„Vymluvíme venkovu Babiše! Dejte nám na to!“ Výsměch akci na podporu Pavla

K jeho nápadu už se vyjádřil miliardář a zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič. „Rád bych chodil po světě s tvojí představou o tom, jak jsou lidé inteligentní,“ nebyl příliš optimistický. Varoval také sociolog Daniel Prokop, že tento nápad by se mohl proti svým původcům otočit, když by zvítězila intepretace, že až bude Babiš prezident a někdo z ANO premiér, tak to bude nejlepší a Babiš si to uřídí. A Michaela Janatová si také přisadila, že podobné provokace mohou nakonec zvednout z křesla nevoliče.

Těch, kdo se obávali takovýchto plánů, bylo více.

Crowdsourcuju napady jak demobilizovat Babisovy volice. Muj best idea je zatim asi neco ve smyslu "Vy fakt chcete Babise poslat na hrad? Vzdyt tam nic nezmuze. Duchody nam zvysi jedine jako premier. Kdyz bude na hrade, tak se mu to nepodari". Dalsi napady vitany! — Jan Barta (@absurdtrader) January 16, 2023

Rad bych chodil po svete s tvoji predstavou o tom, jak jsou lide inteligentni — Ivo Lukacovic (@ilblog) January 16, 2023

Heh, jen aby intepretace nakonec nebyla ta, že až bude AB prezident a někdo z ANO premiér, tak to bude nejlepší a AB si to uřídí. — Daniel Prokop (@dan_prokop) January 16, 2023

Já bych se obávala, že by takové snahy mohly být kontraproduktivní. Osobně bych radši volila cestu moc neprovokovat, ať to nezpůsobí naopak mobilizaci nevoličů. — Michala Janatová (@JaMiConsulting) January 16, 2023

Nejsou všechny tyhle jsou nápady jak znechutit AB volbu z druhé strany tak trochu dlouhodobě nestrategicke?



Protože fungují na potvrzení "spatnych" přesvědčení (Babiš nám jako premiér zvedne důchody, nikdo jinej nám nepomůže)? Což má potenciál to backfire? — Petr Houška (@Petrroll) January 16, 2023

Ale nápadů bylo více než dost. „Vondrák, Macura a generál na billboardech a letácích do schránek v Moravskoslezském kraji. Ale je samozřejmě třeba dohodnout to s Macurou a Vondrákem,“ nadhodil sázkař Michal Sirový. Dle zastánce eura Davida Antoše by se Babišovým voličům mělo říkat, že „Babiš nemá na prezidenta temperament, v ANO ho nevolí ani místopředseda, kandiduje, bo nikoho jiného nesehnal, ale dělat to nechce“.

Softwarový inženýr Martin Jonáš rozvíjel Bartův nápad, že by se jeho voličům měla připomínat Babišova prohlášení, že nechce být prezident ani premiér.

„Pro voliče SPD (a jiné) neustálé připomínání jeho covid chaosu, lockdownů atd.“ doporučoval další internetový komentátor. Že se voličům má připomínat období covidu si myslel také František Vosecký. A i již zmíněný sázkař má za to, že připomínání covidu bude nejefektivnější.

Vondrák, Macura a generál na billboardech a letácích do schránek v Moravskoslezském kraji.



Ale je samozřejmě třeba dohodnout to s Macurou a Vondrákem. :-) — Michal Sirový ???? (@sssirda) January 16, 2023

Nemá na prezidenta temperament, v ANO ho nevolí ani místopředseda, kandiduje, bo nikoho jiného nesehnal, ale dělat to nechce. — David Antoš ???? (@jilm) January 16, 2023

A přidat tam sestřih všech rozhovorů, kde Babiš říká, že nechce být prezident ale premiér. A hrát to na to že až padne Fialova vláda tak kdo jinej by měl bejt premiér? — Martin Mystik Jonáš ???? (@m_jonas_mystik) January 16, 2023

Pro voliče SPD (a jiné) neustálé připomínání jeho covid chaosu, lockdownů atd. — m99 (@martin2121h) January 16, 2023

Podle mě je nejlepší negativní téma jím vyvolaná "covidová totalita".

– lockdowny

– omezování práv

– použití armády proti vlastním občanům

– dělení občanů na dvě kategorie (očko-neočko)

– vysoký počet mrtvých



To by mohlo u jeho potenciálních voličů zabírat — František Vosecký???????????? (@FranzVos23) January 16, 2023

Dát billboardy na hranice okresů, kde hlídala policie na jaře 2021 a bouchnout do toho covid chaos.



To byl efektivně nejvíc low okamžik pro Babiše. Jak z hlediska vládnutí, tak z hlediska volebních preferencí.



A asi není od věci to připomenout. — Michal Sirový ???? (@sssirda) January 16, 2023

Jan Betlach doporučoval hrát na závist: „Monika vlastní Agrofert. Drahé potraviny, rekordní zisky. Ta si kupuje šaty v Paříži a pořádá miliardářské večírky.“ S potravinami operovala i Kateřina Šenkyplová, která doporučovala vzkaz: „Potraviny vám zdražuje Babiš, ne vláda.“

Monika vlastní Agrofert. Drahé potraviny, rekordní zisky. Ta si kupuje šaty v Paříži a pořádá miliardářské večírky — Jan Betlach (@jbetlach) January 16, 2023

Potraviny vam zdrazuje Babis, ne vlada. — Kateřina Šenkyplová (@senkyplova) January 16, 2023

Další, kdo se zajímá o voliče Andreje Babiše, je šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. Tomu se naplnila „hororová prognóza“, protože Babiš získal 35 % hlasů. Soudí, že Babiš má venkov a maloměsto pevně v rukou, jak v Čechách, tak na Moravě.

„Generál Petr Pavel má silnou pozici ve velkých městech, mezi vzdělanějšími lidmi. Dokázal přesvědčit mnohem větší počet voličů, než ukazovaly průzkumy. Má tak šanci zlomit prokletí populismu v české politice. Může získat voliče Danuše Nerudové. Ale musí také zabránit tomu, aby Babiš dál mobilizoval venkovské obyvatelstvo protivládní kampaní. Generál proto nesmí mít image vládního kandidáta,“ prohlašuje šéfredaktor serveru.

Vysokou volební účast vykládá jako „projev nesouhlasu přirozeně konzervativnějšího venkova s liberálním městem“ a varuje: „Měli bychom si uvědomit, že pod vedením slovenského estébáka a autoritáře může povstat nespokojené a frustrované obyvatelstvo z obcí a maloměst, které má statisticky ohromnou sílu, proti bezděčné ignoranci bohatších a spokojenějších Čechů“. A proto prý venkov už není možné ignorovat.

Podle Šafra by tedy Pavlův volební tým měl na venkov vyslat zprávu, že mu i na nich záleží. A uvědomit si, že Pavla na Hrad nedostane „havlovská a liberální rétorika“. A že generál nesmí vypadat jako kandidát vlády. Šafr na setkání s Petrem Pavlem v Praze totiž došel k závěru, že se rozhodne právě v malých městech, např. Vlašimi, Havířově nebo Tachově.

„Lidé na těchto místech potřebují cítit zájem a pochopení. A potřebují dostat informace. Třeba o tom, že je absurdní vyslat na Pražský hrad lháře a tuneláře,“ prohlašuje šéfredaktor Fora24. A má plán, hodlá oslovit voliče na venkově. „Připravíme masové vydání Týdeníku FORUM, a když se nám ho podaří vytisknout a rozšířit, tak ho doručíme do více než dvou milionů českých domácností. Chceme lidem vysvětlit, že prezident České republiky má mít důstojnost. Celé zvláštní vydání máme již připraveno,“ uvádí a prosí, aby lidé na masové vydání Týdeníku Forum zaslali peníze.

Šafrův záměr už okomentoval editor zahraniční redakce CNN Prima News František Lavička: „Jestli chce Šafr fakt rozesílat z Prahy do regionů propagandistický plátky hejtující ‚ustrašený venkov s východními sklony‘, tak to bude ještě hodně vyrovnaný. Babiš by pro sebe takovou podporu líp nevymyslel.“ Zmínky o ustrašeném venkovu a vesnici se „socialistickými a východními sklony“ zřejmě Šafr po úvaze vyhodil, článek vyšel 14.1.

Jestli chce Šafr fakt rozesílat z Prahy do regionů propagandistický plátky hejtující "ustrašený venkov s východními sklony", tak to bude ještě hodně vyrovnaný.



Babiš by pro sebe takovou podporu líp nevymyslel. https://t.co/3xCuFWdNfS pic.twitter.com/8fxJol1xPm — František Lavička (@FranzLafka) January 15, 2023

Kromě toho se k plánům Fora24 vyjádřil i politolog Petr Macinka. „Pavel Šafr, zakladatel blogu Forum24, se se všemi svými autory jako obvykle rozhodli stát nevyžádanou součástí volební kampaně jedné strany. Rozdíl je nyní v tom, že na tuto svoji činnost, která má otevřeně vést k podpoře kandidáta Petra Pavla, vybírá od veřejnosti peníze,“ zhodnotil výběr peněz na tisk tohoto materiálu.

„Bojím se, že to panu generálovi způsobí problém u úřadu, který hlídá transparentní financování kampaní, ale také mezi veřejností mimo pražskou blogoscénu, která pro novodobé svazáky Šafrova typu obvykle nemá pochopení. Aby byl tento pokus o převýchovu úspěšný, musel by se o něj pokusit někdo výrazně kvalitnější, nikoliv podřadní pisálci, kteří umí jen urážet každého, kdo s nimi nesouhlasí,“ ohodnotil Šafrovy schopnosti. Podle Macinky noviny do každé vesnice velmi rychle vyčerpají kampaňový limit 10 milionů korun.

