve špitálu s covidem. Původně jsem to nechtěl nijak ventilovat, ale od včerejška mám na pokoji takovýho exota, že si musím ulevit.



Pán, 50+, pro zachování anonymity mu říkejme třeba Mudrc, do včerejška tým chřipečka. Od včerejška na kyslíku. — Nesnáším (hloupý) lidi (@czynik) March 6, 2021

Že se takoví lidé najdou, potvrdila i lékařka Tereza Urzová: „Taky se občas takovej expert vyloupne. Nedávno jsem měla pána na hafnu, kterej šel bez kyslíku až do lehké poruchy vědomí a taky si to pořád potají sundaval. Nakonec ho hlídali spolubydlící z pokoje, abychom ho tam jednou nenašli modrýho.“

Celý vlákno. ?? Taky se občas takovej expert vyloupne. Nedávno jsem měla pána na hafnu, kterej šel bez kyslíku až do lehké poruchy vědomí a taky si to pořád potají sundaval. Nakonec ho hlídali spolubydlící z pokoje, abychom ho tam jednou nenašli modrýho. https://t.co/kBCMYzmaNV — Tereza (@TerezAnarchy) March 7, 2021

A těžká situace vede některé lékaře ke schvalování věcí, které by normálně byly nemyslitelné. „Dlouho to (s náma všema) nešlo po dobrým, tak to teď holt bude muset jít po zlým. A klidně bych začal pohyb lidí se 100% hrazenou karanténou sledovat přes eRousku v jejich mobilu. Jakýpak sraní furt. (Google a FB je sleduje stejně, a zadarmo),“ mínil lékař vystupující pod přezdívkou Simmar.

Dlouho to (s náma všema) nešlo po dobrým, tak to teď holt bude muset jít po zlým.



A klidně bych začal pohyb lidí se 100% hrazenou karanténou sledovat přes eRousku v jejich mobilu. Jakýpak sraní furt.



(Google a FB je sleduje stejně, a zadarmo). — Simmar (@Simmar_cz) March 2, 2021

Následně vysvětlil, proč něco takového navrhuje, popř. schvaluje. „Protože jen včera +16 tis., z toho cca 1600 skončí v nemocnici, a cca 200 jich umře. Za 24 h. Většina z nich nám pod rukama. Zkuste si představit tu bezmoc. S naprostou většinou těch lidí do poslední chvíle mluvíte, snažíte se jim předávat pozit energii, povzbuzovat do polohování, drobných změn v dýchání, aby se saturace aspoň trošku vylepšila. Ale stejně intuitivně víte, že to dopadne špatně a že budete psát další úmrťák.“

S naprostou většinou těch lidí do poslední chvíle mluvíte, snažíte se jim předávat pozit energii, povzbuzovat do polohování, drobných změn v dýchání, aby se saturace aspoň trošku vylepšila. Ale stejně intuitivně víte, že to dopadne špatně a že budete psát další úmrťák. — Simmar (@Simmar_cz) March 3, 2021

Ale ne všechny zprávy jsou negativní. Co by sestřičkám udělalo radost, vyzvídala anestezioložka Anna Kšírová. „No hlavně ne čokoládu! Tou jsme zavalený,“ prozradily jí. Sestry se dočkaly a Kšírová poděkovala straně Zelených, které je za dar vděčná.

