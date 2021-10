„Vy nevstáváte do práce?” „Ne.” Šla uklidnit nové sousedy, zle dopadla. V pirátské Praze se to přiostřuje

Obyvatele městské části Praha 10 už delší čas sužují problémy, které by v srdci české metropole snad nikdo nečekal. Na řadě míst se totiž díky pirátskému magistrátu v městských bytech usídlili nepřizpůsobiví občané, kteří dennodenně otravují život normálním lidem. Drogy, krádeže, rvačky, násilí, hluk, zápach, nepořádek. Těmito slovy místní starousedlíci smutně popisují svou aktuální realitu.

Problémy, které ParlamentníListy.cz již dříve popisovaly, rozhodně nekončí. Problematické obyvatelstvo komplikuje místním lidem život všemi možnými způsoby. Nejvíce vzteku mezi starousedlíky působí fakt, že nové nájemníky, kteří prý pochází i z jiných koutů republiky, nastěhoval do svých bytů magistrát či městská část. Přitom by mělo jít o bytové jednotky, které budou k dispozici Pražanům s nízkými příjmy nebo třeba pro matky samoživitelky.

Další znepokojující informace z dotčených míst přinesl web Expres.cz. Vydavatel a dvojka pražské kandidátky SPD Jan Čížek je přesvědčen, že jde o rozsáhlý problém, který vzešel z nového bodovacího systému pro uchazeče o obecní byty. Kvůli tomu prožívají obyvatelé Vršovic a Malešic místo klidného života noční můru.

„Na frekventované Počernické ulici v Malešicích jsme se potkali se dvěma ženami, které už roky bydlí v jednom ze zdejších moderních domů. Byty tu mají balkony, nahoře je vidět krásná terasa s výhledem. Sehnat tu bydlení by pro lidi s průměrným příjmem nebylo v době probíhající bytové krize nic snadného. Přesto je to jen pár měsíců, co se v domě objevili noví sousedé. Řeč je o romské rodině, které zde měl být přidělen obecní byt. Soužití s nimi podle obou obyvatelek není žádný med. Obě si přály zůstat v anonymitě, mimo jiné ze strachu, že by se jim sousedé mohli mstít,“ píše Expres.

Jedna z obyvatelek postiženého domu popsala jeden ze svých nedávných „zážitků“. V noci kolem 11 hodiny se do domu prý někdo z početné romské rodiny dobýval, protože si nejspíš zapomněl klíče. Malé dítě prý vylezlo na auto a zkoušelo se z výšky dobývat do domu, jeho rodičům to prý bylo jedno.

„Když jsem pak za nimi druhý den šla, že mám malé dítě, mám tři práce, jsem samoživitelka a chceme se také vyspat, ptala jsem se jich, jestli jim to přijde normální, dělat neustále bordel. A jestli oni snad nevstávají do práce. Na to mi odsekli, že ne, protože je živí stát. A před nosem mi zabouchli dveře,“ povyprávěla aktuální zkušenost obyvatelka.

Běžně se prý po domě pohybují cizí lidé, kteří tam vůbec nebydlí a romskou rodinu patrně navštěvují a většinou jsou pod vlivem drog. „Já se bojím o děti, protože nikdy nevíte, co takový zfetovaný člověk udělá. Nevíme, kdo to je. Tuhle jsme na chodbě u sklepa našli injekční stříkačku,“ řekla obyvatelka o svém hororovém zážitku.

Jan Čížek na základě svých zkušeností konstatuje, že jde o problém celé Prahy 10. „Nově dávají obecní byty prakticky pouze nepřizpůsobivým. Nejde jen o Romy, ale o různé feťáky a podobně. Kdyby o byt žádala například tady paní jakožto samoživitelka, dostane maximálně šestadvacet bodů, to jsem si spočítal. Jakýkoliv feťák přitom dostane z principu padesát bodů za všechny indispozice, jako že nemůže pracovat a podobně,“ nechápe pražský politik SPD.

Nespravedlností na normálních obyvatelích ze strany města prý je i to, že jim brzy budou zvednuty nájmy, zatímco nově nastěhovaným nepřizpůsobivým nikoli. „Mají magistrátní byty, Praha je stěhuje sem. Tihle konkrétně jsou z Černého Mostu, kde vybydleli byty. Tak je strčili nám do baráku. Zhoršilo se to někdy v lednu,“ popsala obyvatelka dalšího domu.

Vedení městské části ani magistrátu s tím prý nic dělat nehodlá. „Lidé mě žádali, abych ve věci zoufalé situace s přidělováním obecních bytů interpeloval vedení radnice Prahy 10. Když jsem to před pár týdny na jednání zastupitelstva přednesl, Piráti se mi vysmáli,“ uvádí Čížek.

Už před časem jsme informovali o stejných problémech v dalších částech Prahy 10. Tam je situace prakticky totožná. Nepřizpůsobiví obyvatelé, kteří za podivných podmínek dostali obecní byty do nájmu, dělají ostatním sousedům ze života peklo. Jedna z obyvatelek dokonce našla na chodbě v kočárku pro své dítě použitou injekční stříkačku. Vykradené sklepní kóje prý byly na denním pořádku a do sklepů si chodili noví sousedé nabíjet třeba mobilní telefony, protože jim dodavatel odpojil pro neplacení přívod elektřiny.

ParlamentníListy.cz se budou tématu i nadále podrobně věnovat.

Jan Čížek SPD

1.místopředseda SPD Praha

mimo zastupitelskou funkci

