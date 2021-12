„Vy to nevíte, paní redaktorko?!“ Okamura se krátce po jmenování Fialovy vlády objevil v ČT. Silně znepokojen

V Lánech jmenoval prezident Zeman novou vládu Petra Fialy (ODS). O komentář ke jmenování požádala moderátorka ČT Linda Bartošová předsedu SPD Tomia Okamuru. A ten se pořádně obul nejen do celé vlády a speciálně do nového ministra vnitra Víta Rakušana, ale nešetřil ani samotnou moderátorku. „Mě překvapuje, paní redaktorko, že ty informace nemáte,“ vyčetl Bartošové. A spustil...

Hned v úvodu Okamura přivítal, že je dobře, že Česko má novou vládu, která příjme plnou odpovědnost za řešení covidové krize, energetické krize a dalších problémů Česka, neboť podle Okamury bylo evidentní, že odcházející kabinet Andreje Babiše (ANO) už tyto problémy řešit nechtěl.

Jenže vzápětí spustil kanonádu.

„Na druhé straně to vzbuzuje i dost velké obavy, protože veřejnost viděla, že když jsem se ve středu ptal Petra Fialy přímo v sále Poslanecké sněmovny, kdy a jak vyřeší zdražování, tak sklopil hlavu a odmítl jít na mikrofon odpovědět, přestože už rok říkají občanům, že jsou připraveni vládnout. A žádné řešení občanům ani před Vánocemi nenabídl,“ vypálil ostrou salvu.

Moderátorka ČT se jala novou vládu bránit.

„Je potřeba říct, že Petr Fiala k těm řešením mluví poměrně často na nejrůznějších pozicích,“ ozvala se Bartošová.

„No tak to by mě zajímalo, paní redaktorko, jaká ta řešení jsou, protože já jsem od něj žádná řešení toho zdražení energií a bydlení neslyšel,“ ozval se Okamura.

„Minimálně v našich pořadech o nich několikrát mluvil. To, jak budou fungovat v praxi, samozřejmě nevíme, ale mluvil o nich,“ připomněla moderátorka.

Poté se pořádně obul do ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana.

„Je tedy opravdu nepříjemné, musím říct, že nový ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STAN, že se odhalilo, že je hnutí STAN opakovaně financované penězi z daňových rájů na Kypru z neprůhledných firem. Já jsem vyzval ve středu ve Sněmovně předsedu STAN Rakušana a zároveň premiéra Fialu, aby vysvětlili to neprůhledné financování z daňových rájů na Kypru,“ rozjel se předseda SPD.

„Pane Okamuro, jaké máte důkazy? Přesné důkazy k tomuto tvrzení, prosím,“ ozvala se Linda Bartošová.

„Já vám řeknu přesné důkazy a spíš mě překvapuje, paní redaktorko, že ty informace nemáte, protože to probíhalo už i v ČT. Vždyť přece kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik, který musel potom odstoupit, když se provalilo, že dal hnutí STAN, i jako spoluzakladatel hnutí STAN, tomuto hnutí téměř 25 milionů korun směrem z daňových rájů na Kypru. To byla informace, která se probírala i v České televizi a Vít Rakušan to uznal,“ ozval se Okamura.

„Odstoupil sám," ozvala se moderátorka.

Ale předseda SPD se nedal zastavit a podotkl, že hnutí STAN i teď po volbách dostává dary v řádech statisíců a to od firem na Kypru.

„Proč to posílají z Kypru, proč to neposílají z České republiky?“ ptal se Okamura. A jak může být ministrem vnitra člověk, jehož strana je při jeho vědomí financována z daňových rájů, Bůh ví od koho. To je přece hrozné,“ pálil dál ostré slovní náboje Okamura s tím, že poprosí hnutí ANO, aby k tomuto bodu pomohlo svolat mimořádnou schůzi. „Já si myslím, že by bylo třeba to řešit ještě před jmenováním vlády, protože není možné, aby byl ministrem vnitra člověk, který má takovouhle stranu,“ kroutil hlavou Okamura.

Navrch přidal ještě jednu ránu.

Zaznamenal, že se policejní prezident Jan Švejdar chystá v příštím roce rezignovat, a jelikož se tak stalo po schůzce Víta Rakušana se Švejdarem, podle Okamury není jisté, co na této schůzce padlo a osobně by považoval za nepřijatelné, kdyby se nová vláda pokoušela ovlivňovat policii. „To by bylo úplně neuvěřitelné, to by bylo šílené,“ ozval se Okamura.

Moderátorka ČT poté otočila list a chtěla vědět, zda by vláda Petra Fialy měla prodloužit nouzový stav. Okamura zdůraznil, že nouzový stav není třeba prodlužovat, protože restrikce lze z jeho pohledu vyhlašovat podle krizového zákona a podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nakonec prohlásil, že i v opozici SPD v minulém volebním období pomohla živnostníkům a prosadila i jiné věci. „Prošel také náš návrh na zvýšení sankcí za týrání zvířat, protože my prostě máme rádi zvířata,“ pravil Okamura.

