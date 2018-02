„Za tyhle sračky by v Německu dostal deset let natvrdo!“ Romský bloger Banga se neudržel a začalo to lítat

Že je možné si v roce 2018 na českém prostředí přečíst názory, že je třeba obnovit koncentráky, přijde Bangovi naprosto šílené. „Jak si někdo vůbec může dovolit zpochybnit romský holocaust a tvrdit, že se vlastně nestal,“ zhrozil se bloger a dodal, že snad nezná nikoho z Romů, kdo by neměl někoho v koncentračním táboře a nikoho, kdo by tím nebyl nějak poznamenaný.

„Nepoznal jsem svého dědu ani babičku. Přišel jsem o ty momenty, kdy si prarodiče hrají s dětmi. Můj děda mě nemohl brát na čundry nebo mě učit hrát na housle. A nemohl proto, že umřel na následky týrání v koncentráku,“ uvedl posmutněle Banga, který nedokáže pochopit, že přijde někdo a vypráví, že koncentrák vlastně nebyl koncentrákem a že lidi tam byli proto, že se jim nechtělo pracovat. „To je stejné, jako kdybych si dovolil tvrdit, že Češi v odboji si za svou smrt mohli sami,“ zdůraznil.

Kdyby tohle totiž někdo řekl, tak by podle Bangy zcela jistě skončil po právu v báni. Nebo s monoklem. Ale když se to řekne o Romech, tak se začne psát, že se mají obnovit koncentráky. „Fakt přemýšlím nad tím, jak se tohle v civilizované společnosti může stát. Je to sakra tím, že jeden z představitelů nejsilnějších politických tady zcela bezostyšně lže a protože to dělá on, mají ostatní pocit, že to můžou dělat taky? Jak je sakra možný, že mi lidi v roce 2018 píšou, že mám jít do plynu?“ rozhořčil se.

Velmi zklamaný je Banga z pocitu, že ať dělá co dělá, nikdy se nestane plnohodnotným občanem a celý život tak musí přihlížet tomu, jak jej někdo neustále škatulkuje. A to i přesto, že vystudoval na soukromé škole, celý život pracuje a od státu si nikdy nic nebral. „Odvedl jsem nehorázný pálky, že jsem si předplatil důchod, kterýho se stejně nedožiju, onemocněl jsem a nikdy jsem nešel marodit a při chemoterapiích (stejně jako zrovna teď) jsem chodil do práce a odváděl ze své práce peníze státu,“ uvedl. I po tom všem ho prý stejně bude škatulkovat člověk, co je „schopnej nehorázně lhát do médií a ještě si na tom budovat kariéru“.

Už desítky let prý čeká hlavně na to, až přijde někdo, kdo řekne pravdu o dění v Letech. „Já do prdele čekám dvacet let, až nějakej představitel Česka přijde a řekne pravdu a omluví se za to, co se dělo v Letech. Proč sakra už někdo na rovinu neřekne, že to byli místní četníci a nikoliv jen Němci, kdo měl na svědomí romskou krev?“ řekl a dodal, že Romy tady skoro vyvraždili a jeho prarodiče museli utíkat do lesů a když to nedokázali, skončili v koncentráku nebo mrtví. „Kdykoliv čtu nějakýho rasistickýho kreténa, tak lituju toho, že nejsme v Německu, kde by za tyhle sračky dostal deset let natvrdo,“ rozohnil se.

„Bohužel ale žijeme v Česku, kde se naopak stalo standardem, že čtu o tom, že mám jít do plynu, nebo do Indie v tom lepším případě,“ řekl Banga a zmínil, že se stalo i standardem, že když se nám podaří dostat před soud člověka, který vyhrožoval desítkám dalších lidí a dokonce si objednal vraždu, musíme čelit dalším a dalším nadávkám a výhrůžkám. „Já už si na to normálně zvykl. A to je fakt lidská tragédie. Slušnost se vytratila. Místo toho vládne lež a nenávist,“ uzavřel s tím, že z toho se mu chce akorát tak zvracet.

