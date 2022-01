„Za jidášský groš mrzačí naše děti. I nenarozené. Pryč s nimi!“ Václavák se bouří. Proti vládě a opatřením

reklama

Na Václavském náměstí v Praze se odehrála další z dlouhé řady demonstrací proti povinnému očkování proti nemoci covid-19 a proti vládním restrikcím. Několik tisíc lidí dalo vládě Petra Fialy (ODS) najevo, co si o ní myslí. V davu se objevily vlajky Svobodných, iniciativy Chcípl PES, vlajky České republiky a transparenty s nápisy jako „Vláda nesmí rozeštvávat lidi“, „Jsme Češi, my se nevzdáváme. Nikdy!“ a další.

Senátorka Dernerová prohlásila, že odmítá využívání covid pasů a dalších restrikcí. Ve svém projevu si posteskla, že si nikdy dřív nedokázala představit, že bude jednou muset řečnit na Václavském náměstí jako Václav Havel.

„Chci, abychom žili ve světě bez covid pasů a mohli fungovat jako dřív. Držme si palce a buďme zdraví,“ zvolala Dernerová.

MUDr. Alena Dernerová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K lidem promluvila také poslankyně SPD Karla Maříková.

„V úterý dal poslanecký klub SPD veto na projednávání pandemického zákona. Na základě toho vláda svolává na toto úterý jednání o pandemickém zákoně, a dokonce se nechala slyšet, že omezí rozpravu. Ale jde tady i o korespondenční hlasování, které nám může vzít svobodu. Ze zahraničí by mohlo přijít nekontrolovatelné množství hlasů,“ hřímala poslankyně před tisíci lidí na Václavském náměstí.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přizvaná lékařka na pódiu zdůraznila, že očkování je teď už jen dobrovolné, ale lidé jsou k němu tlačeni různými opatřeními. „Na všechny zdravě žijící lidi bych apelovala, aby to velmi zvážili. My to pícháme všem a nerespektujeme žádné zdravotní kontraindikace. Už tak zdevastovaný stát má platit lidem odškodnění. Proč to nejsou farmaceutické firmy,“ křičela do náměstí. „Za jidášský groš jsou ochotní mrzačit i naše děti. I ty nenarozené. Pryč s nimi,“ hřímala.

Na akci promluvila také maminka, která do Prahy přijela z Janských Lázní, kde je s dětmi na léčení. Na celé náměstí hřímala, že jsou pošlapávána práva maminek, které doprovázejí své děti na léčbu. Na nástěnce tam dokonce vidí jména neočkovaných maminek s datem, kdy se mají testovat.

Na akci také zaznělo, že to není tak, že vláda brání šíření dezinformací o covidu. Místo toho prý vláda sama šří dezinformace o covidu a očkování.

„My vyhlašujeme válku dezinformátorům. My vyhlašujeme válku proti dezinformátorům. Oni jsou největšími dezinformátory. Říkají, že je víc než 30 tisíc mrtvých na covid. Je to dezinformace, což potvrdil i tehdejší ministr zdravotnictví Blatný, když řekl, že do této statistiky jsou započítáváni i lidé, kteří zemřeli na těžký úraz, ale náhodou byli covid pozitivní. Ministr Válek prohlásil, že kdo se naočkuje, neumře. Ale my umřeme všichni. Očkovaní i ti neočkovaní. A co vnímám jako největší lež, je věta naší úžasné pětikoalice, co mají na webech. ODS ve svém programu prosazuje svobodu jednotlice, TOP 09 je stranou respektující vlastenecké hodnoty a právní stát. KDU-ČSL tvrdí, že dbá na lidskou zodpovědnost a solidaritu s nemocnými a chudými. Tohle jsou největší dezinformace, protože kdyby to nebyla dezinformace, tak k dnešnímu datu jsou zrušena všechna diskriminační opatření. To není demokracie, ale apartheid,“ hřímala paní Adriana, když dorazila na pódium.

„Demisi, demisi, demisi,“ zahřměl v odpověď dav.

K lidem promluvila i advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 47% Ne 53% hlasovalo: 24572 lidí

Slovo dostal také právník Ondřej Dostál.

„Já jsem byl varován, abych se zúčastnil této demonstrace, ale jsem velmi rád, že jsem mezi vás přišel, a vidím tady tolik svobodomyslných lidí, jako jsem já,“ zajásal Dostál. „Dobrá zpráva je, že se možná lámou ledy, protože pan ministr Válek se včera nechal slyšet, že zaniknou omezení pro neočkované. Doufám, že tuto myšlenku udrží,“ pokračoval Dostál.

Stejně jako Maříková i Dostál volal po zastavení novely pandemického zákona. Už proto, že v zákoně chybí kompenzace pro lidi, které vláda kvůli covidu v budoucnu omezí např. v jejich podnikání.

Na akci nechyběl ani zpěvák Daniel Landa a předseda Svobodných Libor Vondráček.

Na pódium se postavila i molekulární genetička Soňa Peková. A vzala to od podlahy. Konstatovala, že je Česko ve válce. Ve válce,ve které vláda bojuje proti vlastním lidem.

„Určitě jste si všimli, že je situace zvláštní. Bojujeme tady právník proti právníkovi, doktor proti doktorovi. Já se teda domnívám, že jsme ve válce. Naše vláda bojuje proti nám. A já nevím, proč si vláda proti nám bere jako rukojmí naše děti a proč musejí maminky rodit s rouškou na ústech, ani se nemohou nadechnout. Děti mají být ve školách, mají být mezi svými vrstevníky, mají zlobit, mají si hrát, mají poznávat svět. Tento virus je vůbec neohrožuje,“ hřímala.

Nakonec prohlásila, že vládní covidové restrikce stále platí, protože je lidé dodržují. Až je lidé přestanou dodržovat, covidová vládní konstrukce se zhroutí jako zámek z písku. „Ten zámek z písku jim spadne a skončí celá covidová taškařice,“ hřímala.

Od jednoho ze studentů, vysokoškoláka Matěje, zaznělo, že o životě lidí mají rozhodovat dosažené vzdělání, odvedená práce a tak dále, a ne nějaká Tečka, která v aplikaci zčervená.

Ke slovu se dostala také žena – policistka a matka dvou holčiček.

„Je mi smutno z toho, když vidím, kolik lidí ještě stále věří tomuto celosvětovém podvodu. Chtěla bych říct, že tu nestojím jen jako policistka, ale také máma dvou úžasných holčiček, pro které si přeji, aby vyrůstaly ve svobodě,“ zaznělo od policistky s dovětkem, že rodiče by dětem neměli nutit neověřené vakcíny.

K lidem promluvil také policista Jaroslav Kužel.

„Náš národ má problém. Ten problém je v tom, že jsme se nechali rozdělit drakonickými opatřeními. To rozdělení se týká každého z nás. A druhý problém jsou média. Zejména to médium, které si všichni platíme z našich peněženek. A já vyzývám to médium, ať nám konečně začne říkat pravdu,“ hřímal Kužel.

Nemlčel ani zdravotník Daniel Ďuriš.

„Já se jmenuju Daniel Ďuriš a sloužil jsem v tom, co média nazvala první linie. A můžu vám říct, že vám lhali. A já vám musím říct, že sem jezdím pro úsměv. Jako zdravotník ještě vím, že potřebujeme vitamín D, a to je sluníčko. My musíme chodit ven a musíme se stýkat spolu navzájem,“ zvolal.

Dočkal se potlesku tisíců lidí.

K lidem promluvil také scenárista a režisér Igor Chaun, který poslal vzkaz ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi.

„Pane ministře vnitra, extremismus není, když nějaký hloupý člověk vezme na demonstraci šibenici. Extremismus je, když je nám vyhrožováno smrtí, pokud se nenecháme očkovat,“ hřímal Chaun, jeden ze studentských vůdců z roku 1989.

Psali jsme: „Přepněte už z předsedkyně malé strany!“ Duel Pekarové a Vondráčka. Klid vydržel jen pár vteřin. Pak se to strhlo Ministr Válek má vzkaz pro neočkované. A nejen pro ně. Nahlédněte SMS karanténa. Vládní poslanci dostali falešné zprávy, padne trestní oznámení Vědci z Wu-chanu varují před hrozbou nového koronaviru: Velmi nebezpečný, očkování ani protilátky nebudou fungovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.