„Zatímco idi*ti stále staví F-35.“ Musk ukázal děsivé VIDEO. Kotrba ho viděl také

Čínští vědci vyvinuli nový typ bojového dronu, který je taktickým fenoménem proti potenciálním protivníkům, jako jsou USA.

Každý dron má pouze jednu lopatku, ale může se vznášet, volně pohybovat jako běžný dron a komunikovat s ostatními drony. Každý z nich může také hrát specifickou roli, například velení, sledování a dokonce i útok, přičemž může spolupracovat na dokončení mise.

Elon Musk nasdílel krátké video, v němž je na obloze vidět velmi koordinovaný roj dronů, které mají pocházet z Číny. Vyjádřil velké obavy, že zatímco se Čína soustřeďuje na vývoj pokročilých dronů – USA se soustřeďují na tradiční stíhačky F-35. „Mezitím někteří idioti stále staví pilotované stíhačky jako F-35,“ napsal Musk k videu.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 ??? ??

S lidmi v diskusi se shodoval, že právě drony jsou novou úrovní vedení války. Diskutéři označovali čínské drony za „děsivé“ či za „zlo budoucnosti“.

Stejné video s čínskými drony nasdílel i mediální analytik Štěpán Kotrba: „Přeji hodně úspěchů proti útoku nasraných čínských sršňů,“ podotkl na svém facebooku.

Česko nakoupilo od USA 24 letounů páté generace F-35. Příslušné memorandum stvrdili podpisem ministryně obrany Jana Černochová a velvyslanec USA v Česku. První F-35 by měly dorazit do Česka v roce 2031, všechny tu mají být do roku 2035. Cena strojů by měla činit celkem 150 miliard korun.

Jde tak o vůbec nejdražší českou armádní zakázku. Celkové náklady včetně výdajů za provoz do konce životnosti letounů v roce 2069 odhaduje české ministerstvo obrany dokonce na 322 miliard korun. Podle vlády stroje zvýší bojeschopnost Armády ČR. Opozice nákup v době rozpočtových škrtů kritizuje jako příliš drahý.

