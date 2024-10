„Vy, co máváte vlajkou Ukrajiny…“ Dusno po vpádu Izraele do Libanonu

Izrael informoval USA, že má v úmyslu zahájit „omezený pozemní vpád“ do jižního Libanonu, kde se nachází hnutí Hizballáh, informovala britská BBC. Operace by prý mohla začít ještě v pondělí, uvedl jeden z izraelských představitelů. Již předtím izraelský ministr obrany Jo'av Galant naznačil, že armáda je připravena na pozemní operaci. Zástupce velitele Hizballáhu uvedl, že hnutí je připraveno na jakékoliv izraelské operace.

Ze strany OSN a od unijního šéfa diplomacie už směrem k Izraeli přišly výzvy, aby pozemní operaci neprováděl. V mezičase Libanon stáhl své vojáky od hranice dále na sever.

Členské státy EU už svolaly zasedání bezpečnostní rady OSN. Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell uvedl, že „jakýkoli další vojenský zásah by situaci dramaticky zhoršil a je třeba se mu vyhnout“. Mluvčí generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese uvedl, že „si nepřeje žádnou pozemní invazi“ Izraele do Libanonu. A prezident USA Joe Biden uvedl, že by se mělo uzavřít příměří. Ministr zahraničí Velké Británie se také vyslovil pro příměří. V mezičase Izrael i Hamás hlásí, že údery na Bejrút zabily šéfa Hamásu v Libanonu a tři členy Lidové fronty pro osvobození Palestiny.

A ačkoliv by si prezident Biden dle svých slov přál příměří, USA dle deníku New York Post přesouvají do oblasti další vojáky. Dohromady by se tak na základnách v Sýrii, Iráku, Jordánu a v dalších blízkovýchodních zemích mělo nacházet 43 000 amerických vojáků. Pentagon neuvedl, kolik vojáků pošle, ale podle jednoho představitele americké vlády se jedná až o 3 000 vojáků.

Zástupkyně náměstka pro komunikaci s veřejností Sabrina Singhová uvedla, že navýšení počtu vojáků je snahou „dále posílit obrannou pozici amerických sil v oblasti Blízkého východu s cílem odradit od agrese a snížit riziko širší regionální války“. Kromě posil zůstává v oblasti útočná skupina letadlové lodi Abraham Lincoln a Singhová uvedla, že posíleno bude i letectvo. Zvýší se prý také „úroveň připravenosti“ amerických sil. Toto prohlášení předcházelo oznámení od Izraele, že začal svůj „pozemní vpád“ do Libanonu.

Ze sociálních sítí se ale ozývají výčitky ohledně mediálního pokrytí začínajícího konfliktu. Zejména když jde o srovnání s Ruskem. „Izrael právě zahájil invazi Libanonu. Když Rusko překročilo hranice Ukrajiny, tak přesně to o Rusku řekla von der Lhářka. Řekne teď to samé o Izraeli?“ uvedl irský podnikatel a novinář Chay Bowes. A myslel tím, zda von der Leyenová prohlásí: „Zaměříme se na strategická odvětví izraelské ekonomiky a zablokujeme jim přístup ke klíčovým technologiím a trhům. Oslabíme izraelskou ekonomickou základnu a její schopnost modernizace. Kromě toho zmrazíme izraelská aktiva v EU a zastavíme přístup izraelských bank na evropský finanční trh.“ Jako to udělala u Ruska.

Israel has just begun an invasion of Lebanon.



When Russia crossed the border into Ukraine, Von Der Liar said exactly this about Russia.



Will she now say this about Israel?



"We will target strategic sectors of the Israeli economy by blocking their access to key technologies… pic.twitter.com/h40byoWhAE — Chay Bowes (@BowesChay) September 30, 2024

„Když Rusko v roce 2022 zahájilo ‚speciální operaci‘ na Ukrajině, západní média neváhala a nazvala ji tím, čím byla: invazí. Když nyní Izrael zahájil ‚omezenou pozemní operaci‘ v Libanonu, redaktoři zpravodajství najednou ztratili slovník,“ vyčítal irský sociální demokrat Hugo Mills.

„Putin označil svou invazi na Ukrajinu za ‚speciální operaci‘. Západní média tak nějak věděla, že se jedná o invazi. Nyní Izrael, uprostřed genocidy v Gaze, napadl Libanon. To je to, co to je, ne ‚omezená pozemní operace‘. Je to invaze,“ vyčítal další irský socialista, Eoghan Ó Ceannabháin.

Podobně hovoří i Brian Tashman z Institutu Vera pro spravedlnost. „Rusko: Zahajujeme na Ukrajině ‚speciální vojenskou operaci‘. USA: Jedná se o invazi, nevěřte Putinově orwellovské rétorice. Izrael: Zahajujeme ‚omezený pozemní vpád‘ do Libanonu. USA: palec nahoru.“

A také novinář Ramin Skibba: „Vzpomínáte, jak Rusko nazvalo svou nezákonnou invazi na Ukrajinu ‚speciální vojenskou operací‘? Izrael nyní zahajuje invazi/‚operaci‘ v Libanonu s americkými zbraněmi.“

When Russia launched a ‘special operation’ into Ukraine in 2022, western media didn’t hesitate to call it what it was: an invasion.



Now, when Israel launches its ‘limited ground operation’ into Lebanon, suddenly the news editors have lost their dictionaries. https://t.co/4sC51oKUcp — Hugo Mills (@HugoMills) September 30, 2024

Putin called his invasion of Ukraine a "special operation". Western media somehow knew that this was an invasion.

Now Israel, mid-genocide in Gaza, invades Lebanon. That's what it is, not a "limited ground operation". It's an invasion. https://t.co/fFCWEHn7Gk — Eoghan Ó Ceannabháin (@EoghanOCPBP) September 30, 2024

Russia: “We are launching a ‘special military operation’ in Ukraine”



US: “This is an invasion, don’t buy Putin’s Orwellian rhetoric”



Israel: “We are launching a ‘limited ground incursion’ into Lebanon”



US: ?? https://t.co/kw6Plw1J5f — Brian Tashman (@briantashman) September 30, 2024

Remember when Russia called its illegal Ukraine invasion a “special military operation”? Israel’s now launching an invasion/“operation” in Lebanon with US weapons. https://t.co/f14B0UqPJR — Ramin Skibba (@raminskibba) October 1, 2024

„Už se těším, až všichni, kdo mávají vlajkou Ukrajiny, odsoudí izraelskou invazi svrchovaného území Libanonu. To bude každou minutu,“ rýpl si David Hughes.

„Izrael právě napadl Libanon s úmyslem anektovat alespoň jeho část. Světové společenství MUSÍ reagovat stejně, jako když Rusko napadlo Ukrajinu, jinak ztratíme odstrašující účinek proti dobyvačným válkám a mnohem více zemí se pokusí posunout své hranice,“ tvrdí Judith Meyerová.

„Když jste se nepodbízeli Putinovi a nenazývali invazi na Ukrajinu ‚speciální vojenskou operací‘, nepodbízejte se Netanjahuovi eufemismem pro invazi do Libanonu,“ ozval se Gary Dunion.

Looking forward to all the Ukraine flag-wavers condemn Israel’s invasion of Lebanon’s sovereign territory.



Surely any minute. https://t.co/tGxMSuZzRQ — David Hughes ???? (@DavidHughesTwit) September 30, 2024

Israel just invaded Lebanon with the intention to annex at least part of it. The world community MUST react the same way it did when Russia invaded Ukraine, otherwise we lose the deterrent against wars of conquest and a lot more countries will attempt to push their borders. pic.twitter.com/SPn1zjwStA — Judith Meyer (@GermanPolyglot) October 1, 2024

If you didn't pander to Putin and call the invasion of Ukraine a "special military operation," don't pander to Netanyahu with euphemisms for the invasion of Lebanon https://t.co/cr9UazwFHV — Gary Dunion ?? (@garydunion) September 30, 2024

