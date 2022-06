„Vyhlášku sepsal někdo pod vlivem.“ Svobodní přinesli rum a rozjeli protest

reklama

„V té rozmáhající se pandemii zákazů přibyl další nesmyslný zákaz. Politici dostali choutky začít se lidem vměšovat do života úplně ve všem. Když si všimli, že jim prošlo zakázat jim chodit do práce, dětem do školy a tak dále, tak jsou při chuti,“ sdělil předseda Svobodných Libor Vondráček. Stáli jsme v horní části Václavského náměstí v Praze, kde se konal happening proti fungl nové „alkoholové vyhlášce“.

Magistrát pod vlivem

„Výklad těch nařízení je různý. Při projednávání se zjistilo, že vadí i načatá láhev. Také se ve vyhlášce objevila i místa, která na mapě nenajdete. Asi ji někdo sepisoval také pod vlivem alkoholu. Je to nepřehledné. Aby se člověk koukal při procházce Prahou do mapy, kde může, a kde ne. Možná vznikne nějaká chytrá aplikace, která lidi upozorní. Je to nesmysl a symptom toho, že dnes se politici snaží lidem stále více vstupovat do života a řídit jim ho,“ povzdechl si ještě Vondráček.

Fotogalerie: - Zákaz není řešení

O vyhlášce, která aktualizuje místa se zákazem konzumace alkoholu v Praze, se hlasovalo nedávno – a Svobodní chtěli rychle zareagovat protestem.

„Jako první jsem se přihlásil do rozpravy s vystoupením, které vzbudilo v zastupitelstvu rozruch. Až poměrně nečekaný. Potom mi zástupci Pirátů řekli, že s vyhláškou také nesouhlasí. To mě překvapilo, protože očekávám, že dokument, který projde radou do zastupitelstva, bude mít silnou koaliční podporu. Navíc jde o stranu pražského primátora a někteří Piráti na Praze 1 ji stejně podpořili,“ vzpomenul člen pražského zastupitelstva Jiří Kubíček na schvalování.

Ing. Jiří Kubíček Svobodní



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak dál popsal Kubíček, profesor Martin Dlouhý navrhl, aby byla zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti v celé Praze. Kubíček natruc navrhl, že by měl zákaz platit pouze pro Mariánské náměstí, tedy prostor před budovou pražského magistrátu. Zastupitel Patrik Nacher chtěl jeho návrh ještě rozšířit o náměstí Franze Kafky, kam chodí magistrátní politici popíjet.

Kufřík s panáky

Zrovna Kubíček na stánku Svobodných otevřel diplomatický kufřík, kde měl sadu panáků s rumem a dvě coly. Takovou soupravičkou prý bude možné novou vyhlášku obejít. „Dodnes mi totiž není jasné, jestli se otevřenou lahví ve vyhlášce chápe ta, co nemá uzávěr, anebo ta, co už byla načnuta,“ doplnil. V té době postávalo kolem stánku do dvaceti lidí. Jeden popíjel pivo z kelímku, druhý z lahve.

„Považuju to za naprostý nesmysl. Pokud jde o hluk na ulicích, tak už máme přece (úpravu proti) rušení nočního klidu. Když si koupím láhev vína na náplavku, tak mě někdo může pokutovat? Je to zamořování prostoru dalšími zbytečnými nařízeními,“ sdělila Martina, která si jako správný pivař přinesla „rezavou vodu“. Prý není příznivcem dávání flašek do sáčků jako v Americe, protože je to vytváření zbytečného odpadu. „Jak vidím, tak jsem pořád jednou nohou v kriminále,“ zasmála se.

Vláda a politici rozhodující v městských radách podle šéfa Svobodných Vondráčka nechápou svou vlastní roli. „Myslí si, že slovo vláda je od slova ovládat. Chtějí nás prostě ovládat. Nicméně by to mělo být tak, že vláda má ladit celou společnost a dávat jí prostor žít podle svého. Zarputilá obrana zdraví nás dostala do spousty absurdních situací, a šlo o říkanky, protože výsledky byly tristní. Mnohem lepší byly v zemích, kde se chovali k lidem důstojněji.“

Pili nealko

Vondráček je řidič, takže měl v pivní lahvi nealko. Prý jel autem, takže nemůže demonstrovat věrně. Kubíček měl zase v lahvi od rumu nalitý čaj. „Víte, někteří z nás jsou abstinenti a nekuřáci, ale stejně se budeme rvát za práva všech. Vadí nám i zákaz kouření v restauracích,“ doplnili skoro dvojhlasně. Takže vlastně Svobodní kázali pivo a víno a pili nealko.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na základě návrhů městských částí byla ve vyhlášce především aktualizována místa, na nichž je konzumace alkoholických nápojů zakázána.

Nově se bude jednat celkem o 1056 míst v Praze – většinu městských parků, prostranství u stanic metra a na náplavce. Vyhláška začne platit od 1. července.

Psali jsme: Babiš prezidentem? Jasně vede. Velký propadák nové hvězdy To je blamáž. Kalousek tvrdě odsoudil Fialovu vládu Miroslav Macek: Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák Legendární rychlovlak TGV již brzy dorazí do Česka. Má podpořit výstavbu vysokorychlostních tratí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.