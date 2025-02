„Zbrojit, ať nás to klidně bolí.“ Milovníci Ukrajiny dostávají křeče, ruší svou dřívější politiku

47. prezident USA Donald Trump rozjel svůj plán na ukončení války na Ukrajině. Zdá se, že spočívá v tlaku na vládu v Kyjevě, aby se dohodla s Ruskem, dokud je vůbec o čem jednat. Trump dal najevo, že s válkou si začala Ukrajina, a pokud chtěla sedět u jednacího stolu, měla na to takřka tři roky od začátku ruské agrese proti Ukrajině.

Ale Trump zašel ještě dál. Označil Volodymyra Zelenského za diktátora. Poukázal na to, že na Ukrajině neproběhly volby. A je pravda, že v čase napadení země ukrajinské zákony konání voleb zapovídají.

A Trumpem to neskončilo.

„Zelenskyj nemůže tvrdit, že zastupuje vůli lidu Ukrajiny, pokud neobnoví svobodu tisku a nepřestane rušit volby!“ vypálil miliardář Elon Musk na sociální síti X, která mu patří.

Zelensky cannot claim to represent the will of the people of Ukraine unless he restores freedom of the press and stops canceling elections! https://t.co/bg2SEJgT47 — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2025

Proti Trumpovi a Muskovi se postavil např. finský prezident Alexander Stubb. „Finsko podporuje ústavu Ukrajiny a demokraticky zvoleného prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Silně nesouhlasím s výroky prezidenta Trumpa, invaze na Ukrajinu je imperialistická válka, kterou začalo Rusko,“ upozornila hlava finského státu.

Trumpova administrativa dostala vzkaz i ze samotné Ukrajiny.

„Jsem ukrajinský voják. Bojuji za svou rodinu, svou zemi a komunitu. Nebudu snášet kecy, i když pocházejí od amerického prezidenta. Znám své hodnoty a CHRÁNÍM JE!!!,“ napsal Dimko Žluktenko na sociální síti X.

A co aktuální slovní válka mezi Trumpovými lidmi a evropskými politiky znamená pro Česko?

Premiér Petr Fiala z ODS prohlásil, že pro Evropany přišel čas položit na stůl peníze i zbraně a podpořit Ukrajinu.

Matěj Hlavatý, starosta z Tetína, krajský zastupitel, člen předsednictva STAN, to vidí úplně stejně. „Podporuji Ukrajinu. Podporuji prezidenta Zelenského. Ukrajina válku nezačala. Jediný diktátor v téhle válce je Putin. A teď pojďme zbrojit,“ napsal starosta.

Europoslankyně Danuše Nerudová se vyjádřila obdobně.

„Odmítám jen sedět a čekat na to, s čím přijde Trump zítra. Musíme zbrojit. Dělám pro to konkrétní kroky. Dnes jsem podala pozměňovací návrh na změnu financování, aby zbrojovky mohly získat úvěry od bank, a tím posílit naše obranné kapacity,“ zdůraznila Nerudová.

Odmítám jen sedět a čekat na to, s čím přijde Trump zítra. Musíme zbrojit. Dělám pro to konkrétní kroky. Dnes jsem podala pozměňovací návrh na změnu financování, aby zbrojovky mohly získat úvěry od bank, a tím posílit naše obranné kapacity. pic.twitter.com/yg3HOuID5n — Danuše Nerudová (@danusenerudova) February 19, 2025

Ještě ostřejší byl Andrej Poleščuk.

„Nezajímá mě Green Deal. Nezajímá mě esg. Stojíme před existenciální hrozbou. Potřebujeme železo, chemičky a politiky, co prostě přestanou předstírat, že si nějak poradíme a nebude to moc bolet. Ať to bolí, mě to nezajímá. Tohle je cena za naši laxnost,“ rozzlobil se Poleščuk. „Klima můžeme řešit, až nebudeme v hubě ruský AK,“ dodal posléze.

Ondřej Šimíček z ODS dal Poleščukovi za pravdu. „Absolutně Andreji. Ale tohle potřebujeme posledních 15 let a zatím to moc politiků zejména na západ od nás nechápe,“ podotkl.

Prozradil, že ho překvapilo, kolik lidí s Trumpem vlastně souhlasí a říká, že Ukrajinci si vlastně za válku mohou sami. Jenže tohle je podle Jaroše totální nesmysl.

„Když přijmeme, že silnější si bere bez trestu, tak přijímáme i to, že příště někdo sáhne po České republice – a nikdo neřekne ani popel. Když uvidíte, že na ulici někdo větší kope do slabšího, tak to můžete ignorovat, koukat se jinam a jít dál. Nebo můžete něco udělat. Přinejmenším ztropíte povyk a budete hledat pomoc. A když se na to fyzicky cítíte, tak půjdete útočníka zkonfrontovat. Těch druhých lidí si vážím, ty třetí obdivuju, těmi prvními – ignoranty – pohrdám. O sběři, která se dokonce přidá na stranu útočníka, nechci ani mluvit. Jestli mi někdo takový visí na Facebooku v přátelích, odhlašte se prosím, komunikace mezi námi je zbytečná a já si nechci život kazit lidmi jako vy,“ nebral si Jaroš servítky.

Zdůraznil, že viníkem války na Ukrajině je Rusko a všem, kteří o tom pochybují, doporučil, aby si představili jednu situaci. Představte si, že nějaký přerostlý puberťák mlátí vaše dítě. Budete svému dítěti říkat, že si za to může sám a má se nechat mlátit? Pravděpodobně ne. A stejné je to podle Jaroše z Ukrajinou.

„Trump je magor a nefér debil, když Ukrajinu viní z války. Ve svém vyjádření se Trump mýlí prakticky ve všem. Jo a Zelenský fakt není diktátor. Ano, vloni odložili prezidentské volby kvůli válce. Což je naprosto normální ve všech demokraciích. Věděli jste, že v Británii nebyly žádné volby mezi roky 1935 a 1945? Kvůli válce. Máte pocit, že Churchill byl diktátor? Churchill i Zelenský jsou i dnes stokrát větší demokrati než Trump, který bez kraválu neunesl ani svou první prohru ve volbách a který z nikým nevoleného miliardáře udělal druhého člověka ve státě,“ nešetřil ostrými slovy Jaroš.

I podle Jaroše je na čase, aby EU ukázala svou sílu. Marketér upozornil, že síla Eu je veliká.

„Nepodceňujte Evropu. Viděl jsem kus světa, žiju už dlouho v cizině, dcera studuje v USA, mám možnost srovnání. A po tom všem vám řeknu, že jsem pořád hrdý Evropan a vlastně čím dál hrdější. Evropa není perfektní, ale je to pořád světadíl s nejvyšší kvalitou života, nejsilnějšími lidskými právy a největším důrazem na lidskou svobodu a důstojnost. To není málo – to je ve skutečnosti to nejvíc! A Evropa (a my Evropani) by neměla sama sebe podceňovat. Víte, kolik obyvatel má NATO bez Ameriky? 639 milionů. A i když odečtu Turecko, což je takový spojenec na baterky, tak je to 553 milionů. Srovnejte to s ruskými 144 miliony. Ekonomicky je Rusko proti Evropě trpaslíkem. Vojensky – už samotná Ukrajina pustila ruským prostředkům žilou tak, že se o tom Moskvě nezdálo ani v nejhorším snu. Něco většího – zapomeňte,“ zdůraznil.

EU by podle něj měla na jedné straně trvat na svých hodnotách a na straně druhé posílit armády členských států, které by sice působily v rámci NATO, ale v případě potřeby by tito vojáci jednali i bez spolupráce s USA. Ve věcech obrany Evropy.





