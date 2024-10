„Vysadím je přímo na náměstí v Bruselu.“ Orbán začal hrozit EU

Maďarsko se dlouhodobě brání přijímání migrantů z Blízkého východu a Afriky. Vystavělo na hranicích se Srbskem a Chorvatskem žiletkový plot a odpírá migrantům vstup na své území. V roce 2020 Maďarsku Soudní dvůr EU nařídil pravidlům se podřídit. Maďarsko se nařízení soudu vysmálo a pokračovalo ve své politice uzavřených hranic a nevpouštění migrantů.

Následovala sankce ze strany Evropské komise. Ta v polovině června 2024 Maďarsku uložila zaplatit pokutu 200 milionů eur (5 miliard korun) s tím, že zaplatit má Maďarsko do 17. září 2024. Za každý den prodlení pak Maďarsku komise naordinovala pokutu jeden milion eur. Viktor Orbán se vyhrožování Bruselu zasmál – a nezaplatil.

„Vzhledem k tomu, že Maďarsko stále nesplnilo rozsudek z roku 2020 (s výjimkou takzvaných tranzitních zón na maďarsko-srbské hranici, které Maďarsko uzavřelo před vydáním tohoto rozsudku), podala Evropská komise novou žalobu pro nesplnění povinnosti, ve které se domáhala uložení finančních sankcí,“ informoval o prohlášení soudu Deník. Podle soudu Maďarsko „vážně narušilo zásadu solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy".

informoval o slovech maďarského premiéra Orbána The Guardian. „Finančnímu vydírání bruselských byrokratů neustoupíme! Budeme chránit hranice a budeme chránit maďarský lid!" prohlásil Orbán.

18. září 2024 pak Evropská komise oznámila, že nezaplacené sankce strhne Maďarsku z budoucích plateb z unijního rozpočtu, které mají směrovat do rozpočtu Budapešti. „Nyní nastává takzvané kompenzační řízení, kdy odečteme 200 milionů z nadcházejících plateb Maďarsku z rozpočtu EU,“ řekl mluvčí Evropské komise Balazs Ujvari.

A Viktor Orbán se ozval. „Zdá se, že byrokraté v Bruselu nechápou poselství. Pokud nás budou nadále obtěžovat využíváním zákona o nelegální migraci, dopravíme migranty z maďarských hranic na hlavní náměstí v Bruselu (v souladu s pravidly stanovenými v jejich neúspěšném migračním paktu). Ustlali si postel a teď v ní musí ležet,“ napsal na síti X maďarský premiér.

The bureaucrats in #Brussels don’t seem to get the message. If they continue to harass us by exploiting the law on illegal #migration, we will transport #migrants from the Hungarian border to the main square in Brussels (in accordance with the rules set out in their failed… pic.twitter.com/w7nTFjhkho