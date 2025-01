„Zase se mi dělá šoufl.“ Ivan Vyskočil k velkým otočkám. Ale také k Fialovi

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13307 lidí

„A tak se já, troll, dezolát, zombík a svině, abych užil adjektiva pana Foltýna, ozývám až teď. Nepovedlo se mě vybombardovat i s těmi ostatními, jak si přál pan Hřebejk, a tak si bude moci ona dáma ode mne zase něco přečíst, a onen Mantyl, co tak pěkně komentuje mé články, zase bude mít druhé Vánoce,“ směje se a „jde na to“.



Vystrčil a vzpomínka na Biľaka…



„Kdybych se měl chytit všeho, co se událo, nestačilo by mi místo v počítači. Jako obvykle v tento čas se protrhne pytel s projevy politiků. Kdyby to nebylo tak smutné z toho, co za figurky nás vede, tak by se to dalo vysílat jako zábavný silvestrovský program. Nedal si to ujít ani pan Vystrčil. K tomu snad jen tolik, že můžeme sledovat v přímém přenosu, když se malý ‚učitýlek‘ a politický ratlík, dostane k funkci,“ říká Ivan Vyskočil a vysvětluje. „Záměrně píšu ‚učitýlek‘. Mám v paměti Učitele s velkým U, osobnosti, jak ze základky, tak z gymplu. Ale také ty učitýlky, se všemi ješitnostmi, malostí, pocitem moci nad některými žáky a naopak s lokajskou podlézavostí před vrchností. Dokonce i se zákeřností, pěkně zezadu, jak krásně předvedl pan Vystrčil v době nemoci prezidenta Zemana,“ kroutí hlavou herec. A dodává: „K jeho projevu bych měl jedinou shrnující poznámku. Kdysi měl slovenský aparátčík Biľak ve výučním listě napsáno ‚Nepúšťat na saká‘! Změnil bych to u pana Vystrčila asi takto: ‚Nepúšťat na obrazovku a nejlépe vůbec k ničemu‘!“ směje se herec.

„Nejlépe z toho vyšel pan prezident. Vypadal dobře – a to je asi tak všechno. Referát přečetl bez zbytečného zakoktávání a nic nevynechal, ani Ukrajinu. U divadla je jedno z nejstrašnějších hodnocení herce, kterého se všichni mimové bojí a které by se dalo použít: ‚Řekl všechno, nekoktal a ani moc nevadil‘.“



Král komiků Fiala… co slovo, to perla



Vrátil se i k vánočnímu projevu premiéra Fialy. „Ovšem král komiků Fiala, to je jiná třída. Ten nám, jednoduchým trumperům, to zase vysvětlil. Jak se máme čím dál lépe, jak zvládl inflaci a v obchodech jak se všechno zlevňuje. On musí chodit do nějakých jiných obchodů, než já-blbec. Já mám všechno den ode dne dražší a úspory den ode dne menší. Škoda, že nebylo na obrazovce vidět, jak se baronu Prášilovi-Fialovi práší od huby. Co slovo, to perla; a co slovo, to lež jako věž, a to nemusel ani vyrukovat s německými platy. Ještěže ty platy a důchody nemáme. O to více by z nás vydřeli, aby si na Ukrajině mohli stavět další lyžařské areály za miliardy našich peněz. Ale vláda to s námi špatně komunikuje, aspoň se tím neustále ohání, a my kluci pitomí to nejsme schopni správně chápat. Ne, ne, všechno je to naše vina!“ pokyvuje s notnou dávkou sarkasmu Ivan Vyskočil a dodává.



„Bylo by toho ještě hodně, o čem bych mohl psát, ale vy sami to stále čtete a slyšíte a hlavu si můžete ukroutit, jak je to možné, co z té naší ‚špatné a odpuzující‘ – a prosperující a nezadlužené socialistické republiky zbylo?“

P.S. Ivana Vyskočila



Ani tentokrát samozřejmě nechybí tradiční P.S. Ivana Vyskočila. „Po prezidentské volbě v USA můžeme vidět, jak různí komentátoři a jiní pomalu obracejí kormidlo a za chvíli otočí docela. Zase se mi udělá šoufl a znova přibyde těch, kterých si nebudu moci vážit a ani se s nimi stýkat,“ pokyvuje herec a na úplný konec dnešního Nedělního rána naštvaně podotýká:

„Pořád nás strašili, jak nám zlé Rusko zavře kohoutek s plynem. Sláva, nestalo se. Zavřela nám ho hodná Ukrajina. Sláva, sláva Ukrajině! To čumíte, co?“