„Vyhnat v noci z baráku, zabít dítě a ženu, podříznout, to by Češi potřebovali...“ Tohle už Novotný přehnal, i otrlému právníkovi došla slova

reklama

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21211 lidí

Své naštvanosti na voliče obou opozičních stran, ale i na ty, kdo nesouhlasí s masivní pomocí české vlády válkou zasažené Ukrajině dal průchod v živém vysílání na sociálních sítích starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný. Nešetřil přitom silnými slovy na adresu všech nevděčníků, kteří si neváží toho, co všechno pro ně předseda vlády Petr Fiala dělá. „Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat profesoru Fialovi. Že má zadarmo zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče... Jste nevděčná banda českejch zm*dů,“ rozlítil se člen ODS.

„Nejvíc mi vadí, že něco takového může vypustit někdo, kdo byl zvolen do vedení obce. Přiznám se ale, že pan Novotný ani jeho projevy mě nezajímají. Z osmi miliard lidí na naší planetě patří k té skupině, kterou skutečně vůbec neregistruji. I proto bych podobný výkřik nejspíš ignoroval. Vždyť je to zcela nesmyslný a nelogický blábol. A těch jsou sociální sítě plné. Na světě je hodně lidí, kteří jsou nadšeni sami ze sebe, dokážou je rozesmát jejich vlastní nejapné vtípky a vnímají se za středobod vesmíru. U dětí to chápu, je to jistá fáze procesu zrání. U dospělých je to divné, ale i to asi přináší svět a příroda,“ říká pro ParlamentníListy.cz právník Tomáš Nielsen.

Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku…

„Video jsem viděl, přehrál jsem si je dvakrát a byl jsem upřímně v šoku. Nad panem Novotným jsem obvykle mával rukou, protože jeho úchylné a prasácké výstupy spíše hraničí s nějakou možnou diagnózou nebo mohly být činěny ve stavu opojném, tedy pod vlivem alkoholu nebo drog, jinak jsem si to vysvětlit nedovedl. Tímto videem ale pan Novotný překročil únosnou míru. Opomenu fakt, že pan Novotný je veřejný činitel, opomenu fakt, že je primitiv, ale neopomenu, že svým jednáním útočí na hodnoty, které jsou už podle mého názoru chráněny trestním právem. Je to skutečný plebs a orgány činné v trestním řízení už by měly stát v pozoru,“ přidává se pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.

Ještě více řeporyjský starosta přitlačil na pilu, když reagoval na ty, kteří se před prezidentskými volbami obávali zvolení Petra Pavla, neboť by podle nich mohl mobilizovat české muže do války. „Vy se ještě budete omlouvat profesoru Fialovi a generálu Pavlovi. Kde jsou ty vaše válečný rozkazy, vy mr*ky,“ běsnil a přešel k válce na Ukrajině. „Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co zaprděnej Čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka,“ dodal Pavel Novotný.

„Řád a důstojnost“ v duchu hesla prezidenta Pavla

„Tohle není ani ironie, ani nic podobného – jen taková narcistní ubohost. Není to ani nic originálního. Sociální sítě jsou plné videí, kde se jejich původci, bohužel jsou to často i děti, vědomě ztrapňují a získávají tím pozornost, protože jinak to neumějí. Nad rozumovým a emočním potenciálem fanoušků takovýchto výroků mohu jen pokrčit rameny. Spíš by mě zajímalo, jak se cítí volič ODS v Řeporyjích, když se o něčem takovém dozví. Nebo Petr Fiala a Petr Pavel, které pan Novotný zmiňuje. Každopádně mi to připomnělo předvolební heslo pana Pavla ‚řád a důstojnost‘. To má být ono? Podle mě je to spíš jasný důkaz oné morální a politické bídy, na kterou už dlouho poukazuji a o které budeme mluvit i na shromáždění Česko proti bídě v sobotu 11. března na Václavském náměstí,“ upozorňuje první místopředseda strany PRO Tomáš Nielsen.

Psali jsme: „Rozstřihněte občanku a pas. Hned! Ať vás Pavel nepovolá do války.“ Toto se šíří. Z vládní strany Smaž to, vždyť to spojí s Pavlem! A Pavel Novotný poslechl Respektujme, vyzval Novotný po soudu s Babišem. Pak se rozjel: Svin*. Kreténský nevděčný národ... Pavel Novotný: Voliči SPD nemají peníze. Voličům ODS se to nestává

Podle advokáta Radka Suchého, pokud Pavel Novotný vykonává veřejnou funkci a je k tomu plně způsobilý, pak musí nést za své výroky plnou odpovědnost, a to i tu trestní. „Dnes a denně jsme svědky, jak naše justice bedlivě sleduje výroky a vyjádření toho či onoho o probíhající válce a nemilosrdně je trestá. Tady pan Novotný se vyjádřil způsobem, kdy napadá jednu skupinu obyvatelstva pro jejich národní příslušnost a politické názory a chce je věšet. Je to v podstatě stejné, ba řekl bych horší. Dosud mu skoro vše prochází, ale jak říkám, překročil Rubikon. Mě osobně uráží sama jeho existence, a jeho výroky to umocnily. Co mne snad jen pobavilo, je jeho výrok, že na nás maká. Asi neví, z jakých peněz je placen. A jestli maká tak jako na tom videu, tak za takový výkon se mu musejí jeho voliči jistě poděkovat,“ konstatuje Radek Suchý.

To, že jde o výroky starosty obce, nebezpečnost zvyšuje

Na řeporyjského starostu za toto jeho video podal trestní oznámení podnikatel Jan Čížek pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa a možná i trestného činu šíření poplašné zprávy, kterých se dopouští zveřejněním svého videa na svém účtu na sociální síti. „Šanci na úspěch takového trestního oznámení vidím. Už jen výzvy k tomu, aby někdo vytahoval někoho z domu, zabíjel děti nebo něco zapálil, jsou podle mě způsobilé naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Čistě právně v uvedených výrocích je obsaženo i ono ‚hanobení‘, jak ho zmiňuje trestní zákoník a jak ho vykládají i soudy. Je otázkou, jakou skutečnou škodlivost může tento projev mít. Je pravda, že jde o výroky starosty obce, což jejich určitou nebezpečnost zvyšuje,“ vysvětluje právník Tomáš Nielsen.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nicméně poukazuje i na opačnou stranu téže mince. „Na druhou stranu věřím, že každý normální člověk si při jejich poslechu snad myslí to samé co já. Nyní je vše v rukou orgánů činných v trestním řízení. A můžeme jen doufat, že budou tento projev hodnotit stejně jako podobné, někdy i mírnější projevy lidí s opačným názorem, lidí, kteří nezastávají žádnou veřejnou funkci. Pokud jde o podané trestní oznámení, naprosto chápu, že někoho se podobné výroky mohou dotknout více, může v nich třeba spatřovat i určité riziko. Zvlášť pokud původce výroku má kolem sebe nějakou aktivní skupinu lidí, kteří mu naslouchají. Nemyslím si proto, že podat trestní oznámení je v tomto případě přehnané. Uvidíme, jak se s tím policie vypořádá,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

Generál, profesorka i premiér se mu chtěli vetřít do přízně

Advokát Radek Suchý je přesvědčen, že řeporyjský starosta svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. „Takového trestného činu se dopustí ten, kdo mimo jiné veřejně hanobí některý národ nebo skupinu osob pro jejich národnost nebo politické přesvědčení. Činí-li tak tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, může být potrestán odnětím svobody až na tři léta. Já sám se chystám tento týden trestní oznámení rovněž podat a doufám, že i přes politizaci české justice nad tím tentokrát orgány činné v trestní řízení opět jen nemávnou rukou,“ věří Radek Suchý.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O to víc, že Pavel Novotný je veřejný činitel a ta slova nelze brát na lehkou váhu ani jako vtip či nadsázku. „Je mi ho sice spíše líto, ale právě pro jeho veřejné angažmá je potřeba a namístě ukázat mu hranice, přes které nemůže jít nikdo z nás. Tolik asi k jeho existenci. Ještě si v té souvislosti musím povzdechnout nad tím, když si uvědomím v době inaugurace českého prezidenta, jak se u něj před volbami netrhly dveře a kandidáti jako generál Pavel nebo profesorka Nerudová či premiér Fiala měli potřebu se mu vetřít do přízně. Cosi to o nich vypovídá. O jejich inteligenci i politickém vkusu. Omlouvám se za ostřejší výrazivo, ale na existenci, jako je Novotný, nedokážu reagovat jinak. Trestní oznámení podám i přes svou vrozenou toleranci,“ dodává pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.

Psali jsme: Ivan Vyskočil: Předák ODS se holedbal, jak s nějakým dědkem praští o zem. A Babiše vyzývali k omluvě?! Čumím! Pavel vyhrál, Babiš to uznal. A už to začalo... Vítězové se neudrželi Už se vymýšlí, co když vyhraje Babiš: Fiala svolává v noci vládu, řetězová blokáda Hradu... Němcová na práškách: Dva brufeny a tlak 159/61

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.