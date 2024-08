„Žádné zdražení nebude, jen musíme vykázat povolenky.“ Lidovecký ministr před Turkem sliboval

Vláda má schvalovat tři dokumenty, které mají nasměrovat Česko k tomu, co Václav Moravec nazval „energetickou dohodou“. Premiér je ale odmítá nazývat jako Green Deal.

Na červencovém jednání vlády bylo jejich projednávání staženo, podle premiéra je třeba ještě prozkoumat jejich dopady. Někteří spojovali jejich stažení s výbušným textem v Blesku, který po jejich přijetí hrozil dramatickým zvýšením všech životních nákladů.

I odborníci upozorňují na zdražení, která přinese zejména rozšíření systému povolenek, doposud vyhrazených pouze energetickým produktům. Premiér řekl, že zdražení připustí jenom tam, kde už se k tomu Česká republika zavázala.

Ministři Hladík i Síkela ujišťují, že energie ani doprava nezdraží.

„To jsou implementační plány, jak modernizovat,“ vysvětloval přímo ve studiu dokumenty ministr životního prostředí Petr Hladík. A obvinil exministra Karla Havíčka, že neudělal novelu energetické koncepce, protože „oni v té minulé vládě moc nepracovali“.

Nepopřel slova Václava Moravce, že projednání dokumentů, které potenciálně přinesou zdražení, vláda odkládá až za krajské volby.

Přišel ale s grafem, že od roku 1990 klesaly emise a současně zrychluje růst HDP. Z toho podle něj jasně vyplývá, že zelená ekonomika nijak nepoškozuje HDP, jak někteří straší.

Pak si vzal slovo europoslanec Turek. „Říká se, že pohonné hmoty příští rok zdraží o dvě nebo i o deset korun. Psal to Seznam, říkala to i Česká televize, a té já důvěřuji,“ poznamenal s úsměvem.

Páky, jak negativním dopadům zabránit, už jsou podle něj malé. Vládu ocenil, že přijímání dokumentů zbržďuje, ale efekt to podle něj moc nemá.

Hladík se ohradil proti tomu, že Turek cituje média, která podle něj často nepíší reálná fakta.

A proto vytáhl další statistiku. Před deseti lety si za průměrnou mzdu český motorista načepoval 712 litrů, nyní 1 150 litrů, takže pohonné hmoty jsou podle něj navzdory strašení naopak stále dostupnější.

Ujišťoval, že emisní povolenky na pohonné hmoty budou jen v ceně kolem dvou korun. A vláda má podle něj i další možnosti, jak „ovlivnit cenotvorbu“.

Moravec Turkovi vytkl, že před volbami „dával naději“, že Green Deal půjde zrušit, a teď říká, že šance k tomu je malá. Europoslanec mu vysvětloval, co se v Evropském parlamentu snaží proti němu udělat.

Hladík se pak ujal vysvětlování, že uplatnění dvoukorunové emisní povolenky nepovede ke zdražení pohonných hmot. Dvoukorunovou položku budeme podle ministra jen „implementovat ve výkaznictví“, spotřebitel to nepozná.

„O žádném zdražení se nebavíme, k žádnému zdražení od příštího roku nedojde,“ ujistil Hladík a Turka vyzval, ať k němu přijde na dostudování tématu.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já se přiznám, já vám taky nerozuměl,“ přidal se Moravec nad výkladem o implementaci ve výkaznictví.

Hladík vysvětloval, že teď bude implementována jen povinnost vykazovat povolenku, kterou EU žádá od začátku roku 2025. Ale další povinnosti, které v rámci Green Dealu EU žádá až od roku 2027, teď Fialova vláda přijímat nebude.

„Přenášíte tedy odpovědnost na příští vládu,“ pochopil Moravec. „Není to odklad, je to počkání, jak se to bude vyvíjet,“ přel se Petr Hladík.

Pak se Moravec pohádal s Turkem o zájmu o elektromobilitu v Evropě a USA. A ministr s europoslancem se hádali, jestli evropské automobilky proti brutálně rozjeté čínské konkurenci podpoří spíše zrušení omezení na výrobu dieselových vozidel (Turek), nebo naopak mobilizace všeho evropského intelektuálního kapitálu, abychom předehnali Číňany v elektroautech (Hladík).

„Váš postoj dlouhodobě poškozuje evropský průmysl. Já nechci jezdit čínským elektromobilem, já chci jezdit českou škodovkou,“ zasnil se Hladík. „Lidi nejeví zájem o elektromobily, z mnoha racionálních důvodů,“ namítal Turek.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My podporujeme Čínu tím, že podporujeme elektromobilitu,“ kroutil hlavou Turek.

„Když to takhle necháme, tak tu do deseti let budou jen čínská auta,“ nesouhlasil Hladík.

Následnou debatu o výhodách elektrického pohonu uzavřel ministr životního prostředí rázně: „Já mám elektrovzdělání, ten elektrický motor je jednodušší, nic se tam netočí.“