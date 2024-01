„Ze stejné zbraně je zbraň stejného druhu.“ Smrt v Klánovicích a střelba v Praze. Pochyby po tiskovce policie

reklama

Policie na tiskové konferenci přinesla výsledky vnitřního šetření policejního prezidia ke správnosti zásahu policie proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podle vnitřního šetření policie postupovala od prvních minut, kdy se dozvěděla o budoucím pachateli, v souladu s předpisy. Samotný zásah pak proběhl podle šetření rychle a profesionálně.

Psali jsme: Střelba v Praze: Policie vystoupila a řekla vše. Jedno doporučení ke zlepšení má

Komentář právníka Hasenkopfa ale taková tvrzení vyvrací.

„Policie nerozptýlila vůbec nic, naopak otazníky přibyly: ze stejné zbraně se tiše stala zbraň stejného druhu (kulka z Klánovic versus zbraň zabavená u Kozáka doma),“ uvádí.

A k policejnímu zásahu na filozofické fakultě v Praze má hned dvě připomínky. Nejprve zmínil, co od zástupců policie nezaznělo, ale bylo by potřeba do budoucna vylepšit, aby se podobným tragédiím dalo včas zabránit. „Zásadním problémem pro policii zjevně bylo, že se neorientovala v budově; což nevyčítám policii a jen částečně správci budovy – do budoucna by bylo vhodné ZŘÍDIT POLICEJNÍ REGISTR BUDOV – MĚKKÝCH CÍLŮ, za obsah by nesli odpovědnost správci těchto budov a vkládali by tam a udržovali aktuální vnitřní plány budov a jednotlivých pater – aby příště policie okamžitě věděla KUDY a nestalo se, že policie nebude mít vůbec tušení o existenci dalšího patra budovy s dobře ‚utajeným‘ vchodem.“

Další problém vnímá v samotné evakuaci studentů, která ohrožovala jejich životy: „Když se podívám na Mapy.cz, jasně vidím, že část střechy, kde jedině se mohl střelec pohybovat, je otočena do náměstí, směrem k Mánesovu mostu – tam také střílel. Ostatní tři strany budovy byly bezpečné. Navíc má fakulta tři zadní vchody, rovněž všechny bezpečné: jeden do Kaprovy (a odtud hned do podchodu metra), dva do Valentinské. Přesto policie vyváděla lidi z budovy hlavním vchodem na Palachovo náměstí a tudy do Rudolfina, tj. střelci přímo do rány,“ dodává právník Pavel Hasenkopf.

„I po vyhodnocení této části Úřad vnitřní kontroly konstatuje, že zásah policie proti aktivnímu střelci byl profesionální a rychlý a postup policistů při evakuaci byl správný v rámci zásahu aktivního střelce,“ uvedl dnes ředitel Úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia Michal Tikovský.

Jediné doporučení na tiskové konferenci padlo na vhodnější krizovou komunikaci, v tomto případě s vedením fakulty, protože o možnosti výskytu ozbrojené osoby nebylo informováno vedení fakulty, ale pouze zaměstnanci, s nimiž policisté hovořili.

