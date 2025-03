„Vydal jsem novou komunikační kartu! Vy Sv*ně! Sláva Ukrajině!“ Šíří se. Kdo chce poškodit Foltýna?

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3531 lidí



Na téma ruského vlivu docházelo už dříve. Ony „kartičky“ totiž komunikují politikům nejen například připomínky dějinných událostí, ale taktéž v minulosti poslancům například vysvětlovaly, jaký mají mít pohled na světové dění po nástupu prezidenta Trumpa. „Trumpovy ostudné výroky na adresu Ukrajiny jsou nahrávkou nepříteli. Je to podobné jako tvrdit, že si Američané sami bombardovali Pearl Harbor,“ nabádal zmíněný vládní úřad, jak mají čeští poslanci vnímat výroky prezidenta USA.



Komunikační karta, upozorňující v této souvislosti politiky, že „zastavit Rusko je v českém národním zájmu“, obsahovala rovněž radu, že komunikovat se má to, že „naše podpora Ukrajiny včetně vojenských dodávek potrvá do doby, dokud nebude dlouhodobé a udržitelné mírové řešení, vyjednané a odsouhlasené Ukrajinou“, či že „odmítáme vyloučit perspektivu Ukrajiny v NATO“.

Fotogalerie: - Pavel na zasedání vlády

Skutečná komunikační karta vydávaná odborem strategické komunikace:

Pozornost přitom ještě předtím vzbudila i karta, jež poslancům rovněž doporučovala, jak vhodně komunikovat výročí sebeupálení Jana Palacha. „Svoboda není samozřejmost – k vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělili nic,“ stálo na prvním místě v dokumentu, co mají zákonodárci u tohoto výročí „aktivně komunikovat“.



Právě v dosti podobném stylu jako opravdové komunikační karty od Odboru strategické komunikace státu Úřadu vlády ČR se tváří také aktuálně hojně šířený snímek po sociálních sítích, který na platformu X umístil parodický profil Otakar Failtýn, jenž vedle úpravy v příjmení vládního koordinátora strategické komunikace státu obsahuje na svém profilu upozornění, že jde jen o parodii. „Vydal jsem novou komunikační kartu! Vy Svině! Sláva Ukrajině!“ stálo u fotografie satirické komunikační kartičky.



Spolu s nápadnou změnou v podobě připojení ukrajinské vlajky do záhlaví dokumentu se komunikační karta na téma „rizika volebního vítězství nedemokratických prorusssských stran“ – zjevně narážející na aktuální dění v Rumunsku, kde tamní volební komise zabránila znovu kandidovat výherci prvního kola soudem zrušených prosincových voleb Calinu Georgescovi – na první pohled liší taktéž uvedením informace, že „při zadání kódu UA2025 na adrese www.hradpavek.cz“ poslanci „obdrží 25% slevu na lopatky pro hloubení příkopů“.

Fotogalerie: - Armáda v nákupním centru

Právě k „vykopání příkopů“ Foltýn vyzýval; příkopů mezi většinovou populací a lidmi, kteří vyjadřují sympatie režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. „Proč někdo vůbec může obdivovat, omlouvat, anebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zrůdný režim, jako je třeba současný Putinův režim. Velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině,“ vyjádřil se vloni Foltýn k podporovatelům ruského režimu ve svém nejvíce viditelném výroku. A později doplnil, že si za svými výroky stojí a že ony příkopy mají být virtuálního charakteru.



„Žádného konkrétního člověka jsem neoznačil za svini. Oni se všichni přihlásili sami,“ hájil se Foltýn následně před poslanci, že nikoho ze spoluobčanů, označených za „zombíky“ či „svině“ nejmenoval.



Na uvedený výrok naráží parodická kartička v bodu, kdy je zákonodárcům doporučováno „aktivně komunikovat na sociálních sítích, že každý volič nedemokratických stran je prorusská svině“. „Mainstreamová média již edukována,“ stojí v dodatku.

Fotogalerie: - Březnová schůze sněmovny

Ještě před doporučeními, jak komunikovat, satirický účet připojil v souladu s opravdovou komunikací odboru skrze tyto karty „hlavní narativ“. „V nastávajících parlamentních volbách hrozí riziko vítězství demokraticky zvolených nedemokratických a prorusských politických stran. Jak bylo sděleno šéfem BIS Koudelkou, vítězství těchto stran by zaručeně mohlo vést k destabilizaci demokratických hodnot, ohrožení samotné demokracie a zejména bezpečnosti ČR. Je tedy potřeba aktivně vystupovat proti těmto nedemokratickým stranám,“ zaznívá a navrhováno je právě „hloubení příkopů“ mezi „voliči nedemokratických a voliči demokratických vládních stran“.



„Ideální je také ostrakizace, verbální agrese a dehonestace voličů nedemokratických stran. V krajním případě lze použít i brachiální násilí, jak doporučil starosta Řeporyjí Novotný (ODS), případně lze takové voliče, nebo samotné členy nedemokratických vládních stran, demokraticky otrávit kyanidem, jak doporučil primář sokolovské nemocnice Martin Straka,“ naráží satirický text též na další osoby známé svými dosti kontroverzními výroky.



Právě kyanid primář sokolovské nemocnice Martin Straka skutečně navrhoval „nakapat“ předsedovi opoziční SPD Tomiu Okamurovi za to, že dlouho řečnil v Poslanecké sněmovně během projednávání pandemického zákona zkraje roku 2022. Následně se za to primář Straka omlouval.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

„Dle analýzy BIS bude nutné využít veškeré prostředky k boji proti nedemokratickým stranám. Je potřeba si uvědomit, že jsme ve válce a válka si žádá oběti. Udělejme vše pro to, aby oběťmi byli jen voliči nedemokratických stran,“ navázal následně text parodující komunikační nabádání jdoucí z Úřadu vlády ČR.



V bodech radících poslancům, co mají „aktivně komunikovat“, poté satirický text jmenuje, že „nedemokratickými prorusskými stranami jsou myšleny zejména: ANO, SPD, Motoristé a další politické strany, které nereflektují skvělou vnitřní i zahraniční politiku současné hodnotové vlády“.



„Vzhledem ke změně vládní garnitury USA je nutné zmínit, že USA, ani SSSR, nás v roce 1945 neosvobodily. Hlavní osvobozující silou byli vlasovci a hrdinní Ukrajinci,“ stojí psáno v této parodické komunikační kartě.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

A je v ní psáno i to, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš je „bezpečnostní hrozba“. „Řídil v kšiltovce MAGA vlak s benzenem a zavinil jeho vykolejení, ale sám tvrdí opak,“ píše se v parodickém textu s odkazem na nedávnou nehodu v Hustopečích a na kšiltovku odkazující na hnutí Make America Great Again, podporující amerického prezidenta Trumpa.



Závěrem parodický text zmiňuje potřebu sdělovat lidem, že „jsme ve válce“ a že „nedemokratické strany a prodavači strachu straší mírem“, či „velmi důležité“ doporučení politikům, aby ignorovali dění a „nedemokratické“ protesty v Rumunsku. „Chystáme obdobný scénář. Mainstreamová média a veřejnoprávní (čti provládní) ČT jsou již edukovány,“ stojí v komunikační kartičce z dílny parodického účtu.

Parodická komunikační karta:

Fotogalerie: - K třetímu výročí ruské invaze

Mnozí lidé se pod ním shodli, že je na první pohled text příliš nepřekvapil a neviděli příliš rozdíl od toho, na co jsou zvyklí od skutečného vládního odboru strategické komunikace. „Občas není poznat, co je fake a co je doopravdy,“ podotkl publicista Ondřej Fér.



Za věrohodný považovalo text více lidí a raději se tedy ptali, zdali náhodou skutečně nejde o něco z pera koordinátora Foltýna. „Že je to sranda?“ ozývalo se.



Komentátor Martin Schmarcz však raději vyzval, ať něco takového lidé pro jistotu nešíří. „ANO není proruská strana. Aspoň zatím. Neříkal bych to ani ironicky. Nemyslím si, že je to až taková prdel…“ napsal.

Psali jsme: Varování Fialovi před Řehkou a paragány. Kolik důstojníků stačí na puč? Pavel hraje na city, Foltýn na peněženku. Zmatení signalisté, říká Keller Babiš Trumpovi vysvětlí, proč tolik nezbrojíme, míní poslanec Růžička Foltýn: Válka na Ukrajině, uprchlíci v ČR, české zbraně. Vyděláváme na tom