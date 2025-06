„Volíme SPOLU, jinak budeme mít v kuchyni RuS*a“. Oni tomu vážně věří...

Po letních prázdninách odstartuje nejostřejší část volební kampaně. Už teď je však jasné, že v Česku skutečně existují dva proti sobě ostře vyhrané názory. Na jedné straně jsou voliči koalice SPOLU, kteří jsou si vědomi, že vláda Petra Fialy udělala chyby, ale i tak jsou připraveni ji volit. Kvůli obavám z Ruska.

„Jediné, čeho se bojím, je to, že třeba vám, co máváte palestinskými vlajkami a máte spoustu nápisů, by se, když to dopadne špatně, taky mohlo stát, že tady budete muset stát příští rok třeba s ruskými vlajkami. A nebudete vědět, proč tady s nimi máváte,“ prohlásila herečka Iva Pazderková, která objíždí Česko spolu s premiérem. Na její proslov upozornil server Aktuálně.cz.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix k tomu také napsala pár slov, které jí prý kdosi poslal e-mailem.

„Raději být zklamaným voličem demokratických stran než spokojeným voličem proruských kolaborantů,“ zveřejnila ministryně.

„Mám mnoho výhrad proti koalici Spolu, ale když se podívám kolem sebe na ten proud rudohnědých sraček táhnoucích se do dáli, tak asi jiná volba není,“ přidal se diskutér vystupující na sociální síti pod jménem Karl von Brüx.

V obdobném duchu se vyjádřil i Jan Willkenhof, který se na sociální síti představuje jako „zásadní nevolič ANO“.

„Do voleb 2025 zde končím, budu jen sledovat. Já mám jasno, budu volit SPOLU a celá naše rodina, žádná fabulace, lži, nesmysly a jiné hovadiny náš názor nezmění. Pro nás jsou nepřijatelní všichni z ANO, SPD, PRO, KSČ, STAČILO!, Motoristé a další hochštapleři a kámoši RuSSka,“ napsal na sociální síti X.

Do voleb 2025 zde končím, budu jen sledovat. Já mám jasno, budu volit SPOLU a celá naše rodina, žádná fabulace, lži, nesmysly a jiné hovadiny náš názor nezmění. Pro nás jsou nepřijatelní všichni z ANO, SPD, PRO, KSČ, STAČILO!, Motoristé a další hochštapleři a kámoši RuSSka. — Jan Willkenhof???????????????? (@prazske77016) June 19, 2025

A dočkal se odpovědi, že on sám i jeho rodina jsou „debi*ové“.

„Takže celá rodinka debi*ů. Do té urny naházejte i občanky, protože idioti by volební právo mít neměli,“ vyslechl si Willkenhof nadávku.

Nenechal si to však líbit a odpověděl.

„Především, idi*t si ty. Budeš čumět, co se bude dít pod vedením ANO, komoušů, fašounů z SPD. Ráno se probudíš a budeš mít RuSSa v kuchyni. Vole,“ kontroval Willkenhof.

Nad tím kroutil hlavou brněnský právník Tomáš Tyl.

„To je poprvé v dějinách ČR, co vládní moc skrze placené kampaně a řízenou státní propagandu vyděsila voliče tak, že by teď schválili i politické procesy a věšení domnělých nepřátel. Russ v kuchyni... Oni tomu vážně věří,“ podivoval se Tyl na sociální síti Facebook.

Ozval se i komunální politik SPD v Praze Jan Čížek, který na sociální síti Facebook konstatoval, že tento předvolební vývoj předvídal už na podzim loňského roku.

Voliči koalice Spolu už jsou podle jeho názoru tak zmanipulovaní, že jim nevadí ani bitcoinová kauza pana Blažka, ani problémy s titulem nové ministryně spravedlnosti Evy Decroix a nevadí jim ani to, co vládní politici říkají, i když to jsou z Čížkova pohledu bludy. „Prakticky každý den nám řeknou další pitomost,“ pravil Čížek.

A dal jeden příklad.

„‚Emisní povolenky pro domácnosti jsou naší příležitostí, jak se zbavit starých baráků a kdo to kritizuje, je Russák.‘ Teď si nedělám srandu. Teď cituji brněnského zastupitele za Piráty Jiřího Hlavenku. (Rád bych otagoval jeho profil, ale zablokoval mne). To je ten frajer, co zkasíroval 300 milionů dotací pro svoje kiwi.com a stejně krachuje. Asi už taky povolenky nakoupil a teď se těší, jak vydělá na burzovní ceně,“ pravil Čížek.

„A lidé stále věří. Věřili komunismu. Věřili nacismu. Teď věří jim. Sorosismu. Také mají program, ideály, víru v lepší svět. Skončili ale, jako vždy, pouze a jenom u krádeže. Systém se hroutí. Oni to vědí. Ještě si chce každý aspoň trochu nabrat. Ještě tam něco je. Snad se dostane i na mne. Vždyť ostatní už si tak krásně nakradli, tak snad i já…“ rozváděl dál Čížek z SPDF myšlenku s dovětkem, že podzimní volby do sněmovny nebudou ničím menším než IQ testem národa.

