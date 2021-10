„Volte planetu.“ Ano! tleská Havlová. Vařte na ohni, zmrazil občan

Herečka Jana Plodková vyzvala na svém instagramovém profilu k „volbě pro planetu“. „Příroda není samozřejmost,“ napsala. Dostalo se jí nejen souhlasu od bývalé první dámy Dagmar Havlové, ale také se ozval jeden z diskutérů, že by měla herečka začít u sebe. „Jen jestli jezdíte do práce na kole, doma svítíte petrolejkou nebo svíčkou, čtete knihy místo TV, jídlo děláte na ohni, perete prádlo na valše atd.,“ napsal jí.

„Všechno se vším souvisí. Pokud něco neuděláme se změnou klimatu, můžeme přijít o to, co máme všichni tolik rádi. O přírodu. Příroda není samozřejmost. Je to přítel, který je vždy připraven mi poskytnout svoji náruč, přítel, který mě inspiruje, uklidňuje, harmonizuje. Je neoddělitelnou součástí mého života. A nejen mého, ale i všeho živého. Je to domov. A o ten přijít nechci. Ale ještě není pozdě. Jděte k volbám a volte pro planetu!“ napsala na svůj instagramový profil herečka Jana Plodková.

U svého provolání sdílela fotografii, jež vznikla v rámci projektu Greenpeace. „A to na jednom z míst, kde už příroda viditelně trpí,“ poznamenává Plodková a posílá své příznivce na profil Greenpeace, kde se podle jejích slov lidé dozvědí o ochraně planety více.

„Děkujeme za zapojení, moc si toho vážíme!“ poznamenalo následně se zeleným srdíčkem samotné hnutí Greenpeace.

Jeden z diskutérů si však do Plodkové rýpl: „Krásný, jen jestli jezdíte do práce na kole, doma svítíte petrolejkou nebo svíčkou, čtete knihy místo TV, jídlo děláte na ohni, perete prádlo na valše atd. Pokud ano, smekám a fandím!“

Pod fotografií se Plodkové ale dostalo také souhlasu od někdejší první dámy Dagmar Havlové. „Ano!!!!!!“ napsala a doplnila červeným srdíčkem Havlová. Ta se často v otázkách přírody angažuje, naposledy vyjádřila svůj názor k iniciativě Volím pro zvířata. Ta má celkem 12 požadavků na politické strany. Mezi nimi i to, aby ochrana zvířat byla přidána do ústavy, dále podporu rostlinné stravy či zákaz klecového chovu a nahrazení pokusů na zvířatech. Stojí za ní například zpěvák Ben Cristovao nebo herec Václav Neužil. A Dagmar Havlová si myslí, že se jedná o „dobrý nápad“. Umělci též propagují, abychom jedli méně masa a více rostlinných výrobků.

„Ochrana zvířat i ochrana přírody obecně je hodnota, která by měla být v každém volebním programu. Když už chci někoho volit, tak by to měla být strana, která má nějakou vizi dělat to tady lepší, a samozřejmě to začíná u zvířat, končí to u životního prostředí. To je to nejmenší, co můžete udělat,“ shodovali se bloggerka a Cristovao na sociálních sítích.

S tím, že se jedná o dobrý nápad, se ztotožnila právě i bývalá první dáma Dagmar Havlová.

„Dobrých nápadů“ má iniciativa celkem dvanáct. Jedná se například o zákaz všech klecových chovů hospodářských zvířat, dále ukončení přepravy hospodářských zvířat mimo EU, zpřísnění podmínek pro prodej živých ryb, tedy kaprů o Vánocích, a zákroky jako kastrace či zkracování zobáků by neměly probíhat bez anestezie. Kromě toho Volím pro zvířata chce zakázat zabíjení vylíhnutých kohoutků ve vaječném průmyslu.

Ochrana zvířat by prý měla být ústavně zakotvena. Ovšem to není celý rozsah požadavků, iniciativa by v podstatě ze spolků na ochranu zvířat udělala zvířecí ombudsmany. „Podpoříme schválení právní úpravy, která spolkům na ochranu zvířat umožní v některých odůvodněných případech vstupovat do správních řízení nebo napadnout nečinnost správních orgánů za účelem hájení zájmů ochrany zvířat,“ tvrdí totiž.

Iniciativa také chce podpořit vznik plánu, který by vedl k nahrazení pokusů na zvířatech metodami bez zvířat. Norování lišek má být podle iniciativy zakázáno, když se zrovna starají o mladé, a i u nich má být zakázán klecový chov. V návrzích se nachází i de facto podpora vegetariánství: „Podpoříme zvyšování podílu rostlinné složky ve stravě, a to např. osvětou a propagací s tím spojených zdravotních a environmentálních výhod či podporou českých start-upů zaměřených na zlepšování dostupnosti, různorodosti a kvality pokrmů na rostlinné bázi.“

Jeden z dvanácti požadavků Volím pro zvířata

S tím zřejmě bude souviset i snaha o reformu stravování ve veřejných institucích. Volím pro zvířata chce vzdělávat kuchaře a financovat jídelny ve státních institucích, jako jsou školy a nemocnice, „aby mohla být strávníkům nabídnuta kvalitnější strava s vyšším podílem rostlinné složky (ovoce, zeleniny, luštěnin, ořechů apod.) a aby mohlo být stravování v těchto jídelnách lépe dostupné i lidem s dietními omezeními nebo potřebami“. Iniciativa chce také na obaly přidat další informaci pro zákazníka, totiž jak žila zvířata, z nichž pocházejí potraviny, které si zákazník kupuje.

