„Zacpou si nos, hodí to Trumpovi.“ Profesor promluvil konzervativcům do duše

Profesor práva na Univerzitě v Queenslandu James Allan ve svém článku s názvem „Proč mám rád Donalda Trumpa“ vyjadřuje podporu Donaldu Trumpovi a vysvětlil, proč ho mnoho konzervativců, včetně jeho samotného, považuje za lepší volbu než současné politiky. Předem však zdůraznil, že jeho text není namířen proti lidem, kteří by raději volili dle jeho slov „nabalzamovanou mumii“ – Joea Bidena nebo Kamalu Harrisovou. „Takoví voliči vidí svět úplně jinak než já a nic z toho, co řeknu já nebo kdokoli jiný, nezmění ani za mák to, jak budou volit,“ přiznává profesor.

„Ne. Chci odpovědět všem těm konzervativcům, kteří dávají najevo, že si zacpou nos a budou volit Trumpa, ale jen proto, že volba je tak žalostná a demokrat tak špatný..." právě těmto konzervativcům profesor práva v několika bodech vysvětlil, proč Trump „není v dnešním světě nejméně špatnou volbou, ale spíše lepší volbou než téměř všichni ostatní“.

„Zaprvé, usilovně se snaží, aby se pokusil splnit to, co slíbil,“ začíná Allan svou obhajobou Donalda Trumpa. Podle Allana Trump plní své předvolební sliby, což považuje za vzácnost mezi konzervativními politiky. Uvádí příklady, jako je jmenování konzervativních soudců a pokus o zrušení Obamacare. Trump podle něj nabízí opravdovou opozici vůči liberálnímu establishmentu a není falešný ve svém přístupu.

Kritizuje také Borise Johnsona a Scotta Morrisona za jejich přístup k otázkám, jako je změna klimatu a pandemie COVIDU-19, a tvrdí, že se nechali ovlivnit levicovým tlakem. „Trump se skutečně snažil postavit se zločincům z veřejného zdravotnictví při výlukách způsobem, který ve srovnání s nimi údajně liberálního Borise ztrapňuje,“ říká Allan s tím, že někteří konzervativní politici nejsou ochotni bojovat v kulturních válkách a často kapitulují před liberálními názory.

„Na covidu byl Trump mnohem méně hromotlucký než Boris nebo Morrison či většina všech ministrů kabinetu pravého středu ve Velké Británii i u nás. Zde je test. Dali byste přednost ‚slušnému‘ Rishi Sunakovi, který plně kapituloval před světonázorem Tonyho Blaira, nebo ‚vadnému‘ Trumpovi?“ ptá se Allan. Následně pak profesor v článku oceňuje Trumpovu otevřenou kritiku politiky diverzity, rovnosti a inkluze, což považuje za důležitou součást současného politického boje.

„Takže ano, myslím si, že Donald Trump je v podstatě přesně to, co si dnešní politická scéna žádá od konzervativního politického vůdce. Jistě, je neomalený, hulvátský a má rád kečup. Ale bojuje a nekapituluje,“ shrnuje Allan. Uznává však, že ani on se s Trumpem neshoduje ve všech tématech. „Žádný rozumný člověk by neměl očekávat, že bude s kandidátem ve všem souhlasit,“ připomíná.

Trump dle jeho názoru „bojuje a je statečný“. „Staví se proti byrokracii – a bude to dělat ještě mnohem víc, pokud v roce 2024 vyhraje,“ říká profesor práva z Queenslandu.

James Allan závěrem kritizuje konzervativní komentátory a bývalé politiky, kteří často odsuzují Trumpa na základě jeho charakteru a chování, aniž by přitom reflektovali své vlastní nedostatky a selhání ve funkci. Tvrdí, že jejich kritika je více motivována snahou být přijatelní ve „slušné společnosti“ a udržet si svůj společenský status, než skutečnými fakty a reálnými politickými výsledky.

Allan tyto komentátory a politiky vyzývá k sebereflexi, místo aby moralizovali a kritizovali Trumpa jen proto, že se jeho styl a osobnost nehodí do jejich představy o tom, jak by měl vypadat konzervativní vůdce.

