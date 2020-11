„Zabejčený Trump“. Ztratil důstojnost. Bývalý velvyslanec v USA Kolář páli ostrými

Existuje řada republikánů, kteří zoufale přemýšlí, jak to udělat, aby poškození demokracie a jejich strany prezidentem Donaldem Trumpem nebylo dlouhodobé. Snaží se dosáhnout toho, aby Trump odešel se zbytkem důstojnosti, ale už to není možné. To řekl bývalý český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář při besedě pořádané lidovci.

Amerika ve vývinu

Besedu moderoval šéf zahraničního oddělení Respektu Tomáš Lindner a hned na začátku se zeptal, co oba panelisty na nedávných volbách amerického prezidenta, v nichž vyhrál kandidát Demokratické strany Joe Biden, překvapilo? Soukeníková ze serveru Seznam zprávy spatřuje důležitost zmíněných voleb mimo jiné i v tom, že je na viceprezidentském postu poprvé žena (Kamala Harrisová) a to navíc členka minority, což posouvá americkou společnost dál.

Koláře překvapila masová účast při volbách, míra negativních emocí, která volby provázela, jakož i "Trumpova zabejčenost a urputné odmítání přijmout porážku". Mezi současným chováním Trumpa a bývalého soupeře Baracka Obamy Johna McCaina, který porážku bral sportovně, je do očí bijící kontrast. "Naštěstí je zde i řada republikánů, kteří už teď zoufale přemýšlí, jak to udělat, aby poškození demokracie a jejich strany prezidentem Trumpem nebylo dlouhodobé. Snaží se dosáhnout toho, aby Trump odešel se zbytkem důstojnosti, ale už to není možné. To je za námi," zmínil Kolář a dodal: "Demokracie musí o svou existenci bojovat i v USA. Čekal bych to všede jinde, ale ne i v Americe. Amerika je stále ve vývinu."

"Trumpovo chování mě nepřekvapuje. Překvapilo by mě, kdyby uznal Bidena vítězem. Bylo by to dost nečekané," zdůraznila naopak Soukeníková s tím, že celé čtyři roky jsme byli svědky jeho agresivní a bezprecedentní politiky.

Rozdělená Amerika

Podle současného publicisty a komentátora Trump není příčinou ale produktem rozdělení Ameriky. "Začalo to mnohem dřív. Když jsem v roce 2005 za George Bushe mladšího nastupoval do funkce velvyslance, už byla Amerika hodně rozdělená. Za prezidenta Obamy to pokračovalo. Chtěl Ameriku sjednocovat, ale nepovedlo se mu to a vyhrocenost rétoriky mezi dvěma tábory nakonec vedla k tomu, že mohl uspět člověk jako Donald Trump. Reality show. Človíček, který přišel s tím, že je proti establishmentu a zastane se běžných a svobodomilovných Američanů. A je pravda, že se mu to do jisté míry povedlo. Rozdělení bude pokračovat a je trvalejšího rázu," vysvětlil s tím, že Biden má větší předpoklady ke spojování Američanů, ale bude mít problém i s rozdělenou vlastní Demokratickou stranou.

Jak sdělila novinářka, rozdělení Ameriky má kořeny mnohem hlouběji v americké historii a společnosti, nicméně jde o mezinárodní problém, protože v České republice to je "jako přes malý kopírák".

Fenomén "trumpismu"

Někdejší velvyslanec v USA a Rusku, ale i Švédsku a Irsku Kolář dále rozebral fenomén "trumpismu", když řekl: "Řada lidí si Trumpa váží, protože mají pocit, že se jich zastal, že je to první prezident po dlouhé době, který mluví za ně, za Američany... Od řady přátel jem slyšel: 'Do háje, proč mi má někdo říkat, kolik koly mohu vypít. Jestli budu tlustý, tak to je moje věc a já se chci rozhodnout, jestli chci malý kelímek anebo velký kelímek koly.' I takové zdánlivé malichernosti řešili... Trump byl pro ně někým, kdo za ně mluví i koná."

Ostatně Donaldu Trumpovi se podařilo posílit radikální křídlo v Republikánské straně a může to v prezidentských volbách za čtyři roky zkusit znovu. "Bude-li vyklizen z Bílého domu, přesto bude mít právo na další kandidaturu. Může se i stát, že si Trump založí vlastní celosvětové populistické hnutí a možná půjde vlastních cestou," zmínil.

Bidenova volba

Podle něj je otázkou, jestli Češi dávají jednoznačnou přednost Bidenovi: "My jsme si znovu zvolili prezidentem Zemana a mám dojem, že Donald Trump má u řady Čechů dobré jméno. Má řadu sympatizantů i mezi lidmi, které pokládám za skutečné demokraty." Redaktorka zahraničí Seznam zpráv Soukeníková pak s potěšením konstatovala: "Přišlo mi, že letošní americké volby Češi extrémně řešili a dost to v nich rezonovalo."

