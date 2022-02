„Vy rozvolňujete, Válek mluví o nouzovém stavu. Nevíte, co dělat. Zoufalství!“ Schillerová proti Bartošovi. Jako kulomet

reklama

Moderátorka Terezie Tománková začala novelou pandemického zákona, kterou Senát odmítl a vrátil ji k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně.

Bartoš dal najevo, že názor senátorů ctí.

„Já plně respektuju názor Senátu, který se vyjádřil a vrátil nám zákon do Sněmovny,“ začal Bartoš. Proti novele pandemického zákona vystupoval mimo jiné i pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Bartoš přesto tento zákon považuje za potřebný a vyjádřil naději, že poslanci vládní koalice zákon napodruhé schválí silou alespoň 101 hlasu. „Ale když se podíváme na hlasování v Senátu, tak to hlasování bylo těsné, takže ty interpretace, že Senát převálcoval vládu, nejsou správné,“ upozornil Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

„Ano, asi se tam dalo odvést více práce vůči Senátu, to nepopírám, ale když se podívám na některé argumenty např. iniciativy Chcípl PES, tak ten pandemický zákon situaci řešil lépe než nouzový stav. Já jsem se to snažil lidem vysvětlovat, ale když jde člověk kolem Sněmovny a tam vidí ty šibenice, na nich vidí ty visící pytle, a teď je jedno, jestli je na pytli napsána pravda nebo něco jiného, tak příjemné to úplně není. To tak být nemá,“ kroutil hlavou Bartoš.

Fotogalerie: - Šibenice před sněmovnou

Schillerová nabídla na rozhodování Senátu zcela jiný pohled.

„Vládní koalici dohnala její vlastní rétorika, Z nouzového stavu se během pandemie stalo sprosté slovo. My jako opozice jsme velmi zdrženliví ve věci covidu. Ale oni ten nouzový stav v případě potřeby nemohou použít, protože ho zdevalvovali. ... A proto se přijal ten velmi problematický zákon. Jako právnička jsem už tehdy říkala, že zákon bude fungovat do rozhodnutí soudu. A tak narychlo vznikla ta novela šitá horkou jehlou. My tentokrát ta naše vystoupení opřeme i o to, co řekl ten Senát,“ zaznělo od Schillerové v přípravě před dalším kolem jednání Poslanecké sněmovny.

Bartoš ocenil, že Schillerová konečně jednou pochválila Senát. A uhodil na předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru.

„Já jsem měl několikrát spory s paní tehdejší ministryní, kdy se o Senátu vyjadřovala ne zcela pozitivně, tak jsem rád, že se to změnilo,“ rýpl Bartoš do Schillerové.



(Screen: Partie Terezie Tománková na CNN Prima News)

O obstrukcích SPD k pandemickému zákonu, ale i k zákonu o korespondenční volbě, má Bartoš jasno.

„Pan Okamura chce strašně být místopředsedou Sněmovny, tak jede ty svoje věty jako kolovrátek stále dokola. My se možná budeme muset bavit o tom, co s tím, protože pan Okamura si nemusí u každého zákonu přihřívat svoji polívčičku. ... Není to tak, že ten, kdo nejvíc křičí, má nejvíce pravdu. Ta diskuse se přece vede. A ta vláda Petra Fialy, co řekla, to také udělala. My jsme zrušili povinné očkování, nebudete se muset prokazovat covid pasem. My plníme to, co jsme slíbili, podle doporučení těch odborníků. My se rozhodujeme podle dat a chceme dát lidem co nejvíce svobody,“ prohlásil Bartoš.

Schillerová okamžitě znovu vyrazila do útoku.

„Vy rozvolňujete. Podle mě je to zoufalství. Podle mě nevíte, co dělat. A do toho říká ministr Válek: ‚Možná vyhlásíme nouzový stav.‘ Tak potřebujeme nouzový stav, nebo nepotřebujeme nouzový stav?“ šila do Bartoše Schillerová.

„Všechno jste kritizovali, všechno jste zbourali. Dali jste lidem důvěru, to je v pořádku. Ale řekněte, jak znovu zvednete to očkování, protože nemocnice se nám opět zahlcují. Nejsme za vodou. Kde je vaše cesta? Žádná není. Když se vyjadřuje ministr zdravotnictví, on je z Brna, tak já budu tolerantní, ale on když se vyjadřuje, tak to je zmatek nad zmatek,“ tepala vládu Schillerová.



Ivan Bartoš v Partii. (Screen: CNN Prima News)

Šéfpirát však Schillerové ránu rychle vrátil.

„Já jsem nelezl do první řady a neříkal jsem ‚best in covid‘, a pak Česká republika byla nejhorší v Evropě,“ připomněl Bartoš počínání Andreje Babiše z časů, kdy byl premiérem.

Schillerová: Rozpočet? Jsem zděšená

Moderátorka poté přehodila výhybku k rozpočtu přepracovanému vládou Petra Fialy. Bartoš zdůraznil, že vláda hledala cestu, jak snížit výdaje, aniž by brala peníze lidem.

A Schillerová na Bartoše hned vystartovala. Podruhé ve studiu vykřikla, že je zděšená.

„Já jsem z toho rozpočtu zděšená. Kdybyste ten rozpočet četl, tak byste nemohl říkat, že vláda nebere lidem,“ rozohnila se znovu Schillerová. Poté konstatovala, že vláda jen seškrtala její vlastní rozpočet.

„Vláda si vzala náš rozpočet a tam brutálně škrtala. A vzpomínáte si na ten váš požadavek, aby platy učitelů byly mandatorním výdajem? Ale dneska jste učitelům zvýšili platy o dvě procenta a nepedagogičtí pracovníci budou mít nulu. Takhle jste otočili. A to nemluvím o investicích, tam se bere 15 miliard. To je katastrofa. Tam se škrtalo na IT projektech. Vy budete moci zabalit projekt Moje daně, protože nebudete mít peníze na jeho obnovu. A co mě překvapilo nejvíc, vy jste se vždycky prezentovali jako taková levicovější strana, ale vy klidně zvednete ruku, aby se zdravotnictví sebralo 14 miliard?“ kroutila hlavou Schillerová.

Bartoš okamžitě kontroval, že lékařská péče ohrožena nebude, provádění výkonů ohroženo nebude, protože v systému peníze jsou. I na účtech pojišťoven. „V oblasti pojišťoven je 56 miliard. Je schválena úhradová vyhláška. Ta péče prostě není ohrožena,“ zdůraznil Bartoš.

„Pane předsedo, vy vyhladovíte pojišťovny, ony mají rezervy díky naší vládě, ale vy je teď vyhladovíte,“ rozčilovala se Schillerová. S tím, že letos to pojišťovny zvládnou, ale v dalších letech už to možná bude pořádně napjaté. Ale to podle Schillerové už Fialova vláda nepřiznává.

Bartoš: Stojíme na straně Ukrajiny

Moderátorka Tománková poté otevřela debatu o přímé volbě prezidenta, která se rozeběhne, protože stávající prezident republiky Miloš Zeman ve funkci skončí nejpozději v březnu 2023.

Schillerová nechala otázku, zda bude na Hrad kandidovat Andrej Babiš – který už si koupil obytné auto, aby mohl jezdit za voliči – otevřenou.

Bartoš oznámil, že by byl rád, kdyby se vládní koalice shodla na nestranickém prezidentském kandidátovi, který by dokázal oslovit i voliče, kteří stávající vládní koalici nevolili. „Bude to obtížné,“ uznal Bartoš.

Nakonec moderátorka věnovala pozornost válce hrozící mezi Ruskem a Ukrajinou.

„My se snažíme podporovat tu pozici Ukrajiny. Ta ruská strana vystupuje už velmi agresivně a prakticky se nevede žádná diplomatická diskuse,“ upozornil Bartoš. Měli bychom být připraveni pomoci Čechům pohybujícím se dnes po Ukrajině, ale také musíme být připraveni na případnou migrační vlnu, která může v důsledku hrozící války přijít.

Schillerová nabádá ke zdrženlivosti a k diskusím na půdorysu NATO i EU. „Já si myslím, že je potřeba maximální zdrženlivost. Jednat na platformě NATO a EU. Myslím, že válku nikdo nechceme,“ zdůraznila Schillerová.

Bartoš upozornil, že Rusko teď ukazuje, že o diplomatické debaty nestojí.

