„Zabíjíte lidi inkluzí!" Upadlé dveře Boeingu: Elon Musk našel politický důvod

V pátek se letadlu Boeing 737 Max 9 společnosti Alaska Airlines během letu z Portlandu do Ontaria ve výšce necelých 4900 metrů odtrhla část trupu s oknem, které ucpává otvor pro nouzový východ. To způsobilo snížení tlaku v kabině. Letadlo se poté naštěstí bezpečně vrátilo na mezinárodní letiště v Portlandu, kde byli někteří cestující ošetřeni.

„AS1282 z Portlandu do Ontaria, CA, zažil krátce po odletu incident. Letadlo bezpečně přistálo zpět na mezinárodním letišti v Portlandu se 171 cestujícími a 6 členy posádky. Vyšetřujeme, co se stalo, a budeme sdílet další informace, jakmile budou k dispozici,“ uvedla společnost Alaska Airlines 6. ledna po incidentu na sociální síti X.

AS1282 from Portland to Ontario, CA experienced an incident this evening soon after departure. The aircraft landed safely back at Portland International Airport with 171 guests and 6 crew members. We are investigating what happened and will share more as it becomes available.