„Zamyslete se, k čemu Sněmovna proti Babišovi měla sloužit.“ Vážné doporučení voličům je tu

Celé to truchlivé divadlo potvrdilo dávno už zřejmou skutečnost. Naše slavná pětikoaliční vláda není schopná dělat nic pořádného, věcného, potřebného, a proto, aby odlákala pozornost publika, vymýšlí podobné nesmysly, jako že je šéf opozice bezpečnostním rizikem. Silně to připomíná totalitní časy s tím rozdílem, že (zatím ještě) ten opoziční politik smí vstoupit do budovy Parlamentu a něco tam říkat. To před rokem 1989 nebylo. Ale víc rozdílů nenajdeme. Na Babišovu hlavu se sesypalo tolik prázdných nálepek a označení, že by to ani psí hlava neunesla. Andrej Babiš vysekl dlouhý projev, kde své protivníky utřel jak máslo na chléb, lapidárněji to asi vyjádřit nejde. Byl věcný, bez obvyklých silných emocí, a tím působivější. Pokládal koalici řečnické otázky, na něž by nikdo z jejích řad nedokázal odpovědět. Pokud nic jiného, pro ty, kdo to sledovali, to je vážný důvod k zamyšlení u příštích volebních uren, k čemuž to nepochybně také mělo sloužit.

Fotogalerie: - Mimořádná o bezpečnostních hrozbách

Podrobný rozbor této situace i věcí souvisejících můžete zhlédnout v dalším dílu cyklu O lecčems a mnohém připravovaném Vladimírem Frantou a Petrem Žantovským.

