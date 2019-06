„Vy sluníčkáři, nelžete už!“ Co Okamura nestihl říct v ČT, protože ho ustřihli kvůli Kalouskovi

„Tak já bych chtěl jenom říct jednu věc, ve vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury žádný nenávistný komentář nebyl. V tom, co on tam napsal. My jsme velmi rádi, že to policie bude prošetřovat. Víte proč? Protože se tam objevily adresy, které nikdy v komentářích u Tomia Okamury nebyly. Podle nás jsou to adresy naprosto umělé, úplně nové a jsou tam právě proto, aby mohli marketingově říct, že pod vyjádřením Tomia Okamury jsou nenávistné komentáře. Takže my budeme rádi s policií spolupracovat, protože tyto nenávistné komentáře a ty nové lidi, kteří se tam nikdy neobjevili, potřebujeme odhalit, aby se to nikdy už neopakovalo,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala na ČT. Anketa Máte rádi Zdeňka Svěráka? Ano 6% Ne 66% Jako umělce ano. Ale ať nemluví do politiky 28% hlasovalo: 5483 lidí

A toto dodal Tomio Okamura v čase, který už ČT věnovala TOP 09: „A ještě navíc, naopak my jsme proaktivně nahlásili policii některé nenávistné komentáře pod mými facebookovými příspěvky. To jsou ty nenávistné komentáře od sluníčkářských aktivistů, kteří mi vyhrožují smrtí, neustále na mě mají rasistické narážky, ano, ty nenávistné komentáře od takzvaných sluníčkářů, to znamená ti, co podporují probruselské politiky, imigraci, islám, ty jsou tam soustavně; a máte pravdu, že jsme v poslední době předali policii tyto komentáře, protože ta agresivita tzv. sluníčkářů, ta je absolutně neúnosná a policie to bude šetřit. Co se týče mě osobně, samozřejmě platí, že jakékoliv nenávistné komentáře nebo komentáře, které chtějí vzbudit nějaké násilí, tak já je odsuzuju. Samozřejmě, že je to úplně špatně. Takže bych chtěl tzv. sluníčkářské novináře vyzvat, aby přestali šířit strach a rozdělovat společnost. Jako ať říkají pravdu, a ne jako Český rozhlas, který o nás v pondělí lže, vymýšlí si moje citáty, jenom aby nás poškodil před řádně demonstrujícími občany. Demonstrovat je přeci v pořádku, my jsme spoustu demonstrací zrealizovali, proti tomu nikdo nic nemá, a navíc je to přeci skvělá občanská aktivita. My jsme spoustu demonstrací zorganizovali a jsme rádi, že v demokratické společnosti tak to může být. A tak vyzývám znova všechny novináře a všechny sluníčkářské politiky, ať přestanou lhát a rozdělovat společnost. A o to tady jde.“

Záznam z brífinku zveřejnil Tomio Okamura na svém profilu.

