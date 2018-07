,,Vy jste to prošustroval." ,,Lžete!" V ČT vytekl hnus případu H-System. Ten, co bude vystěhovávat, proti těm, co musí vypadnout

Kauza H-System znovu hýbe českou justicí i politikou. Po rozsudku Nejvyššího soudu, který přikázal družstevníkům z Horoměřic, aby se do 30 dní vystěhovali ze svých domů, se ve studiu České televize střetl jejich zástupce Martin Junek se správcem konkurzní podstaty H-Systemu Josefem Monsportem. Zejména ze strany zkušeného právníka Monsporta se jednalo o velkou řečnickou show. Pak reagovali za politickou reprezentaci Mikuláš Ferjenčík a Helena Válková, kteří oba jen těžko skrývali ohromené překvapení.

Doposud soudy rozhodovaly tak, že právní vlastnictví domů je sice možná problematické, ale vystěhování jejich obyvatel by bylo proti dobrým mravům. Nejvyšší soud však nyní rozhodl zcela opačně. „Ty závěry neodpovídají judikatuře k výkladu dobrých mravů,“ vzkázal předseda senátu Zdeněk Krčmář.

Do studia ČT přišel vše komentovat jako zástupce družstva Svatopluk, sdružujícího majitele domů, Martin Junek a za druhou stranu správce konkurzní podstaty H-Systemu Josef Monsport.

Pro Martina Junka je rozsudek Nejvyššího soudu naprosto šokující. „Byli jsme velmi nemile překvapeni. Vůbec si neodokážeme představit, že bychom měli skutečně vyklidit domy během třiceti dnů, natož vůbec,“ uvedl. Lidé podle něj dali poté, co jejich peníze zmizely v H-Systemu, do dostavby domů své poslední úspory a teď na pořízení jiného bydlení nemají nic a jsou v zoufalé situaci.

Pak reagoval právník Monsport. „Říci jenom, že jsem spokojen s tím, že Nejvyšší soud akceptoval veškeré dovolací důvody, které jsme uplatnili, by bylo málo,“ řekl. „Jenže se jaksi zapomnělo, že se pohybujeme v konkurzním rámci,“ pokračoval právník s tím, že žádný televizní reportér se podle něj nevypravil za stovkami lidí, kteří také byli klienty H-Systemu, ale své bydlení si na rozdíl od těch z Horoměřic neměli možnost dodělat, protože jejich domy nebyly rozestavěné. „Oni tam dali taky milion, a žádné bydlení za to nedostali,“ zdůrazňoval. Tito lidé podle něj čekají na to, až bude vypořádán konkurz H-Systemu a oni z něj něco dostanou. A z jejich pohledu znamená rozsudek Nejvyššího soudu, že se konečně dovolali své spravedlnosti.