„Vystrčil říká ´pomozte si sami´, Pekarová ´upleťte si dva svetry´. Nemáte plán!“ Fiala útočil na Rakušana. Ten vybuchl

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a místopředseda SPD Radim Fiala. Napětí mezi nimi bylo tak husté, že by se chvílemi dalo krájet. „Vy neděláte pro lidi vůbec nic. Vy nejste připraveni na zimu,“ zesiloval Fiala hlas na Rakušana. Ten se okamžitě bránil: „Nestrašte lidi! Plyn zajištěný máme!“ A to byl jen zlomek celé debaty.

Předseda STAN Vít Rakušan hned v úvodu pořadu zdůraznil, že v žádném případě nezpochybňuje obavy lidí ze stávající energetické krize. Ale ve shodě s premiérem Petrem Fialou (ODS) tvrdí, že je třeba odlišit ty, kteří stáli na Václavském náměstí v Praze pod pódiem, kterým prý rozumí, od svolavatelů a řečníků na pódiu, kteří nabízeli Rusku příznivá řešení.

„My se ocitáme v době, kdy tou největší hrozbou je tvrdé rozdělení společnosti. Vláda řešení krize má a vláda to řešení představuje,“ vysvětloval Rakušan s tím, že vláda nenechá občany v krizi padnout. „Já jsem vyrostl v paneláku, já mám stále stejné kamarády, já nežiju odtržen od reality. ... Ale já nechci žít v zemi, kde se Putin rozhodne zastavit plyn a lidé nebudou mít čím topit. Vláda to řešení má a vláda na něm pracuje. Ale připouštím, že vláda musí otevřeněji mluvit a říct lidem, že jim poskytuje pomoc, proto připravujeme kampaň, kde si o tu pomoc mohou požádat. Ta pomoc je velkorysá,“ zdůrazňoval dál ministr vnitra. „A znovu chci zdůraznit, že v žádném případě nezpochybňuji obavy těch lidí,“ pravil Rakušan.

Fiala nabídl zcela jiný pohled na demonstraci.

„Já se s těmi lidmi plně ztotožňuju. S těmi lidmi, kteří přišli na tu demonstraci. Ale hnutí SPD nebylo svolavatelem demonstrace. Spousta našich členů tam v davu bylo, ale ne jako spoluorganizátoři. Myslím na obavy těch lidí. I když tam byla řečena řada nesmyslů, jako že bychom měli vystoupit z OSN. Ale ti lidé tam přišli vyjádřit obavy z budoucnosti. Pokud nebudete nic dělat, pane ministře, tak tam za chvíli bude půl milionu lidí. A nikdo nerozděluje ten národ tak jako vy, když v současné krizi nenabízíte řešení,“ nešetřil předseda poslaneckého klubu SPD ostrými slovy.

„Pracuje na tom pan premiér, pracuje na tom ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). ... My chceme přijít s takovým řešením, aby energetická bezpečnost občanů byla zachována. Já jako ministr vnitra mám na mysli především bezpečí lidí,“ pravil Rakušan.



Vít Rakušan. (Screen: CNN Prima News)

A Fiala vyrazil k dalšímu útoku.

„Ta vláda zaspala. Ona to řešení měla hledat od ledna, ale teď najednou tahá různá řešení z klobouku a odkazuje se na EU, protože žádná vlastní řešení nemá,“ konstatoval Fiala s tím, že země, které chtěly lidem pomoct, už jim pomohly. „Vy jste neudělali nic,“ uhodil Radim Fiala na Rakušana.

První místopředseda SPD Fiala si prý dokáže představit diverzifikaci energetických zdrojů, ale jedním dechem dodal, že to lze dělat až tehdy, když bude zajištěn plyn na nejbližší zimu. Ten měla podle Fialy vláda zajistit podepsáním přímého kontraktu s Ruskou federací, ale nestalo se tak.

„To je díky té vaší prozápadní ideologii, protože ta vaše prozápadní ideologie je pro vás mnohem víc než zajištění základních potřeb občanů,“ řekl Radim Fiala.

Rakušan kontroval, že zásobníky plynu jsou naplněny na 84 %. Včetně pokynu pro firmy, že v případě krize mají poskytnout plyn České republice.

„Takže my jsme opravdu zajistili plyn na tuto zimu. A co vy tady mluvíte o ideologiích? To jste byli vy, kdo najednou rychle stahoval ze sociálních sítí proruské příspěvky,“ nedal se Rakušan.

„To není pravda,“ ozval se okamžitě Radim Fiala.

Ale Rakušan trval na tom, co řekl a zdůraznil, že vláda Petra Fialy nabídne lidem řešení, zatímco opozice občany jen straší.

A Fiala již poněkolikáté Rakušana nešetřil.

„Vy samozřejmě nemáte ten plán, protože jinak by předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) neříkal, že si lidé musí pomoct sami. Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) by jim neříkala, že si lidé musí uplést dva svetry. Vy jste to neřešili a neřešíte,“ zlobil se Fiala.

„Nestrašte lidi. My jsme ten plyn zajistili. Opravdu nestrašte lidi. Vláda přichází s definicí toho zákazníka, který bude nejvíc ohrožen energetickou chudobou. My přijdeme i s pomocí firmám. Ale v evropském kontextu. Vždyť my ležíme v srdci Evropy,“ připomínal Rakušan, že celoevropské řešení pomůže i Česku.

Fialu tím však nepřesvědčil.

„My místo českých občanů krmíme spekulanty. My vyrobíme elektřinu za cenu v řádech halířů a kupujeme si ji na burze za desítky korun. To je ta podstata. A my pořád neřešíme příčiny, ale jen důsledky. Ta vláda říká lidem, že jim pomůže, ale ti lidé do konce roku v energetickém tarifu dostanou jen 2 tisíce korun. Je to správně, ale je to málo. Myslíte si, že to těm lidem opravdu pomůže při těch cenách energií? No, nepomůže,“ rozčílil se Fiala.



Radim Fiala. (Screen: CNN Prima News)

„Tu krizi způsobila Evropská unie svým Green Dealem, svými emisními povolenkami. Bylo málo energie. Tím stoupla její cena. Válka na Ukrajině vypukla půl roku nebo rok po tom,“ řekl Fiala.

Rakušan trval na tom, že Ruská federace záměrně zvýšila napětí na energetických trzích ještě před rozpoutáním agrese na Ukrajině a během války samotné tuto krizi ještě zesílilo.

„Ale tahle vláda nenechá lidi padnout. Vy tady lidi jen strašíte a ještě se snažíte tu celou krizi svést na někoho jiného,“ uhodil Rakušan na Fialu.

Došlo i na odchod Petra Mlejnka z čela civilní rozvědky (ÚZSI). Podle Fialy nestačí, že se Mlejnek rozhodl rezignovat. Spolu s ním měl odejít i Rakušan, protože stojí v čele hnutí, na které od vstupu do vlády vyplouvá jedna kauza za druhou.

Rakušan na to reagoval slovy, že na nedávném sjezdu dostal nový mandát předsedy a kauzy hnutí STAN transparentně řešil. „STAN v komunálních volbách uspěje. Já jsem o tom přesvědčen. Politickou odpovědnost už jsme vyvodili,“ odkázal se na nedávný sněm.

