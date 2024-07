„Zabijeme tě. Vyhrožování. Minulý týden dvě obálky.“ Okamura prozradil, čemu čelí

Tisíce lidí navštívilo pouť a Mezinárodní folklórní festival na náměstí v pošumavských Klatovech.

V sobotu nabídl pestrý program od poutní mše po vystoupení pouťové heligonky.

V pohraničním okresním městě pod Šumavou se vždy potkávaly různé vlivy a ne vždy to bylo pěkné.

Pouť v Klatovech. FOTO: Václav Fiala

Někdejší centrum chodských rebelií a později šumavská „hráz socialismu“ se v posledních letech stala „mezinárodní“ oblastí podle některých až příliš. Není zde sice tak akutně palčivé téma zahraničních agenturních pracovníků v továrních ubytovnách, jako o pár desítek kilometrů dále na Tachovsku, přesto zde ale kulturní střety občas přesahují rámec „folklórního festivalu“.

Právě u klatovského okresního soudu se nedávno řešil případ dvou Ukrajinců, kteří zde na náměstí 57letého muže zkopali tak, že skončil v nemocnici s prasklou lebkou a otřesem mozku. Důvodem byl taxík, který dvojice chtěla použít, ale muž si jej zamluvil dříve.

„Vyšel jsem z auta a viděl, jak zákazník leží na zemi a jeden z těch mužů nad ním klečel a mlátil ho pěstmi do hlavy,“ popisoval u soudu taxikář. Druhý muž pak začal jeho zákazníka kopat do hlavy a šlapat mu po ní.

Místní soudce původně podmíněně zastavil jejich stíhání. „Oba obžalovaní splnili všechny podmínky pro odklon trestního řízení. Plně se doznali, s poškozeným uzavřeli dohodu o náhradě škody a sami také aktivně vstoupili do jednání o splácení nároku pojišťovny,“ uvedl tehdy soudce Jan Kasal. Muži se postiženému u soudu ani neomluvili, pouze jednoho z nich zajímalo, zda bude moci dostat nové vízum od cizinecké policie.

Po stížnosti státní zástupkyně ale oba byli odsouzeni a odešli od soudu s podmínkou.

Čím dál větší arogance nově příchozích Ukrajinců se stala předmětem debat i na samotné pouti. Zejména poté, co se mezi diváky za velkého zájmu objevil předseda SPD Tomio Okamura.

„To nejsou ti, co přijeli před řadou let a pracují tady. Tihle noví jsou arogantní, drzí, ti už nebudou pracovat a nebudou pokorní,“ zamyslel se politik.

„To bude ještě průšvih,“ zaznělo z plné ulice.

„Naši voliči mi říkají, že třeba i na úřadech jim ti, co přišli nedávno z Ukrajiny, radí, aby se naučili ukrajinsky. No kde to jsme? Těm tedy narostl hřebínek!“ uvedl Okamura.

A co tedy s tím?

„Uděláme revizi pobytů Ukrajinců v České republice," sliboval konkrétní kroky, pokud se SPD dostane do vlády. Na rovinu ale řekl, že musíme myslet i na to, že v některých sektorech se bez nich naše ekonomika neobejde. Proto by měli zůstat ti, kteří tady mají prokazatelně práci, na kterou není dostupný český občan a na časově omezenou dobu. „Ve stavebních pracích nebo pohostinství se dnes bez nich neobejdeme,“ vysvětloval.

„Kdy půjdem bojovat na Ukrajinu,“ vyjádřil obavy muž staršího věku. Okamura na to: „My jsme v parlamentu jediná strana, která je proti posílání zbraní na Ukrajinu. Koalice hlasuje neustále pro. My jsme jako jediní ve sněmovně proti. Když měl Zelenský v parlamentu projev, tak všichni tleskali ve stoje a jediní členové SPD zůstali sedět. Já jsem v tom projevu čekal, že tam zazní slovo mír. Nepadlo ani jednou! Podívejte, ta zkušenost z Japonska, co se týká atomové zbraně.“

Platí zlodějny. A když to řeknu, tak jsem extremista

V neformální diskusi si občané stěžovali také na zdravotnictví, sociální služby, školství, drahé energie a potraviny.

Okamura vnímá, že třeba zdravotní péče je v zemi rozprostřena velmi nerovnoměrně, v Praze nebo Brně se třeba k zubaři dostane člověk výrazně snadněji, než v pohraničních regionech. A připomněl plán SPD, o kterém hovořil už dříve v Moravskoslezském kraji.

Sám se přiznal, že jej cesty do regionů nabíjejí. Po cestě do Klatov si Tomio Okamura dal v Přešticích zmrzlinu, kterou si velmi pochvaloval, a na náměstí v Klatovech pak ochutnal „Plzeň“ a s omladinou si připil „malým prckem“. Rozproudila se přitom velmi otevřená diskuse o současné politice.

„Chtěl bych slyšet vaše názory a děkuju moc na ně,“ vyzýval předseda SPD.

Lidé se shodli, že proti současné vládě je opozice velmi důležitá. „Tentokrát to už musíme vyhrát,“ vyzývala žena středního věku. Okamuru doprovázela i poslankyně Marie Pošarová, která kandiduje v krajských volbách.

„Já mám v nějakém programu diskusi s tím Jakobem z TOP 09 a hrůza…,“ postěžoval si v davu Okamura. Občan na to hned reagoval slovy: „To je katastrofa, to je super blb, stejně jako jejich předsedkyně.“

Okamurovi vadí především to, že je politika Fialovy vlády naprosto asociální. Nejnověji se to ukazuje na jejích plánech s důchodci. „Je mi 52 a už se mi to také blíží, já už nechci jít déle, já počítám s tím, že půjdu do 65 a proč bych měl počítat s tím, že půjdu déle? Proč já budu platit na nějaké zlodějny?“ rozohnil se Okamura.

„Nebo to posílat na Ukrajinu,“ přišla odpověď od posluchačů.

„Proč máte platit za zlodějny někoho jiného? To říkám na rovinu a prý jsem extrémista. Vždyť já jsem v politice poměrně krátce. A počítám s tím, že půjdu v pětašedesáti,“ hovořil dál Okamura.

Zároveň ale ujišťoval, že mu ani po padesátce energie rozhodně nechybí. „Já jezdím každý víkend, po celé republice. Pořád si podávám s lidmi ruce,“ zval lidi k fotografování.

Tomio Okamura na pouti v Klatovech. FOTO: Václav Fiala

Místní se také podivovali nad jeho dlouhými projevy. Ty ale podle Okamury rozhodně nejsou tím nejdůležitějším, co se v politice odehrává. On chce jen upozornit, co se děje.

„Já jsem hovořil třeba k těm důchodům a to říkali, že budu u mikrofonu dlouho. A mluvím často večer, kdy jsou v televizi hlavní zprávy a tam nemají jiné téma, než Okamura mluvil deset hodin. To není jiné téma ten den? Třeba zdravotnictví?" divil se.

Vládní politici nebo předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová by si podle něj přáli, aby opozice mlčela a oni si mohli schvalovat, co se jim zlíbí. Proto tolik rozebírají, kolik stojí provoz sněmovny v době, kdy opozice řeční. Podle Okamury je to ale mnohem méně třeba ve srovnání se zahraničními cestami předsedkyně Pekarové, ze kterých země nic nemá.

Tomu už nemůže věřit ani ten Fiala

Lidi zajímalo, zda Okamura kromě toho čelí také třeba vyhrožování. „Permanentně to řeším. Anonymní dopisy – zabijeme tě. Minulý týden byly dvě obálky, teď je zkoumá policie," přiznal předseda SPD. Byla sobota odpoledne a nikdo netušil, co se za pár hodin odehraje v USA.

Vzdávat se ale prý nemíní, je ve sněmovně od toho, aby bránil zájmy voličů.

Fialova vláda podle něj dělá všechno na dluh. „Dnes dělá Fialova vláda dluhopisy, které mají splatnost v roce 2050. A nyní je rok 2024! Mne je 52 a až mi bude 86, tak doběhnou. Je to normální," ptal se.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To je rozdíl, když naši důchodci platí nájmy a energie a Ukrajinci jsou ubytováni zadarmo. Všem, které nepotřebujeme, ukončit povolení k pobytu. A podívejte, Fialova vláda dala sto miliónů na neziskovky, aby třeba řešila práva barmských žen… A vás okrádají o peníze…Tomu snad už nemůže nikdo věřit, co říká Fiala,“ rozvášnil se poté předseda SPD.

„Pro prachy by udělali všechno,“ přidali se lidé.

Vášnivou debatu rozsekl místní mladík, který vyvolal pobavení svým dotazem: „To jsem už tak zhulenej, nebo je tady Okamura opravdu?“

„Já mám Klatovy velmi rád, jsem tu už poněkolikáté,“ řekl předseda SPD pro ParlamentníListy.cz. „Velice mne potěšilo, tak řada místních občanů vzpomíná na to, že jsem tu byl i v minulosti. Jsem tu proto, abych nabíral podněty, bavil se s lidmi, poslouchal je, co je aktuálně trápí. Hlavním tématem je obrovská nespokojenost s asociální Fialovou vládou. Občané nejsou spokojeni s drahotou, bezpečností v Plzeňském kraji, ani s tím, jak jsou tady zajištěny sociální služby, jak tu funguje školství. Velmi nespokojeni jsou se zdravotnictvím, protože chybí pohotovosti, zubní pohotovosti, zubní lékaři a to jsou všechno věci, které chceme v krajských volbách vyřešit. Proto chceme být součástí vládnoucí koalice v Plzeňském kraji, ale i v jiných krajích, protože strany Fialovy pětikoalice prostě pracují proti lidem. Oni rozhazují peníze pro cizince, pro politické neziskovky, místo aby dávali peníze pro normální slušné lidi.“

Na náměstí v Klatovech se lídr SPD nesetkal s jedinou negativní reakcí.

„Kontaktní kampaň je bavit se s lidmi," poznamenal předseda SPD při odjezdu.