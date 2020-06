„Že víte, proč Witowská končí? Ne, nevíte.“ V odpovědi se skrývá i dolní část těla Václava Moravce. Konkrétně kou*e

reklama

A teď z jiného konce.

Když se nový člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý před několika dny usadil do křesla pro hosta v mizivě sledovaném pořadu na CNN Prima News, vznesl do té doby neslýchanou myšlenku. Šlo o Otázky Václava Moravce. „Mně by se líbilo, kdyby takovýto pořad, prestižní, diskusní, na obrazovkách ČT zůstal i v tom čase, ale líbilo by se mi, kdyby se tam střídalo několik moderátorů, aby nevznikal takový ten kult a aby to nezavdávalo takové ty podněty k podivným debatám,“ sdělil Veselý. Na střídačku by prý Václava Moravce mohla sem tam nahrazovat právě Světlana Witowská.

„Já jsem řekl, že jako divákovi by se mi líbilo, že by takovýto pořad v tuto dobu dělalo více moderátorů, protože by měl prostě divák na výběr. Paní Witowskou určitě, proč ne?“ řekl Blesku Xaver na konto moderátorky. Ta si vysloužila široké ovace především za moderování prezidentského duelu Miloše Zemana s Jiřím Drahošem v pražském Rudolfinu.

ParlamentníListy.cz ale mají ještě jiný pohled na věc. Získali jsme jej přímo od člena redakce ČT. A jak on vnímá náhlý konec moderátorky Witowské?

„Především o nic náhlého nešlo, spekulovalo se o tom v redakci už delší dobu, takže žádný šok se nekoná, pokud byste to chtěli pojmout v tomhle duchu,“ sdělil naší redakci. „Musíte si uvědomit, že dozor, jaký zakoušejí všechny tváře zpravodajství z hlediska kontroly, rad, diváků a dalších, je nepředstavitelný. Neodpouští se ani rozepnutý knoflík, takže osobně Světlaně rozumím, že se jí po letech už nechtělo číst všechny ty důvodové zprávy, stížnosti, trávit do noci čas ve studiu a maskérně, vím, že měla tlak ze všech stran a chtěla si vydechnout,“ dodává dále.

Navíc je tu prý markantní rozdíl například s Václavem Moravcem.

„Václav Moravec je osobnost, která se dovede bránit. Slangově řečeno má koule. Takže když se o něj někdo otírá, Václav běžně reaguje, vyvrací, fakticky kontruje. A tohle byste snad chtěli od žen v redakci, to asi ne… takže jak říkám, mně to přišlo jako logické vyústění super úspěšné kariéry, a tajně doufám, že není všem dnům konec,“ přiblížil dění. „Kdo na její místo, to je předčasné, v tom navíc nehraji žádnou roli, takže nevím,“ uzavřel.

Rozpravy 2017/05: Profese moderátora

Ačkoli to zástupci ČT nezdůrazňují, politický tlak je víc než patrný. Sama Witowská v citovaném rozhovoru sdělila následující: „Doufám, že pořád ještě žijeme v zemi, kde mají veřejnoprávní média své nezastupitelné místo a mají mít taky kritické pořady. A mezi ně Reportéry i 168 hodin počítám. Do ČT prostě patří. Teď mě na serveru Rozhlasu velmi nemile překvapil rozhovor s poslankyní Barborou Kořanovou za ANO. Musím říct, že některá její vyjádření mě vyděsila,“ uvedla.

„Já na to nekoukám, za mě je ten pořad za zenitem. Mělo by se to celé změnit a měl by se vyměnit i pan Moravec. Mně nevadí a vážím si ho, ale na obrazovkách už podle mě nemá co dělat.“

Abychom potvrdili slova našeho zdroje z ČT, připomeňme, že obrana OVM nakonec skončila právě u jejich moderátora. „Je mi ctí být za zenitem s nejsledovanějším a nejcitovanějším diskusním pořadem v zemi,“ uvedl Moravec na svém Facebooku. „Povšimněme si, prosím, že méně sledované či nesledované pořady a jejich předzenitnost normalizátorkám a normalizátorům nevadí,“ upozornil čtenáře.

A tím debata skončila.

Světlana Witowská nastoupila do České televize už v roce 1996. Během roku 2005 krátce moderovala hlavní zpravodajskou relaci ČT Události. Od roku 2005 do 2010 pracovala na Primě a moderovala její hlavní zpravodajskou relaci. Do veřejnoprávní České televize se vrátila v roce 2010, kde od roku 2014 do června 2018 moderovala pořad Interview ČT24. V červnu 2020 oznámila, že končí v hlavních zpravodajských pořadech České televize – Události a Události, komentáře. Jako důvod uvedla velké pracovní vytížení s tím, že by se chtěla více věnovat malému synovi.

