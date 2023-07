„Zabijte tu zrůdu!“ Šíří se VIDEO o válce. „Chcimírům“ by ho někteří chtěli ukazovat povinně

MONITORING SÍTÍ „Chcimírům pouštět třikrát denně.“ Twitterové a facebookové podporovatele ukrajinského válečného úsilí nadchl komiks, který se šíří po internetu. Odpůrci dodávek zbraní a zastánci mírového řešení konfliktu jsou v něm vyobrazováni jako ti, kdo chtějí vyjednávat se žralokem pojídajícím nevinnou oběť. Někteří by chtěli video vysílat ve školách a na pracovištích. Ptají se, zdali by jej lékaři mohli ordinovat jako lék.

Po internetu se šíří animované video v polském jazyce vyobrazující člověka, kterého drží v tlamě žralok chystající se jej sníst. Má se jednat o alegorii k válce na Ukrajině zesměšňující zastánce mírového řešení, kteří kritizují dodávky zbraní do tohoto konfliktu. „Počkej, kamaráde, hned ti pomůžu,“ ujišťuje nebohou oběť žraločího útoku kreslená postavička stojící na pobřeží kousek opodál. „Rychleji, za chvíli mě sežere,“ naléhá oběť. „Promiň. Nemohu. Obávám se, že to jen vyostří konflikt mezi vámi,“ omlouvá se však vzápětí přihlížející. „Co to k*rva… Dej mi aspoň zbraň pro sebeobranu,“ dožaduje se oběť.

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9137 lidí

Do debaty se následně vkládá další kreslená postavička: „V žádném případě! Nesmíte jej vyzbrojovat. To prodlouží konflikt.“ „Bože, zabijte někdo tu zrůdu, dokud mě nesnědla,“ prosí člověk, jehož tělo čouhá z tlamy predátora. Přihlížející však pro nářky oběti nemají pochopení. „Že se nestydíte! Pro dosažení míru musejí začít jednat obě strany,“ dozvídáme se. „Kde je důkaz toho, že jste na žraloka nechtěl zaútočit jako první,“ ptá se dokonce jedna postavička znázorňující ty, kdo zpochybňují ukrajinskou interpretaci současné války. V komiksu dále vystupuje postava vzhledově připomínající papeže. „Dost! Stačilo krveprolití. Vyzývám vás k míru. Takže se obejměte a udobřete se,“ naléhá klerik na obě strany probíhajícího žraločího útoku.

„Vypadá to, že jediným východiskem pro vás je mírový plán,“ sděluje ujařmenému člověku další přihlížející postavička. Zoufalá oběť ve snaze zachránit svůj život podepisuje předložený dokument. Když se však v rámci dosažení míru zdráhá obětovat své končetiny, je obviněna z prodlužování konfliktu. Na konci videa, kdy po napadeném člověku zůstává jen kaluž krve, slyšíme povzdech přihlížejících: „No… Snažili jsme se…“

Tak jo, pro chcimíry raději i s CZ titulky. pic.twitter.com/N0vOL6eAZ7 — Nikola Repin (@nikorepi) July 8, 2023

Video, k němuž byly přiloženy české titulky, nadchlo mnohé zdejší podporovatele ukrajinské války. Chtějí ho pouštět zastáncům mírových jednání s Ruskem, jež posměšně označují za „chcimíry.“ Komiks má momentálně na facebooku přes 3 tisíce sdílení. V komentářích se od podporovatelů Ukrajiny dočteme mimo jiné to, že žralok je „myslící tvor, na rozdíl od rusáckých mongolických mobiků“.

Komiks sdílel například cestovatel Dan Přibáň, který jej okomentoval slovy: „Chcimíři pomáhají a hledají pravdu...“

„A mohlo by se to vysílat ve školách a na pracovištích? A furt dokola?! A mohli by to doktoři ordinovat jako lék?“ rozplývá se nad videem jedna uživatelka twitteru.

A mohlo by se to vysílat ve školách a na pracovištích? A furt dokola?! A mohli by to doktoři ordinovat jako lék? https://t.co/diTkiGwpO4 — Ptolemaya???????????? (@MajaMartinka) July 8, 2023

Publicista a člen TOP 09 Igor Adamovič však má pochybnosti o tom, zda výše popsané video osloví cílovou skupinu. „Přesné. Téměř vtipné. Ale neúčinné – zakrytým okem a ucpaným uchem neuvidí a neuslyší,“ posteskl si na twitteru.

Přesné. Téměř vtipné.



Ale neúčinné – zakrytým okem a ucpaným uchem neuvidí a neuslyší. https://t.co/ABzrxiMcyU — Ihadamovic (@IgorHAdamovic) July 8, 2023

„Ježiš, tohle je výborný. Hned to rozesílám kolegům, kteří jsou bohužel na druhém břehu. Ale nebude se jim to líbit, oni se v tom poznají. Takže bude následovat debata o černochách v USA a válce v Jemenu, Iráku a Afganistánu... Ale tohle je fakt boží!!!“ libuje si twitterový účet nazvaný „S komunisty se nemluví.“

Jezis, tohle je vyborny.

Hned to rozesilam kolegum, kteri jsou bohuzel na druhem brehu.

Ale nebude se jim to libit, oni se v tom poznaji. Takze bude nasledovat debata o cernochach v USA a valce v Jemenu, Iraku a Afganistanu...

Ale tohle je fakt bozi!!!

?????? https://t.co/2LEn76lqBF — S komunisty se nemluvi (@Semiceknew) July 8, 2023

„Chcimíři, dočkali jste se svého životního vrcholu, máte svůj komiks! Poznáváte se? Kolikrát jste bezmyšlenkovitě opakovali přesně tyhle fráze ruské propagandy? Hele, máte poslední šanci, jednodušeji vám to už nikdo nevysvětlí, protože jednodušeji už to prostě nejde. Držím palce!“ apeluje na zastánce mírových jednání další uživatel twitteru.

Chcimíři, dočkali jste se svého životního vrcholu, máte svůj komiks! Poznáváte se? Kolikrát jste bezmyšlenkovitě opakovali přesně tyhle fráze ruské propagandy? Hele, máte poslední šanci, jednodušeji vám to už nikdo nevysvětlí, protože jednodušeji už to prostě nejde. Držím palce! https://t.co/gI2jaPkV9p — Zdenek Kaplan (@zdenek_kaplan) July 8, 2023

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.