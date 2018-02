„Zábavná reakce.“ Takto se posmíval protidukovský aktivista Zemanovi, který stejně jako on posílá dopis papežovi

Křesťanští aktivisté před pár dny vyzvali v dopise papeže Františka, aby neprodlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi a jmenoval nového arcibiskupa. Podle autora tohoto dopisu a signatáře Jana Bierhanzla, který proti Dukovi vystupoval už ve více médiích, se křesťanským aktivistům nelíbí kardinálova blízkost k prezidentovi Miloši Zemanovi, dopis s gratulacemi Tomiu Okamurovi a také přístup kardinála k migrantům. „Zavírat hranice by se podle mě neměly, hlas církve má znít jinak než hlas státu,“ uvedl v rozhovoru na DVTV.

Podle Jana Bierhanzla na papeže žádný tlak nevyvíjejí, jak se může mnohým zdát. „Respektujeme, že je to pravomoc papeže. Ale reprezentujeme laické hnutí, které chce veřejně říci ‚i my jsme církev,‘ a naše pojetí křesťanství se v mnohém liší od pojetí křesťanství, které reprezentuje kardinál Duka,“ vysvětloval aktivista.

„Já jsem se rozhodl, že i když se zásadně do věci katolické církve nemontuji, že se jako hlava státu obrátím na Svatého otce se žádostí, aby prodloužil kardinálu Dukovi jeho mandát,“ reagoval na dopis aktivistů prezident Miloš Zeman. „Je to zajímavá a zábavná reakce. Především kritizujeme sbližování trůnu a oltáře. Kardinál je velmi blízko světské moci, tedy Miloši Zemanovi i Václavu Klausovi. Prezident to svou odpovědí pouze potvrzuje,“ dodal Bierhanzl.

Miloš Zeman mimo jiné také uvedl, že Dominik Duka je vlastenec. Křesťanským aktivistům vadí především Dukův příklon k nacionalismu a krajní pravici. „Krajní pravicovost vidíme u Duky v rezignaci na určitý křesťanský humanismus, a to v době uprchlické krize. Kardinál vlastně reagoval, že je třeba chránit naši identitu a hranice, a přitom postoj světové církve v čele s papežem Františkem je zcela opačný,“ uvedl signatář v rozhovoru pro DVTV a dodal, že v tomto by měl být hlas církve jiný než hlas státu.

Nyní jsou ve světě křesťané likvidováni jako nikdy předtím, jestli svými kroky Duka chrání církev, si Bierhanzl rozhodně nemyslí. „U nás likvidováni nejsou, takže opravdu je nemá před kým chránit. Jeho přístup k lidským právům je takový, že se nezastává pronásledovaných z jiných náboženství, což by měl,“ míní.

Celý rozhovor ZDE

V lokálně politické rovině prý aktivistům připadá, že kardinál podporuje síly, které nesou určité riziko a hrozbu pro křesťanství. „Zmíním hlavně dopis, ve kterém blahopřál předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, který je představitelem krajní pravice, a navrhuje omezení, co se týká veřejné prezentace islámu a jeho náboženství, což odporuje ústavě, protože máme přece svobodu vyznání,“ zdůraznil signatář a dodal, že navíc také vede kampaň proti nepřizpůsobivým. „Nám tyto tendence připadají mnohem více nebezpečné než to, že Lidl maže v reklamních letácích kříže, k čemuž se pan kardinál vyslovil,“ připomněl.

Bierhanzl nedokáže pochopit to, že se kardinál nevyjadřuje k tomu, že jsou v Parlamentu politické síly, které jsou například na hranici zpochybnění romského holokaustu. „Naše obavy o obraz křesťanství v České republice jsou kvůli tomu opravdu obrovské. Kardinál by měl reagovat na to, když se naši političtí představitelé posunou za hranu krajní pravice,“ uzavřel.

Psali jsme: Petice na podporu kardinála Dominika Duky Duka je podezírán, že se podbízí mocným, přesto dopis papeži nepodpořím, oznámil disident Kroupa a přidal důvody Zemanova přímluva za Duku svědčí podle historika o propojení moci Skupina českých katolíků píše papeži, ať neprodlouží Dukovi mandát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab