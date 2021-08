„Ze svobody udělali sprosté slovo“. Volný blok představil lidem svůj program: Velké řezání ve státní správě, rušení ministerstev

reklama

Anketa Jste pro zrušení nošení roušek či respirátorů v supermarketech a obchodech? Ano, zrušit 62% Ne, nechat to 36% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11180 lidí

Hned ze začátku poslanec Volný představil všechny přítomné: „Jako první žena v Parlamentu varovala, že v Lisabonské smlouvě je část, kvůli které hrozí kvóty pro imigranty. Byla mediálně umlčena všemi mainstreamovými médii,“ uvedl Lubomír Volný Janu Bobošíkovou. Ta pak řekla: „Asi vám neuniklo, že naším hlavním motivem je odmítání experimentů na našich dětech. Ty experimenty jsou nejen zdravotní, ale také vzdělanostní a ekonomické. Začnu zdravotními – roušky, testování a vakcinace. Nebudu říkat očkování, protože co se nyní chystá, je vakcinace neprověřenou vakcínou, experimentální vakcínou proti covidu-19. Tato vakcinace je nepovinná, a to jen díky tomu, že poslanci Volný a Bojko s vámi všemi v zádech začali brojit proti covidové mafii a měli odvahu a sílu, aby některé věci v Poslanecké sněmovně zablokovali. Situace je nyní taková, že vakcinování je nepovinné. Já vám povím, co dělat, aby vaše dítě z vakcinování vyvázalo,“ uvedla.

Rodičovský návod proti vakcinaci dětí

Podle Bobošíkové bude na webových stranách strany ke stažení formulář, který budou také rozdávat 28. srpna v sobotu na Letné na Festivalu radosti a svobody. „Chci upozornit, že ať říká ministr Vojtěch nebo premiér Babiš cokoliv, za vaše děti do 18 let zodpovídáte vy, a to nezmění žádná informace Ministerstva zdravotnictví. Vy jste podle současných zákonů za vaše děti zodpovědní, a pokud si nepřejete vakcinaci svého dítěte, stačí vyplnit formulář, uvést do něj, že si nepřejete, aby dítě bylo podrobeno tomuto zákroku, a formulář necháte vložit do lékařské dokumentace u praktického lékaře. Podepsanou kopii formuláře pošlete do školy, kam chodí vaše dítě. I školy mají totiž choutky vakcinovat vaše děti,“ vysvětlila bývalá europoslankyně a vyzvala k samostatnému zjišťování dostupných informací. Po jejím proslovu zazněl potlesk.

Předseda strany také představil odbornici na ekonomiku: „Slečna, před kterou stokiloví chlapi utíkají pryč v slzách a skřípají umělým chrupem, protože nejsou schopni čelit přívalu argumentů, které jsou nevyvratitelné. A proto jediné, co mají, jsou kýbly a tuny všech nepravdivých informací, které vypouštějí česká média. Slečna a hrdinka Hana Lipovská,“ uvedl vysokoškolskou pedagožku a ekonomku Volný. Hana Lipovská pak lidem představila základy plánu, který by podle ní měl pomoci České republice. „Jestliže mluvila Jana Bobošíková o experimentech na dětech, já budu mluvit o jednom velkém experimentu, jehož obětí jsme všichni – jak děti, tak dospělí. Během jednoho jediného roku byla naše ekonomika zadlužena o 500 miliard korun. Na příští rok plánuje vláda Babiše pod vedením Ministerstva financí Aleny Schillerové další zvýšení dluhu o dalších 300 miliard korun. Tato země je naše, je naše proto, že jsme ji zdědili a že jsme povinni zanechat ji dalším generacím v lepším stavu. Ne zadluženou, ne v exekucích. My máme hospodářský plán, jak zemi oddlužit, jak ji vrátit k prosperitě a jak neupadnout do bídy. Plán podrobněji představíme v září,“ vysvětlovala Lipovská.

Volný blok chce snížit počet členů vlády na devět

„Nicméně si dovolím zmínit jednu drobnou věc, která není nepodstatná z hlediska budoucího vývoje ekonomiky naší země. Když Tomáš Garrigue Masaryk s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem zakládali Československo, byli členy první prozatímní vlády. A ta vláda měla tři členy. Masaryk byl ministrem financí, Edvard Beneš ministrem zahraničí a Štefánik ministrem války. Dnes má vláda 15 ministerstev. Volný blok počítá se snížením počtu členů vlády na pouhých devět. Jednoho premiéra a osm ministrů. Budete první zde v Jičíně, kdo se dozví, jak naše vláda bude vypadat. My nepotřebujeme dělit pašalíky, my nepotřebujeme množit ministerstva pro koaliční partnery. My potřebujeme malý, silný, hbitý stát, který bude zemi sloužit, ne jí diktovat,“ popsala ekonomka.

Zeštíhlení vlády si představuje následovně: zachovat Ministerstvo vnitra, zachovat Ministerstvo obrany, ale vrátit se k původnímu názvu Ministerstvo národní obrany. Podle Lipovské má Ministerstvo obrany a česká armáda chránit národ, a nikoliv takzvaně vyvážet demokracii do jiných zemí a plést se do života jiných lidí. Dále zachovat Ministerstvo financí i Ministerstvo zahraničních věcí.

Fotogalerie: - Volný v Jičíně

Naopak sloučit by Volný blok chtěl ministerstva školství a kultury, protože v obojích jde o vzdělání a kultivaci národa. Dále zachovat Ministerstvo spravedlivosti, ale po vzoru skandinávských zemí spojit Ministerstvo sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví do jediného, protože mají společný cíl. Podle Lipovské by se tak měla zlepšit i zefektivnit také péče o seniory. „A pak provedeme velké sloučení Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, o němž většina ani neví, že existuje, ale stojí nás nekřesťanské peníze, a Ministerstva zemědělství do Ministerstva hospodářství. To bude jen koordinovat, bude štíhlé a bude opět zemi sloužit, nikoliv čerpat z toho, co jsme my ušetřili a vyrobili. A pravděpodobně vám chybí Ministerstvo životního prostředí. Nám nechybí, nám přebývá, proto ho v rámci boje s New Green Dealem, který na nás chystá Evropská unie, zrušíme,“ vyjmenovávala Hana Lipovská. A na závěr vyzvala, aby veřejnost nemlčela a nebála se zasáhnout do dění.

Psali jsme: Zeman pro PL: Zkrouhnout peníze pro NATO. Po Kábulu nemá smysl. Vím, co dělala BIS, a řeknu to ČT to vidí jinak... Erik Best o podivných informacích z Afghánistánu Kobza (SPD): Rozklad jako civilizační program Ceny poletí vzhůru. Zdraží všechno a o hodně, předpovídá Pavel Sehnal

Raději zemřu ve stoje a svobodný než žít na kolenou jako otrok

Slovo dostal i stranický kolega a poslanec Marian Bojko, o němž Volný v Jičíně prohlásil, že i kdyby měl sestoupit kilometr pod zem a tam běžet dalších pět kilometrů chodbou, kudy šlehají plameny, a potkávat lidi v opačném směru, kteří si chtějí zachránit život, bude u sebe chtít právě jeho. Bojko pak lidem řekl: „S Lubošem jsme do toho šli s tím, že nás to může semlít, že můžeme skončit špatně, ale vždy razím heslo, že raději zemřu ve stoje a svobodný než žít jako otrok na kolenou. Když se mě někdo ptá nebo nám drtí ruce a řeknou, jestli vy nás zradíte, tak to už bude konec s republikou... já přísahám, že nikdy nezradím vás, nezradím svoji rodinu, děti a tento národ, který stojí o to, abychom za něj my všichni bojovali.“

A přidal se i lídr Vysočiny Luděk Růžička: „Dostali jsme se ve 21. století tak daleko, že zákony nahrazují vyhlášky ministerských úředníků. Soudy tyto vyhlášky házejí pod stůl a oni je chrlí dál. V přímém přenosu předvádějí právní nihilismus a ten se odrazí do budoucna. Pokud lidé vidí, že zákony v zemi nedodržují ti, kdo by je měli ctít jako první, nemůžeme chtít dodržování zákonů po lidech. Vláda na zákony doslova plive. Doufejme, že dostaneme možnost vysvětlit ministrovi či úředníkovi, že zákony země jsou důležité pro všechny,“ upozornil Růžička.

Psali jsme: Dusno na Radě ČT: Vy jste s nimi probírala Lidice? Šarapatka zajel do Lipovské. Pak to nabralo obrátky „Vyse*ou se na to policajti?“ Přijeli. Kaufland, dav, respirátory nikde. Dusný závěr Bartoš a Michálek smrdí a tulí se k sobě, směje se Volný. A chytil úder Pane poslanče, zakryjte si ústa... „Flákanec“ Volný předvedl další nezapomenutelný výstup

Svoboda je sprosté slovo

Lubomír Volný také všechny pozval na velký mítink strany v pátek v Hradci Králové v terminálu autobusového nádraží v 17 hodin. Pro ParlamentníListy.cz řekl, že z počtu lidí, kteří se scházejí u jeho volebního autobusu, má radost. „Je to dost úžasné. Z deseti reakcí, které vyvoláváme, je devět pozitivních, ten desátý s námi nesouhlasí. Lidé už vědí, že je to Volný blok,“ zhodnotil poslanec volební kampaň. Zdůraznil také, že mu prý premiér Andrej Babiš odpověděl, že o testech, které přinutili používat děti, nevědí, kdo je vyrobil, z čeho a jak. „Nevědí nic, jediné informace jsou natištěny na obalu. A já s těmi informacemi vystoupím ve Sněmovně, oni mě označí za lháře a nepustí mě, abych interpelaci přinesl a ukázal. A tak ji ukazujeme lidem na mítinku,“ sdělil redakci.

Na dotaz, co říká označování své strany za extrémní, radikální, rasistickou, či dokonce fašistickou, odpověděl: „Jsme strana svobody, a proto jsme extrémní, protože vyžadovat v roce 2021 po vládě a establishmentu občanské svobody je radikální a je to extrémní. V roce 1990 jsme měli obrovskou svobodu a po třiceti letech jí zbylo malinko. Na všechno je předpis, na všechno je zákon, co nesmíte. A když to nestačí, tak vydají desítky nezákonných nařízení, kterými vás zašlapou do země. Když se ozvete, protože vláda vydává nezákonná opatření, tak jste extremista a radikál,“ řekl Lubomír Volný pro ParlamentníListy.cz. A nakonec upozornil, že se slovo svoboda stalo sprostým slovem pro lidi, kteří si vůbec neuvědomují, že jim nikdo nebrání, aby se chránili rouškami a respirátory. „Nikdo jim nebrání, aby se chránili experimentální injekcí. Ale oni vyvolali takovou společenskou objednávku a tlak vůči lidem, že když argumentuji, že je to nesvobodné, tak je pro ně svoboda sprosté slovo. To je největší katastrofa, která se covidové mafii a všem, kteří za tím stojí, povedla – že slovo svoboda je pro ně sprostým slovem,“ dodal Volný. Chvíli se všichni zástupci Volného bloku fotografovali a mluvili s přítomnými, pak nasedli do autobusu a přesunuli se do blízkého města Hořice v Podkrkonoší.



Psali jsme: Úterní bomba. Radní ČRo rozpálený doběla. „Soudruh Leschtina zapomněl na svou minulost v době KSČ? Mu ji připomenu…“ George Bush se ozval. USA se v Afghánistánu nemají za co stydět, budoucnost je nadějná Kníže Schwarzenberg by některým lidem přál, aby zažili zajetí Tálibánu. Strašná ostuda, zločin, zuřil Langšádlová (TOP 09): K slibům Tálibánu jsem velmi skeptická

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.