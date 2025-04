„Vy mě asi volit nebudete.“ Okamura a LGBT aktivisté v dešti

Mítink za svobodu slova, který SPD a její volební partneři uspořádali v Brně, měl zajímavou dohru v podobě více než půlhodinové debaty, kterou Tomio Okamura vedl v dešti se skupinkou LGBT mladých lidí, kteří celou demonstraci diskutovali s jeho příznivci. Tyto debaty probíhaly poměrně slušně, i když byla stále nablízku jedna z pořadatelek. Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 4179 lidí

Po skončení projevů aktivisté vyhledali Tomia Okamuru za pódiem a po společné fotografii se rozpoutala debata, kterou nepřerušil ani déšť, ani likvidace pódia, takže asi po půl hodině končili na zcela prázdném náměstí. S předsedou SPD debatovaly dvě dívky a dva chlapci, z nichž jeden se do debaty zapojoval výrazně méně než ostatní, druhý byl naopak lídrem jejich „frakce“.

Nejprve poněkud emotivnější debata probíhala o svobodě slova a o právu na plakát s „chirurgem z dovozu“. Jedna z účastnic s duhovou vlaječkou mu namítala, že svoboda má hranice, a ty má nastavovat zákon.

„Já jsem se setkal s rasismem osobně, potýkám se s ním celý život. Jsem to já, komu posměšně kreslí šikmé oči,“ připomněl Okamura.

Ohledně svobody slova se ale obě strany víceméně shodly, Okamurovi oponenti ale vyjádřili obavy, že jeho voliči se na imigranty dívají úplně jinak, rasističtěji. „Jak vy víte, co si myslí voliči SPD,“ zaujalo Okamuru, a vyjádřil názor, že oni jeho stranu asi volit nebudou. Jeden z diskutujících posléze přiznal, že on volí Piráty.

Okamura připomněl, že s označením imigrantů jako chirurgů nepřišel on, ale Angela Merkelová, když ujišťovala, že v průvodech Balkánem se skrývá nová německá elita. A po ní i její fanoušci z řad českých novinářů.

„Ale oni k tomu nekreslili nože a nevykreslovali je takto,“ zvýšila hlas jedna z diskutujících.

Jinak debata probíhala klidně a slušně, pouze tato diskutující si v jednu chvíli, když Tomio Okamura žádal, aby mohl dokončit větu, ohradila, že „vy jste jeden, my jsme čtyři, tak máme každý z nás méně času“.

K soudnictví a k Okamurovu stíhání se debata vracela opakovaně, nejagilnější z diskutujících opakoval, že soudy jsou nezávislé, ale pak došel k závěru, že ne vždycky a všude, třeba v USA, kde soudce Nejvyššího soudu jmenuje prezident, prý ne.

Dnes se podle Okamury ukazuje, že tyto vysněné skupiny zkrátka nedorazily. „Každý přece může být chirurgem nebo inženýrem, v tom mu nesmí nikdo bránit,“ namítl mu diskutér.

Pak se debata přesunula k jejich duhovým vlaječkám a k tématu sexuálních menšin. Tomio Okamura jim vysvětloval, že čerpá i z osobní zkušenosti v dětském domově, stejně jako to, že v té době otázka adopcí stejnopohlavními páry vůbec neexistovala.

A vysvětloval důvody, proč on vnímá jako problematické, že by LGBT dvojice měly právo adoptovat děti. Nikdy prý nečetl žádnou studii, která by shledávala pozitivní přínos

„Takže vy nemáte žádnou osobní zkušenosti s adopcí stejnopohlavním párem, tak nevíte, jaké jsou dopady té výchovy,“ namítal mu nejhlasitější z oponentů.

„Neví se, jestli to má negativní, nebo pozitivní dopady, a já nejsem odborník,“ uzavřel argumentaci mužský diskutér.

„Já to nemůžu podpořit, dítě je člověk, s tím nemůžeme experimentovat,“ vysvětloval Okamura.

Zatímco se nad Dominikánským náměstím začínalo stmívat, obě strany se přátelsky rozešly, přičemž si ponechaly své dosavadní názory.

„Byla to fajn debata s mladými lidmi, LGBT aktivisty. Já jsem si vyslechl jejich pohled, ale také jsem jim řekl, že já mám vlastní zkušenost z dětského domova a svůj postoj konzultovaný s kamarády, kteří tam byli se mnou a jsou gayové, což pro ně, myslím, bylo překvapivé,“ uvedl Okamura pro ParlamentníListy.cz. On sám čtveřici děkoval za velmi zajímavý pohled do „jiného světa“.

Na pódiu demonstrace se vystřídali zástupci SPD, Trikolory, PRO i Svobodných. Hovořili Markéta Šichtařová, Jaroslav Foldyna i spisovatelka Lenka Procházková. Hlavním tématem projevů byla hrozící ztráta svobody.

Reportáž z mítinku přinesou ParlamentníListy.cz zítra ráno.