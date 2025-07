Smutný (Stačilo!): Každé nemocnici jiným metrem?

Tento krok vítám a souhlasím, že takové investice posouvají úroveň zdravotnictví v kraji dál.



Proč ale v některých nemocnicích zásadní investice možné jsou, zatímco jiné, například Nemocnice Ivančice, zůstávají opomíjené a investuje se jen omezeně?



Na červnovém jednání předsedů politických klubů před zastupitelstvem JmK jsem se hejtmana přímo zeptal, zda bude urgentní příjem vybudován i v Ivančicích. Odpověděl stroze, že „rozhodnuto, nebude“. Když jsem zdůraznil, že by dle mého názoru tato investice mohla nemocnici zásadně pomoci, dostal jsem proti otázku: „A proč by to něčemu pomohlo?“



Přitom význam Nemocnice Ivančice v regionálním systému zdravotní péče roste – a to zejména s ohledem na plánovanou výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Socioekonomická studie tohoto projektu jasně ukazuje, že dostupnost zdravotní péče v regionu je již nyní nízká. Prognózy uvádějí, že budou chybět desítky lékařů, a příliv až 10 000 nových obyvatel do regionu ještě zvýší tlak nejen na kapacity ambulancí, ale i na integrovaný záchranný systém. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 21275 lidí



Místo aby kraj začal připravovat jasnou vizi rozvoje Nemocnice Ivančice, dočkali jsme se loni na podzim náhlého zrušení gynekologicko-porodnického oddělení. Nemocnice trpí nedostatkem personálu na interním oddělení a havarijním stavem budovy stravovacího provozu. Zaměstnanci se oprávněně ptají, co bude dál s nemocnicí?



Zatímco Nemocnici Kyjov pomáhají velké investice, Ivančice tak v tuto chvíli stojí na okraji zájmu. Ptám se proto: Nezaslouží si lidé v Ivančicích a okolí stejně rychlou a kvalitní péči a lékaři důstojné pracovní prostředí? Nebo je to tím, že Ivančice nemají svého zástupce ve vedení kraje, zatímco Kyjov má ve starostovi Luklovi svého člověka?



Zdravotní péče nesmí být rukojmím politických vazeb nebo regionální příslušnosti. Rozhodování o investicích musí vycházet z reálných potřeb obyvatel, nikoli z politických her. Jde o životy a zdraví lidí, a proto je nezbytné, aby zdravotnictví zůstalo mimo jakékoli politické taktizování.



Bohumil Smutný



zastupitel Jihomoravského kraje za koalici STAČILO! v Jihomoravském kraji

zastupitel města Ivančice za KSČM



