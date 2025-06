„Zde je základ národa!“ Veleba poukázal po Blažkově kauze

V mém dnešním čtrnáctidenním okénku Pohled selským rozumem bych se rád věnoval prostředí zemědělství a potravinářství, které naši zemi formuje. Tím není Praha, Brno, Olomouc, či jiná velká města naší země. Oním prostředím, základem, je venkov. Ano, zde jsou kořeny státu, zde je mravní zdraví národa, zde v Čechách, na Moravě a Slezsku.



Blažek odstoupil, nicméně, nic se nemění…



Nechci dráždit, natož poučovat či provokovat, nikoliv v pražských či brněnských a dalších kavárnách, ale na venkově je třeba hledat základy mravních norem našeho společenství a občanského soužití. Uvedu příklad, abych byl pochopen. Agentura NEWS minulý týden ve čtvrtek ve 20.18 hodin uvedla: „Dar pro stát v bitcoinech za miliardu od obchodníka s drogami byl v souladu s legislativou, věří premiér Fiala. Peníze podle něj pomohou občanům“. Ne nepřehlédli jste se, já přepsal zprávu přesně. Autorem tohoto neuvěřitelného tvrzení o pomoci občanům penězi od obchodníka s drogami je předseda vlády ČR Petr Fiala!



Ministr Blažek sice pod obrovským tlakem opozice, ale i kritikou koaličních poslanců odstoupil, nicméně – nic se nemění. Žehná tomu všemu premiér a v zákrytu i Hrad.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Echtovní komunista Biľak a těžkopádná EU…



Svět je složitý, události zrychlují a těžkopádná strnulá EU tempu nestačí, dostává se stále více mimo hru a hrátky s Ukrajinou jí v tom pomáhají.



A tak mně dovolte na závěr ocitovat skvělý krátký rozbor z lidové dílny.



Trump už zjevně pochopil, že vedl proxy válku proti nesprávnému soupeři. S Ruskem by se USA nějak dohodly. S Čínou to bude mít mnohem těžší. Jenže procesy spuštěné USA proti Rusku mají dlouhodobou setrvačnost. Rusové zjevně už nehodlají udělat stejnou chybu jako Gorbačov a spoléhat se na nějaké západní sliby a vágní smlouvy. Spojili se s Čínou proti západu!!! K naší škodě!!!



A jaký z toho všeho udělat závěr? Je jednoduchý. Vstupujeme do předvolebního období a my zemědělci a potravináři cítíme, že je třeba resort nastartovat a vrátit mu produkci kvalitních českých potravin. Právě teď k tomu máme velkou příležitost, tož ji využijme a pojďme do toho!



Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019